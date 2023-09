[株式会社アダストリア]

“ガーデンを楽しむ“=“PLAY GARDEN”をテーマにしたコレクションアイテム全4種をラインアップ



株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長:木村 治)が展開するライフスタイルブランドstudio CLIP(スタディオクリップ)は、創業70周年を迎えるアダストリアコラボ企画第1弾として、ATSURO TAYAMA氏(タヤマ アツロウ)がプロデュースするクロスプラス株式会社のガーデンウウェアブランド「ART OF GARDE(アート オブ ガーデン)」とコラボレーションし、“PLAY GARDEN”をテーマにしたコレクションアイテム全4種を9月13日(水)より公式WEBストア .st(ドットエスティ)にて予約販売を開始いたします。店舗での通常販売は10月18日(水)に開始いたします。







お客さまの「暮らしに寄り添う」ことを大切にしているstudio CLIPは、ファッションデザイナーのATSUROTAYAMA氏(タヤマ アツロウ)がプロデュースするガーデンウウェアブランド「ART OF GARDEN(アート オブ ガーデン)」とコラボレーションし、"PLAY GARDEN"をテーマにしたコレクションアイテム全4種を9月13日(水)より予約販売開始します。店舗での通常販売は10月18日(水)に開始します。

“PLAY GARDEN”は、アダストリアのミッションである“Play fashion!”にちなんだ今回のコラボレーションテーマです。今年創業70周年を迎える当社は、“Play fashion!”のもと、人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す「グッドコミュニティ共創カンパニー」となることを目指しています。studio CLIPでも、この想いを実現するため、様ざまな人・企業とのコラボレーションを企画しています。

今回は、熊本県阿蘇市にて3,500坪のガーデニングをする田山淳朗氏とコラボレーション。TOPSは実体験から生まれたアーティスティックなガーデニンウエアの「ART OF GARDEN(アート オブ ガーデン)」のアーカイブからピックアップしたデザインをアイテムに落とし込み、また、BOTTOMSは、studio CLIP のアーカイブをベースに、田山氏のフィルターを通して新たな価値が加わった商品として生まれ変わりました。いつものstudio CLIPとはひと味違うデザインをナチュラルなシルエットに散りばめ、毎日のコーディネートを楽しめるコレクションが出来あがりました。心弾む世界観をお楽しみいただけるラインアップです。





■ART OF GARDE×studio CLIPコラボレーション詳細

予約販売開始日:9月13日(水)

予約サイト :https://www.dot-st.com/studioclip/cp/70th_garden/

本発売日 :10月18日(水)10:00~ 順次販売開始

展開店舗 :全国のstudio CLIP店舗

公式WEBストア .st(ドットエスティ)、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion

※公式WEBストア .st(ドットエスティ)、ZOZOTOWN

※店舗によって発売日が異なる場合がございます

特設サイト :https://www.dot-st.com/studioclip/cp/70th/





■コラボ商品詳細

70周年スペシャルコラボレーションサイト

https://www.dot-st.com/studioclip/cp/70th/

ART OF GARDE×studio CLIPコラボレーションスペシャルサイト

https://www.dot-st.com/studioclip/cp/70th_garden/









ヘリンボーン柄プルオーバー

¥4,400‐(税込)





チェック柄プルオーバー

¥4,400‐(税込)





ボンタンパンツ

¥4,950‐(税込)





ドラムパンツ

¥5,500‐(税込)





■ATSURO TAYAMA



1984 AT ブランドコレクションデビュー

1989 渡仏 A.T FRANCE sa. 設立

1990 パリ店オープン

1991 パリコレクションデビュー

1996 香港、上海店オープン

2021 ART OF GARDEN スタート

現在に至る

ユニフォーム:株式会社アルビオン / ANA /愛知万博トヨタパビリオン

肥後銀行 東レ本社、工場 / 伊勢丹百貨店 / PARCO

学校制服 :横浜女学院中学、高等学校 / 九州学院中学、高等学校 / 阿蘇市立阿蘇中学校

客員教授 :名古屋学芸大学 / 文化服装学院 文化学園大学





■ART OF GARDEN ATSURO TAYAMA

ファションデザイナー田山淳朗が阿蘇のプライベートガーデン作りで体験した喜び、楽しさ、安らぎ、感動をウエアーやグッズに表現したブランド。 春夏シーズンは「ガーデンライフを楽しむ」をテーマにしたリゾートウエアーを。 秋冬シーズンはガーデニングの為の機能的なワークアウトドアウェアーを。 「自然は、私達にたくさんの感動や驚きを与 えてくれます。ガーデニングはそんな自然と一体になれる素晴らしい時間です。湧き上がってくるイメージを服作りに表現しています。」





■studio CLIPについて



「ちょうどいい暮らし」をブランドメッセージとして、なにげない毎日の中に、ちょっと特別な時間を過ごせるライフスタイルを提案しているブランドです。国内176店舗(2023年8月末時点、WEBストア含む)展開し、30~40歳代の女性をターゲットにしています。

<公式WEBストア .st(ドットエスティ)> http://www.dot-st.com/studioclip/

<Instagram>https://www.instagram.com/studioclip/

<twitter> https://twitter.com/studio_clip





■株式会社アダストリアについて



株式会社アダストリア(代表取締役社長:木村 治)は、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、グループで30を超えるブランドを国内外で約1,400店舗展開するカジュアルファッション専門店チェーンです。2023年に創業70周年を迎え、「Play fashion!」のミッションのもと、人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す“グッドコミュニティ共創カンパニー”となることを目指しています。

<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

<URL> https://www.adastria.co.jp/



