2023年7月28日(金)→8月14日(月)大丸梅田店15階イベントホール[入場無料]



巨匠、スティーヴン・スピルバーグが“恐竜”に命をふきこみ、世界中の人々の心を躍らせた名作映画『ジュラシック・パーク』。大丸梅田店では、1993年に映画が公開されてから本年で30周年をむかえることを記念して、7月28日(金)~8月14日(月)まで、『ジュラシック・パーク』30th Anniversary POP UP を開催します。

今も世代を超えて多くのファンを魅了し続ける本作の魅力を徹底紹介します。







【見どころ】

・当時撮影で実際に使用された小道具を“日本初公開” 特別展示!



・30周年を記念して制作された様々なオリジナルアートや、名シーンを切りとったアーカイブ写真を展示。



・壮大なスケールで描かれた驚きと興奮の物語の舞台であるイスラ・ヌブラル島をイメージしたジオラマとともに、迫力満点のフィギュア商品をご紹介。



このほかにも、大人からこどもまでお楽しみいただけるフォトスポットや、精巧なフィギュア商品やトイアイテム、アパレル、雑貨、文具など映画の魅力が詰まった公式グッズ物販コーナーもご用意いたします。ここでしか手に入らない30周年記念デザインのアイテムも数多く販売いたします。



撮影で実際に使用された小道具を”日本初公開”当別展示!!













<プライム1スタジオ>スタチュー特別展示・販売







世界中のコレクターから熱い支持を集める〈プライム1スタジオ〉の大型スタチューを物語の舞台であるイスラ・ヌブラ島をイメージしたジオラマにて特別展示。一部商品はご購入いただくこともできます。(※受注商品となります。)

フォトスポット







大人気の恐竜たちと一緒に撮影できるフォトスポットコーナーも!※展示画像はあくまでイメージです。展示内容については、事前に予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

ジュラシック・パーク公式グッズ揃うコーナー





精巧なフィギュア商品やトイアイテム、アパレル、雑貨、文具など映画の魅力が詰まった公式グッズが豊富にラインナップ!



↑イベント限定 30th Anniversary キャップ 税込4,400円



↑イベント限定 30th Anniversary 燕三条プレミアム・ステンレスタンブラー 税込11,000円



↑レゴ(R)ジュラシック・パーク ブラキオサウルスの森 税込11,980円



↑レゴ(R)ジュラシック・パーク ビジターセンター:T-レックスとラプトルの襲来 税込18,480円



↑レガシーミュージアムコレクション ジュラシック・パーク ヴェロキラプトル アタック 1/6

H:38.2cm W:73.3cm D:29.7cm Max width:74.7cm 重さ9.8kg ※受注商品 税込108,790円



↑レガシーミュージアムコレクション ジュラシック・パーク ロタンダ T-REX Non

H:37cm W:40cm D:40cm 重さ12kg ※受注商品 税込114,290円



↑3D額縁ポスター 税込38,500円



<開催概要>

『ジュラシック・パーク』30th Anniversary POP UP

期 間:2023 年 7 月 28 日(金)~8月14 日(月) 10 時~20 時

場 所:大丸梅田店15階イベントホール ※最終日は 18 時閉場 入場無料

企画協力:NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン合同会社

Universal Studios Licensing LLC (ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC)との商品化契約に基づき企画・制作された商品です。

(C)Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

















