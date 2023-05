[楽天グループ株式会社]

楽天グループ株式会社(以下「楽天」)でアスリート支援をはじめスポーツ事業をグローバルで展開する「Rakuten Sports」は、2023年5月26日(金)から5月28日(日)に「有明アリーナ」で開催するスケートボードの国際イベント「UPRISING TOKYO Supported by Rakuten」の協賛企業を発表しました。オフィシャルパートナーとして三井住友DSアセットマネジメント株式会社(以下「三井住友DSアセットマネジメント」)およびレッドブル・ジャパン株式会社(以下「レッドブル」)、オフィシャルサポーターとしてノーリツ鋼機株式会社(以下「ノーリツ鋼機」)、株式会社明治(以下「明治」)、山一商事株式会社(以下「山一商事」)、六甲バター株式会社(以下「六甲バター」)の計6社が本イベントに協賛します。







「UPRISING TOKYO Supported by Rakuten」は、世界10カ国以上から男女合計80名以上のプロおよびアマチュアのスケートボーダーが参加するスケートボードの国際イベントです(注)。競技は5月26日(金)の準々決勝から5月28日(日)の決勝までの3日間で行います。コース設計および施工はスケートパークの設計・建設で世界的に有名なカリフォルニア・スケートパーク社が行い、コース内の一部デザインはアメリカや日本に実在するスケートボードスポットをモチーフにしています。



また、競技以外にもスケートボードに関連したカルチャーを体験できるエンターテインメント、音楽、ファッション関連の催しを予定しており、5月26日(金)にはスペシャルデュオ「BetRay(THE D SoraKi & Yoshiki)」、5月27日(土)にはガールズユニット「GANG PARADE」と「ExWHYZ」、5月28日(日)には世界的ハウスダンサーMiyu率いる「Miyu Crew」によるパフォーマンスを予定しています。そのほか、書家の憲真氏がプロデュースするスケートボードにまつわるアート作品の制作・展示も実施します。さらにサブアリーナでは、プロスケーター陣によるスケートボードクリニック、指で遊べるスケートボード「フィンガーボード」の体験会、ストリートブランドのグッズ販売などを予定しています。



各社の協賛内容および本イベントの概要は以下の通りです。



■オフィシャルパートナー

三井住友DSアセットマネジメント





SMBCグループの資産運用会社である三井住友DSアセットマネジメントは、本イベントのオフィシャルパートナーとして、イベント期間中、「有明アリーナ」(サブアリーナ)の名称を「UPRISING Skateboard Mini Park presented by 三井住友DSアセットマネジメント / Be Active.」とし、スケートボードに乗ったことのない方や、プロからの指導でスキルを磨きたい方を対象とした「Skateboard Clinic by Rakuten Sports Skateboard Project」(事前予約制)を開催します。



レッドブル

レッドブルは、本イベントのオフィシャルパートナーとして、会場内でのブランド露出を行うとともに、5月28日(日)には、「Red Bull TV」にて決勝の模様を全世界にライブ配信する予定です。



■オフィシャルサポーター

ノーリツ鋼機





音響機器の開発・販売、ペン先部材の製造・販売などを行う子会社を傘下に置く持株会社であるノーリツ鋼機は、本イベントのオフィシャルサポーターとして、音響機器関連事業子会社の「JLab(ジェイラブ)」から、スケートボードを含めたスポーツシーンで使用できる特別なワイヤレスイヤホン・ヘッドホン製品を体験できるブースをイベント期間中、「有明アリーナ」に出展します。JLabは“聴きやすさ”にこだわった、カリフォルニア発のアクティブオーディオブランドです。



明治





明治のプロテインブランド「ザバス」は本イベントのオフィシャルサポーターとして、「手軽に美味しくプロテインを」をテーマに、スケートボードを楽しむ皆さんの「筋肉のついた理想のカラダづくり」を応援します。イベント期間中、「有明アリーナ」(サブアリーナ)にて、手軽で美味しい「(ザバス)MILK PROTEIN 脂肪0 チョコレート風味」と「ザバス プロテインバー チョコレート味」をお試しいただけます。



山一商事





廃棄物収集運搬事業・中間処理事業・最終処分事業・一般解体事業を展開する山一商事は、本イベントのオフィシャルサポーターとして、環境貢献の観点から、本イベント開催後のコース解体から廃棄物処理まで、ワンストップ対応を行います。



六甲バター





六甲バターは、本イベントのオフィシャルサポーターとして、会場内でのブランド露出を行うとともに、主力商品である「QBBベビーチーズ」のブランドアンバサダーである白井 空良選手、西矢 椛選手が「Skateboard Clinic by Rakuten Sports Skateboard Project」5月27日(土)3回目の特別ゲストとして参加予定です。



(注)出場選手は変更となる場合があります。また、一部の出場選手については途中日程からの参加となる場合があります。





■「UPRISING TOKYO Supported by Rakuten」イベント概要

「UPRISING TOKYO Supported by Rakuten」は、楽天とスケートボーダー・堀米 雄斗選手との戦略的パートナーシップのもと開催します。本イベントでは、「すべての人にスケートボードの魅力を届け、価値を創造する存在となる」というビジョンと、「EQUALITY」(平等)、「EMPOWERMENT」(エンパワーメント)、「ENGAGEMENT」(エンゲージメント)の3つのコアバリューを掲げ、国内外のスケートボードとそのカルチャーの発展を目指します。エンターテインメントやファッションなどと融合したイベントを開催し、スケートボード独自のカルチャーを発信していきます。



イベント名: 「UPRISING TOKYO Supported by Rakuten」

主催: 楽天グループ株式会社

後援: 東京都、江東区

日程: 2023年5月26日(金)~28日(日)

会場: 有明アリーナ(東京都江東区有明1丁目11-1)

大会カテゴリー: 男子部門、女子部門

その他イベント: エンターテインメント、音楽、ファッション、スケートボードカルチャー関連の催し

大会ビジョン: 「すべての人にスケートボードの魅力を届け、価値を創造する存在となる」

コース設計・施工: カリフォルニア・スケートパーク社

大会公式ウェブサイト: https://skateboard.sports.rakuten.net/

公式SNS:

Twitter: https://twitter.com/uprising_tokyo

Instagram: https://www.instagram.com/uprisingtokyo/

「Rakuten Viber」大会公式チャンネル: https://vb.me/UpRising





