● 『セブンナイツ ポケット』や『神之塔:NEW WORLD』など、リリースした新作成果による第4四半期黒字転換を期待

● 24年リリース予定の新作は『アスダル年代記:3つの勢力(仮題)』『俺だけレベルアップな件:ARISE』『レイヴン2』を含む6タイトル、中国では『二ノ国:Cross Worlds』1タイトルのリリースを予定

● 「G-STAR 2023」で『七つの大罪 Origin』『RF ONLINE NEXT』『Demis Re:Born』の新作3タイトルを公開







ネットマーブルジャパン株式会社(代表取締役社長:朴 宰勲)は、Netmarble Corp.(本社:韓国ソウル、代表:クォン・ヨンシク/ト・ギウク、以下ネットマーブル)の2023年第3四半期の業績が、連結基準で売上668億円(YoY-9.2%、QoQ4.5%)、EBITDA(償却前の営業利益)26億円(YoY17.8%、QoQ126.9%)、営業損失23億円(YoY赤字持続、QoQ赤字持続)、当期純損失30億円(YoY赤字持続, QoQ赤字持続)を記録したことを発表いたします。



ネットマーブルの今年第3四半期までの累積売上は1,946億円、累積EBITDAは59億円、累積営業損失は93億円となりました。



第3四半期の海外(韓国外)売上は552億円で、海外売上の割合は前期比3%減少した83%を記録しました。地域別売上比率は北米47%、韓国17%、欧州12%、東南アジア10%、日本6%、その他8%と多様化したポートフォリオを維持しています。



第3四半期中に発表した『神之塔:NEW WORLD』と『セブンナイツ ポケット』の新作リリース効果により、売上とEBITDA共に前四半期対比で増加する姿勢を見せ、韓国国内売上の成長にも支えられ韓国売上比率も前四半期対比で3%小幅に増加しました。



24年上半期には現在アーリーアクセス中の『PARAGON: THE OVERPRIME』のグローバルリリースをはじめ、『アスダル年代記:3つの勢力(仮題)』『俺だけレベルアップな件:ARISE』『レイヴン2』『King Arthur: Legends Rise』『ゲットリッチ2:Meta World(韓国)』など新作6タイトルと共に中国リリースの1タイトル『二ノ国:Cross Worlds』など、合計7タイトルを披露する予定です。



ネットマーブルは、11月16日に開幕する韓国最大のゲームショー「G-STAR 2023」において、『七つの大罪 Origin』『RF ONLINE NEXT』『Demis Re:Born』など期待の3タイトルを意欲的に公開する予定です。



ネットマーブルのクォン・ヨンシク代表は「『セブンナイツ ポケット』と『神之塔:NEW WORLD』の2つの新作が有意義な成果を収めることができ、第4四半期には黒字転換に対する期待感を持っています。今後は『アスダル年代記:3つの勢力(仮題)』『俺だけレベルアップな件:ARISE』など6種の新作リリースで、より一層明確な実績改善を達成できると考えています」と述べました。



第3四半期のIR資料は下記よりご覧ください。

http://company.netmarble.com/en/invest/library

※IR資料は、英語表記、通貨単位はウォン表記にて記載しております。



※本プレスリリースは、第3四半期間まで(2023年1月~9月)の累積平均為替レート 1円=9.4374ウォンをもとに換算し記載しております。



◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るモバイルゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主でもあるネットマーブルは、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国:Cross Worlds』、『THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』など、多様なポートフォリオを有しています。この他にも、『PARAGON: THE OVERPRIME』などのPCゲームをリリース予定です。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。



<権利表記>

(C)Netmable Corp. / (C)SIU / (C)DUBU(REDICE STUDIO), Chugong, h-goon 2018 / D&C WEBTOON Biz / (C)Studio Dragon Corp. / (C)LEVEL-5 Inc. / (C)鈴木央・講談社/「七つの大罪 戒めの復活」製作委員会・MBS (C)鈴木央・講談社/「七つの大罪 憤怒の審判」製作委員会・テレビ東京 / (C)KABAM GAMES, INC. / (C)Netmarble N2 Inc. / (C)Netmable Neo Inc. / (C)Netmable F&C Inc. / (C)Netmarble Nexus Inc.



本プレスリリースに記載のある会社名及び作品・商品・サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。



