新年開催、大阪城ホール公演を全国のカラオケルームで!~12月20日(火)には、事前特番・限定トークライブの無料生配信も~



株式会社エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」で、観て楽しめる多彩な映像コンテンツをお届けするサービス「みるハコ」で、約9年の沈黙を破り、今年復活を果たしたロックバンドSOPHIAのライブを全国のカラオケルームに生配信!来年1月8日(日)に大阪城ホールで開催される『SOPHIA LIVE 2023 "return to OSAKA"』公演の模様を、当日18時から対象機種「JOYSOUND MAX GO」を導入の全国の対象カラオケルームにライブ・ビューイングします。











▽詳細はこちら:https://miruhaco.jp/archives/item2/812247/



本配信を視聴するためのチケットは、本日12月16日(金)から「みるハコ」WEBサイト特設ページにて発売。オリジナル特典付の早期購入チケット、3,000円/1人(税込・別途室料)と、通常視聴チケット3,300円/1人(税込・別途室料)を販売。本チケット1枚で、当日の生配信に加え、1月13日(金)から2月5日(日)までの期間中に1回、再視聴いただくことが可能です。



また、開演前にはみるハコ限定でメンバー5人からのメッセージをお届け!公演終了直後には会場からアフタートークを生配信。さらに、公演終了後画面上のQRコードの応募フォームからご応募いただくと抽選で、メンバー全員のサイン入りTシャツを1名様、各メンバーのサイン入りTシャツを5名様、メンバー全員のサイン入りポスターが10名様に当たるチャンスも!



また、本配信に先駆け、全国の対象カラオケルームでは、12月20日(火)19時30分から、「みるハコ」限定のトークライブ『SOPHIA SPECIAL TALK LIVE in みるハコ~LIVE 2023 “return to OSAKA” 直前生配信~』を無料配信します。(別途室料)当日、質問フォームからメッセージを投稿すると、生配信中にメンバーからのリアクションがあることも!?クリスマス間近ということでメンバーからのクリスマスプレゼントも?!詳細は、みるハコ特設サイトをチェック。



歌うだけでなく、観て楽しめる多彩なジャンルの映像コンテンツを配信することで、カラオケルームに新たなエンタテインメント空間としての価値を創出するJOYSOUNDの新サービス「みるハコ」は、身近な生活圏にあるカラオケボックスで、大音量・高音質のライブ映像を、少人数でもお楽しみいただける「新しい生活様式」に対応したサービスです。直接ライブ会場に足を運べない方も、カラオケルームならではの迫力の音と映像で、実際のライブさながらの臨場感をご堪能ください。



== SOPHIA LIVE 2023 "return to OSAKA" 配信概要 ==



◆タイトル:SOPHIA LIVE 2023 "return to OSAKA"



◆対象機種・店舗:「JOYSOUND MAX GO」を導入している対象店舗

※対象店舗は、みるハコWEBサイトの特設ページをご確認ください。



◆日時:2023年1月8日(日) 開演:18:00 (21:30ごろ終了予定)

※開演時間30分前から4時間30分以上の予約推奨

※開演・終演時間は予定となりますことご了承下さい。



◆アーカイブ視聴期間:2023年1月13日(金)18:00 ~ 2023年2月5日(日)23:59

※アーカイブ視聴可能回数:1回/枚



◆料金:※別途室料が発生します。※チケット料金は3歳以上有料になります。

[A]早期購入 特典付チケット:3,000円(税込)/1人

[B]通常チケット:3,300円(税込) /1人



◆チケット販売期間:

[A]早期購入 特典付チケット:2022年12月16日(金)18:00 ~ 2022年12月31日(土)23:59

[B]通常チケット:2022年12月16日(金)18:00 ~ 2023年2月5日(日)23:59

※通常チケットのコンビニ・ペイジー決済は、2023年1月31日(火)23:59までとなります。



◆プレゼント:画面上に表示されるQRコードからご応募いただいた方の中から抽選

・メンバー全員サイン入りTシャツ … 1名様

・各メンバーサイン入りTシャツ … 5名様

・メンバー全員サイン入りポスター … 10名様



▽みるハコWEBサイト特設ページ(チケット購入・視聴方法など):

https://miruhaco.jp/archives/item2/812247/





== SOPHIA SPECIAL TALK LIVE in みるハコ~LIVE 2023 “return to OSAKA” 直前生配信~ 配信概要 ==



◆タイトル:SOPHIA SPECIAL TALK LIVE in みるハコ~LIVE 2023 “return to OSAKA” 直前生配信~



◆対象機種・店舗:「JOYSOUND MAX GO」を導入している対象店舗

※対象店舗は、みるハコWEBサイトの特設ページをご確認ください。



◆日時:2022年12月20日(火) 開演:19:30 (20:30ごろ終了予定)

※開演時間30分前から2時間以上の予約推奨



◆料金:無料 ※別途室料



▽視聴方法など詳細はこちら: https://miruhaco.jp/archives/item2/812249/





