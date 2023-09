[株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド]

DJによる音楽やこだわりのメニュー&ドリンクで夜遊びを演出



ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町(所在地:東京都千代田区紀尾井町1-2 総支配人:芝田尚子)は、東京の絶景と共に音楽と食を楽しめる一夜限定イベント「NIGHT OUT Ensemble」を10月13日(金)に開催いたします。







当ホテルの絶景スポットとして国内外から多くのお客さまにご利用いただいているバー。高層階から望める美しい夜景と共に、音楽とお酒に酔いしれる一夜限りの夜遊びイベントを企画。ライター・プランナーとして活躍する前田紀至子氏、フードディレクター浅本充氏をプロデューサーに迎え、きらめくひとときをお届けします。



この夜だけ味わえるフードは、ハーブやスパイス香る新感覚のフレンチタコスや寿司職人の遊び心が加わった手毬寿司のほか、宝石のようなマカロンやアマレットなどのリキュールを使った“酔えるパフェ”などをラインナップ。ドリンクは、巨峰や柿を味わう季節のカクテルに加え、ももやモヒートをアレンジしたモクテルなどビジュアルにもこだわったメニューをお楽しみいただけます。



東京の夜景を更に音で演出するのは、数々のアーティストやイベントを手掛ける音楽プロデューサーの田中知之氏。特別な夜にドレスアップをして音楽と食、お酒のアンサンブルを楽しむ洗練された夜遊びスポットを演出いたします。





NGHT OUT Ensemble

日 時: 2023年10月13日(金)

6:00P.M.~9:00P.M.(受付 5:30P.M.)

場 所: Sky Gallery Lounge Levita / The Bar illumiid(35F)

料 金: 1 名さま ¥7,500 (要予約)

※料金には、エントランスフィー、フード 1 品、ドリンク 1 杯、消費税が含まれております。サービス料(別途15%)



上記料金に含まれるメニュー

●FOOD:「タコスオトナル2 種」 または「手毬寿司」いずれか 1 品

●DRINK:「カクテル セゾン」 または「モクテル セゾン」、

または「MOET & CHANDON MOET IMPERIAL」いずれか 1 杯

※そのほかのメニューは各¥2,500にて追加注文いただけます。



メニュー 各¥2,500

Les tacos automnale タコス オトナル

秋の季語である「豊の秋」にちなんだ、4 種の進化系フレンチタコスから心惹かれる 2 種をお選びいただけます。



(下記から2種類)

●ソレイユ(Red):ビーツの卵サラダ、サーモン、ハーブ、エディブルフラワーにケイジャンスパイスがアクセント。

●ミストラル(Blue):リナブルのブルータコスにエビ、カニ、タコのバジルマリネ、フィヨルドルビー、ハーブ。

●ブランシュ(White):フランス・リヨンの郷土料理“セルベルドカニュ”にハニーナッツやシャインマスカットを。

●フォレ(Green):生ハムやグリーンピースのムース、キャロブ豆のパウダー、ハーブ、マイクロリーフ。



Temari sushi 手毬寿司

ホテルのメインダイニング「WASHOKU 蒼天 SOUTEN」で人気の手毬寿司。伝統の味を届ける寿司職人が遊び心を加えてアレンジしました。 (4種類セット)



●鯛の手毬寿司

●生ハムとマンゴーの手毬寿司

●3 種の魚卵寿司(とびこ、山葵のとびこ、キャビア)

●ベジタブル寿司(紅芯大根、たくあん、アボカド)



Macarons bijoux マカロン ビジュー

一瞬の一口のために、パティシエがフルーツや素材の組み合わせにこだわったマカロン。それぞれにフレーバーが異なる 4 種類の宝石。 (4種類セット)



●White×Red:苺、ラズベリー、ローズ

●Orange:オレンジ、アプリコット、紅茶ペースト(アールグレイ)

●White×Purple:ブルーベリー、カシス、ラベンダー

●Green:タイム、シトラス



Le parfait nuit パフェ ニュイ

チョコレートとオレンジをベースに、アマレットやグラン・マルニエなどのリキュールでアレンジする魅惑の“酔えるパフェ”。大人の夜を演出するスペシャリテです。



Cocktail saison カクテル セゾン



●巨峰のティーフィズ:巨峰やベリーを紅茶のリキュールと合わせたカクテル。

●柿とみかんのマティーニ:柿とみかんにカルダモンのアクセントを効かせたフルーティーな一杯。



Mocktail saison モクテル セゾン



●フラワーバージンモヒート:ミントやエディブルフラワーが華やかなノンアルコールのモヒート。

●メルティピーチ:ももをふんだんに使用し、ローズが香るトロリとした口当たりが特徴のカクテル。





スペシャルギフト: プロデューサーセレクトのギフトをプレゼント



お客さまからのお問合せ・ご予約: レストラン予約 TEL:03-3234-1136 (10:00A.M.~7:00P.M.)





プロデュース:

ライター・プランナー 前田紀至子氏



新潮社 nicola 専属モデルや、光文社 JJ 編集部でのライターを経て、各国の政府や航空会社より依頼を受けての旅記事、 美容記事を中心に雑誌や Webサイトに寄稿。 自身の美意識や生活スタイルに関する提案やエッセイが幅広い年齢層の女性の支持を得る。コンサルティング、インフルエンサーマーケティング、 コピーライティングに至るまでさまざまな分野で活動中。



フードディレクター 浅本充氏



ユニテ代表取締役。都内の数店のフレンチでサービスとソムリエ、マネージャーを経験後、ブルックリンに渡米。 2009 年に現会社を設立。企業の飲食部門のコンサルティングを軸に商品開発を中心 に活動。 最近ではGAPの世界初のカフェ、アニエス・ベーのカフェのディ レクション等を手がける。



DJ(FPM): 田中知之氏



音楽プロデューサー/選曲家として国内外で活躍。 FPM名義で8枚のオリジナルアルバムをリリース。多数のアーティストの楽曲プロデュースや、布袋寅泰、 東京スカパラダイスオーケストラ、UNICORN、サカナクションなど100曲以上の Remixも手掛け、TVCM音楽、全米映画や海外ドラマ、演劇作品への楽曲提供も多数。



協力:MOET & CHANDON/VERMILLION/HANRO





※上記内容は、リリース時点(9月6日)の情報であり、営業時間や仕入れ状況により、変更がある場合がございます。最新の情報はホテルのホームページをご覧ください。

※写真はイメージです。

※当社のレストランなどにおける食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社など(当社の食材仕入先)に表示義務のある特定原材料7品目(えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生)のみとさせていただきます。特定原材料7品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。









企業プレスリリース詳細へ (2023/09/06-20:16)