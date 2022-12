[株式会社東京ニュース通信社]

「blt graph. vol.85」12月9日(金)発売



「TVガイド」「B.L.T.」などを発行する東京ニュース通信社は、写真集クオリティーのグラビア&インタビュー新型マガジン「blt graph. vol.85」を12月9日(金)に発売。全国の書店、ネット書店でご予約いただけます。







森田ひかるが本誌にて表紙&巻頭を飾るのは、2020年12月9日に発売された「blt graph.vol.62」以来、2年ぶり3度目。その日は、ちょうど櫻坂46の1stシングル「Nobody’s fault」の発売日でもあった。あれから2年という歳月の中で、櫻坂46は全国6都市を回るアリーナツアー「2nd TOUR 2022”As you know?”」を見事完走、ツアーファイナルではグループ初の東京ドーム公演を成功させるなど成長を続け、12/8(木)、9(金)にグループの2周年を記念した櫻坂46「2nd YEAR ANNIVERSARY ~Buddies感謝祭~」の開催も決まっている。しかし一方で、長年グループを牽引してきた菅井友香が卒業し、新たに森田と同期でもある松田里奈がキャプテンに就任。さらには三期生の加入を控えるなど変化の時を迎えている。そんな環境にある彼女は今、何を思い、感じているのか……。



今回表紙に選ばれたのは、暖かな日差しの中、穏やかな表情でこちらを見つめる森田が印象的なカット。目の前に海が広がる昔ながらのホテルで行われた撮影では、波の音が響く静かで平穏な時間が流れていた。表紙カットで着ているユニークなデザインのノースリーブワンピースのほかにも、鮮やかなピンク色のトップスにサロペットのロングスカート、胸に可愛らしい猫など様々なテイストの衣装も。そこには、普段パフォーマンスで見せるクールでかっこいい姿とは雰囲気をガラリと変え、柔らかい表情で笑う森田がいた。



さらに、インタビューでは、全国アリーナツアーを経て変化したパフォーマンスや楽曲への解釈についてはもちろん、メンバーと過ごす大切な時間や、新たに加入する三期生に期待することなどを教えてくれた。さらに、今後の活動について尋ねると、「メンバーと高め合いながら進化していって、常に楽しんでいただけるグループでありたい」と、森田が思い描くグループの未来図も語ってくれ、読み応え抜群の10,000字インタビューとなっている。





「blt graph.vol.85」には、他にも豪華ラインナップが登場!



アイドルとしての姿だけではなく、才能を生かして輝く2人をピックアップ!

4月にリリースした「花は誰のもの?」が話題となり音楽番組に多数出演、また、約3年ぶりとなる3期生オーディションを開催しているSTU48から、キャプテンを務める今村美月をピックアップ。今秋、自身初となる書道個展「私の頭の中」を開催、舞台でも輝く今村を、地元・広島県で撮影。ロケは、STU48の2ndシングル「風を待つ」のMVのロケ地でもある広島県尾道市で実施し、ホームだからこそ見える穏やかで飾らない笑顔と素の表情を捉えた。また「出会い」と「別れ」について聞いたロングインタビューで、今村の今の気持ちに迫っている。12月10日に東京・日本武道館で開催されるコンサート「モーニング娘。'22 25th ANNIVERSARY CONCERT TOUR ~SINGIN' TO THE BEAT~加賀楓卒業スペシャル」で、約6年間の活動を締め括るモーニング娘。’22・加賀楓が、本誌グラビアに初登場。ノスタルジックな雰囲気漂う港町に小旅行に来たようなシチュエーションで、爽やかさもアンニュイな表情も全て切り取った。ダンスに定評があり、ステージパフォーマンスで多くのファンを魅了してきた加賀が最後に送るセンチメンタルラストグラビアにも注目だ。



若手女優が個性溢れるグラビアを披露!!

7月クールで放送されていた「純愛ディソナンス」(フジテレビ系)では、ヒロインの親友役での好演が話題になり、現在公開中の映画「森の中のレストラン」や、2023年3月3日に公開される映画「なのに、千輝くんが甘すぎる。」ではヒロイン役を務めるなど今大注目の女優・畑芽育が、個性的でキュートなグラビアを披露。パン一斤を頬張る姿にも要チェック!現在放送中の「仮面ライダーギーツ」(テレビ朝日系)にツムリ役で出演し、12月23日に公開される劇場版最新作「仮面ライダーギーツ×リバイスMOVIEバトルロワイヤル」への出演も発表されている青島心が本誌初登場! その抜群のスタイルと吸い込まれるようなまっすぐな瞳が印象的なグラビアをお届け。



寒い季節になっても、ホットな水着グラビアに注目!

「TIFアイドル総選挙2022」で初代1位を獲得し、中野サンプラザでのワンマンライブ「#バンビの野望」を成功させるなど、デビューからその勢いが止まらないアイドルグループ・#ババババンビから、青色担当・水湊みおが登場。そのすらっとしたスタイルを生かしてビキニの上にブラックスーツを着こなし、普段のアイドル“みおち”からは想像もできないクールで大人びた表情を見せてくれている。国内では、YouTuber、SNSインフルエンサー、イチナナライバー、モデルなど多岐に渡る活動をし、海外へも活躍の場を広げている加藤美南が本誌に約3年半ぶりにカムバック。大人の女性へと成長した彼女が、久しぶりの水着グラビアで魅力を爆発させる!





