ネットマーブルは、スマートフォン(iOS、Android)やPC向けにサービスを提供する新感覚戦略ゲーム『GRAND CROSS: AGE OF TITANS(グランドクロス:エイジ・オブ・タイタンズ)』において、TVアニメ「鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST」とのコラボアップデートを実施したことをお知らせいたします。コラボアップデートでは、新たなプレイアブルキャラクター、ボス戦、コラボチャプターミッション、コラボイベントなど、TVアニメ「鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST」をテーマにした多くのコンテンツが11月7日(火)より登場いたします。







◆アニメ「鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST」コラボ開催!エドワード・エルリックやロイ・マスタングがプレイアブルキャラクターとして登場

本アップデートより、TVアニメ「鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST」の主人公「エドワード・エルリック」をはじめ、「ロイ・マスタング」、「リザ・ホークアイ」、「ラスト」、「エンヴィー」がプレイアブルキャラクターとして登場いたします。

また、主人公エドワードの弟「アルフォンス・エルリック」も新たなタイタンとして登場いたします。





◆ホムンクルスと戦う新コンテンツが登場!コラボストーリーも追加

本アップデートでは、ホムンクルスとのバトルを楽しめるコンテンツが登場いたします。「魔獣討伐戦」では巨大ボスとしてグラトニーと戦い、「ホムンクルス召喚戦」ではラストとエンヴィーと戦うことができ、新イベント「リザ・ホークアイの射撃訓練」の参加に必要な「ホムンクルスの印」を獲得することができます。

また、すべてのプレイヤーが楽しめるコラボストーリーのミッションを追加しました。





今回のコラボアップデートを記念して、2つの新イベントを開催いたします。



エドワード・エルリックの冒険

ゲームにログインするだけで、「エドワード・エルリック」や「エドワード・エルリックの魔力石」を獲得できます。



リザ・ホークアイの射撃訓練

ビンゴに参加することで、「ロイ・マスタング」、「リザ・ホークアイ」、「ラスト」、「エンヴィー」などの魔力石を獲得できます。







コラボアップデートの詳細は、公式フォーラムのお知らせをご確認ください。



・11月7日(火)アップデート詳細内容のご案内

https://forum.netmarble.com/ageoftitansgc/view/10/3236

・TVアニメ「鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST」コラボ記念イベントのご案内

https://forum.netmarble.com/ageoftitansgc/view/14/3234



・TVアニメ「鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST」コラボPV





◆TVアニメ「鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST」とは

錬金術、それは「等価交換」の原則のもと、物質を理解、分解、そして再構築する、この世界で最先端の科学である。

この錬金術において、最大の“禁忌”とされるもの「人体錬成」。

亡き母親を想うがゆえ、禁忌を侵し、全てを失った幼き兄弟。



機械鎧(オートメイル)をまとい、「鋼の錬金術師」の名を背負った兄、エドワード・エルリック。

巨大な鎧に魂を定着された弟、アルフォンス・エルリック。



二人は失ったものを取り戻すため、「賢者の石」を探す旅に出る。

兄弟は「賢者の石」の真実に近づくにつれ、大きな陰謀の渦中へと突き進んでいく。



暗躍する人ならざる者たちの存在。

徐々にその本性をむき出しにする軍事国家アメストリス。

虐げられた民の果て無き憎しみと復讐の念。

錬金術がもたらす幾多の悲劇。

点在する悲劇は、やがて線になり、人を、民を、そして国すらをも巻き込んでいく。



兄弟は絶望と希望の狭間の中、それでも前に進む--。



・「鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST」公式サイト

https://www.hagaren.jp/fa/

(C)荒川弘/鋼の錬金術師製作委員会



◆『GRAND CROSS: AGE OF TITANS』とは◆

ネットマーブルの人気RPG『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』の開発会社であるNetmarble F&C Inc.が開発した『GRAND CROSS: AGE OF TITANS』では、スリリングで新感覚の戦略ゲームを楽しむことができます。美しいアニメアート風グラフィックで描かれる、大規模で臨場感あふれる戦闘が、舞台となるスカイナの世界で陸と空にまたがり繰り広げられます。

本作のダイナミックな戦闘システムは、プレイヤーに地上や空で様々な戦略を駆使しながら、戦場で勝利する能力を提供しています。歩兵、弓兵、騎馬兵、攻城兵器、飛行部隊、巨大戦闘兵器など、複数の兵種を率いて戦いに臨みます。





◆『GRAND CROSS: AGE OF TITANS』について◆

[ タイトル ] GRAND CROSS: AGE OF TITANS

[ ジャンル ] 新感覚戦略ゲーム(ストラテジー)

[ 提供元 ] Netmarble Corp.

[ 開発元 ] Netmarble F&C Inc.

[ 対応OS ]iOS / Android / PC(Windows)

[ 価格 ] 基本無料(アプリ内課金あり)

[ サービス開始日 ] 2023年8月9日



◆『GRAND CROSS: AGE OF TITANS』アプリダウンロード

・公式サイト(PC版)

https://ageoftitans.netmarble.com/ja/pcplay

・App Store(iOS版)

https://apps.apple.com/jp/app/id1618890569

・Google Play(Android版)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.grandcrosswgb



『GRAND CROSS: AGE OF TITANS』の詳細や最新情報については、公式サイトや公式フォーラムをご確認ください。また、Discord、Instagram、YouTube、Facebookなどの公式SNSチャンネルでも、本作の最新情報を確認することができるので、ぜひフォローしてください。



・『GRAND CROSS: AGE OF TITANS』 公式サイト

https://ageoftitans.netmarble.com/ja

・『GRAND CROSS: AGE OF TITANS』 公式フォーラム

https://forum.netmarble.com/ageoftitansgc

・『GRAND CROSS: AGE OF TITANS』 公式Discord

https://discord.com/invite/ageoftitansgc

・『GRAND CROSS: AGE OF TITANS』 公式YouTube

https://www.youtube.com/@ageoftitansgc

・『GRAND CROSS: AGE OF TITANS』 公式Instagram

https://www.instagram.com/ageoftitansgc/

・『GRAND CROSS: AGE OF TITANS』 公式Facebook

https://www.facebook.com/AGEOFTITANSGC/



・『GRAND CROSS: AGE OF TITANS』イメージ映像





◆Netmarble Corp.(ネットマーブル)について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るモバイルゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主でもあるネットマーブルは、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国:Cross Worlds』、『THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』など、多様なポートフォリオを有しています。この他にも、『PARAGON: THE OVERPRIME』などのPCゲームをリリース予定です。詳細については、https://company.netmarble.com/enをご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jpをご覧ください。



情報の掲載及び画像掲載の際は、下記の権利表記をお願いいたします。

(C)荒川弘/鋼の錬金術師製作委員会

(C)Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc 2023. All Rights Reserved.



※記載されている会社名・製品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。



