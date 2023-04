[株式会社マッシュホールディングス]

研ぎ澄まされたディテールとインパクトを夏の軽やかさにのせた、新作コレクション!<4月10日(月)公開>



株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が運営するレディースブランド「CELFORD(セルフォード)」は、2023年4月10日(月)12:00よりモデルのクリス-ウェブ 佳子(クリス-ウェブ ヨシコ)さんを起用した2023年夏のコレクションを公式オンラインストア、およびECデパートメントストアの「USAGI ONLINE(ウサギオンライン)」にて公開、同時に商品の先行予約もスタートいたしました。











Modern IMPACT



洗練されていく中で見つける自分らしさ。

さりげないアートを自身に飾るかのように、纏うたびに好きになる一着へと昇華。



軽さと着心地の良さで、夏でも纏いたくなる

リラックス感のあるスーツスタイル



自信と品格のある

エネルギッシュで都会的なケリーグリーンを差し色とした、ジョイフルカラースタイル。



軽やかな素材に繊細な刺繍やビジューを施し、華やかさを添えた

サマーセレモニースタイル。



研ぎ澄まされたディテールとインパクトを、夏の軽やかさにのせた

CELFORD2023サマーコレクションをお届けします。









LOOK紹介











<Items>

Blouse ¥19,800

Skirt ¥23,100









<Items>

Dress ¥25,300









<Items>

Blouse ¥17,600

Pants ¥17,600











<Items>

Jacket ¥28,600

Tops ¥10,450

Skirt ¥24,200









<Items>

Dress ¥26,400











<Items>

Tunic ¥19,800

Pants ¥25,300









<Items>

Knit ¥13,200

Pants ¥25,300









<Items>

Blouse ¥17,600

Pants ¥19,800









<Items>

Dress ¥26,400









<Items>

Dress ¥25,300









<Items>

Tops ¥13,200

Skirt ¥19,800









<Items>

Tops ¥12,100

Skirt ¥20,900









<Items>

Set-up ¥26,400









<Items>

Dress ¥24,200









<Items>

Jacket ¥23,100

Pants ¥12,100





And more...

(価格は全て税込表記)









先行予約販売について







■オンライン先行予約発売日:4月10日(月) 12:00(正午)



・CELFORD OFFICIAL ONLINE STORE< https://celford.com/Page/news/list.aspx >

・USAGI ONLINE< https://usagi-online.com/ >







クリス-ウェブ 佳子(クリス-ウェブ ヨシコ)プロフィール







●モデル・コラムニスト。

4年半にわたるニューヨーク生活で養った国際感覚と、

バイヤーやPRなど幅広い職業経験で培われた独自のセンスが話題となり、2011年より10年に渡り人気雑誌「VERY」の専属モデルを務める。

ストレートな物言いと広い見識で、トークショーやイベント、空間、商品プロデュースの分野でも才覚を発揮。



2017年にエッセイ集「考える女(ひと)」(光文社刊)、2018年7月にトラベル本「TRIP with KIDS こありっぷ」(講談社刊)を発行。二女の母。



<クリス-ウェブ 佳子コメント>

「CELFORDは可愛らしさを引き出してくれる。そんな気がします。」





CELFORD(セルフォード)について









2018年春にデビュー。コンセプトに”THE FIRST LADY(ザ・ファーストレディ) ”を掲げ 上質なシルエットで大人の女性を魅了するファッションを提案。あらゆる女性にとっての「大切なシーン」を彩るドレスをはじめ、エレガントでモードに着こなせるアイテムを展開しています。現在は百貨店、ファッションビルを中心に日本に24店舗、中国4店舗、計28店舗展開しています。(4月10日時点店舗数)

<オフィシャルオンラインストア>:https://celford.com/

<USAGI ONLINE>:https://usagi-online.com/brand/celford/

<インスタグラムアカウント>:https://www.instagram.com/celford_official/





<CONCEPT>

-THE FIRST LADY-

デザイン、スタイリング、エレガンス、そしてメッセージ。

各国のオリジナリティとプライドが詰まったファーストレディファッション。

ブランドに触れ合った瞬間に、気品と華を届けます。









企業プレスリリース詳細へ (2023/04/11-14:46)