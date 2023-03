[吉本興業株式会社]

ななまがりにロングコートダディ、混入!?ななまがり主宰「ななまざり」の第二回目混入はロングコートダディ!





吉本興業株式会社は、ご自宅でお笑いを楽しんでいただくため、スマートフォンやパソコン、TVなどで手軽にコンテンツが楽しめるライブ配信サービス「FANY Online Ticket」を提供しております。

「FANY Online Ticket」は、吉本興業主催を中心としたライブ配信のチケットが買える、吉本興業公式のライブ配信サービスです。

より一層多くの方々にライブ配信を知っていただくため、常設劇場や、その他各地で行われるオリジナルの公演を毎週お届けしていきます。



今回は、2023年3月3日(金)~3月9日(木)の厳選したおススメ公演を7つピックアップしお届けします。





【混ゼルナ危険!! 第二回目混入はロングコートダディ!】

ななまざり -ロングコートダディ混入-





◆配信日時:3/3(金)配信開始13:00 配信終了14:30

※見逃し視聴は3/5(日)13:30まで

※チケットの販売は見逃し視聴終了日の昼12:00まで

◆概要:ななまがり主宰の混入ゲストとドロドロに混じり合うネタライブ。

第一回目混入の空気階段につづき、今回はロングコートダディをななまがりに混入させる。

新ネタ、リクエストネタ、混入ネタの二組を摂取してください。

◆出演者:ななまがり、混入ゲスト:ロングコートダディ

◆料金:¥1,500(税込)

◆配信URL:https://bit.ly/3Imwu2H



【コメント】

初瀬「この度『ななまざり-ロングコートダディ混入-』がFANYオンラインおすすめ公演に選ばれたとのことで、大変光栄です!!!!僕達とロングコートダディそれぞれの、様々なネタがたくさん見れるイベントで、僕達とロングコートダディどっち目当てでも満足できると思いますのでぜひとも!!!!」



森下「ロングコートダディと混ざります!前回の空気階段の時と同様、お互いのネタに混ざったりと本当にこの日じゃなきゃ見れないレアな内容なのでぜひとも配信観て頂きたいです!」



【ラジオ関西Podcast『マユリカのうなげろりん!!』の初の公開イベント開催!】

マユリカの初イベりん!!~神戸から鼻にぶつかりワオッ!くさっ!!~





◆配信日時:3/3(金)配信開始19:00 配信終了20:30

※見逃し視聴は3/10(金)19:00まで

※チケットの販売は見逃し視聴終了日の昼12:00まで

◆概要:ラジオ関西Podcast『マユリカのうなげろりん!!』の公開イベント。

累計500万ダウンロードを突破した人気番組が、満を持してマユリカの地元である神戸で初イベントを開催!

◆出演者:マユリカ

◆料金:¥2,000(税込)

◆配信URL:https://bit.ly/3Iuem7g



【コメント】

阪本「うなげろりん初めてのイベントです!神戸は非常に遠いですが興味ある方はぜひ!遠いのが嫌な方はオンラインもあります!僕は嫌派!」

中谷「初イベりん!オンラインチケットもあります!!熱気がみなさんのスマホやパソコンにも届くように頑張ります!よろしくお願いします!! 」



第3回ムゲンダイチャンピオンシップ





◆配信日時:3/5(日)配信開始16:00 配信終了19:00

※見逃し視聴は3/7(火)16:00まで

※チケットの販売は見逃し視聴終了日の昼12:00まで

◆概要:ムゲンダイレギュラーがネタで頂点を決める超豪華バトルライブ優勝賞金は30万円。

優勝するのは一体誰だ?!

◆出演者:ムゲンダイレギュラーメンバー

MC:キクチウソツカナイ。、ゲスト審査員:POISON GIRL BAND 吉田

◆料金:¥2,000(税込)

◆配信URL:https://bit.ly/3xXg5Nj

男性ブランコ・ZAZYのムゲンダイ卒業式





◆配信日時:3/5(日)配信開始20:30 配信終了22:00

※見逃し視聴は3/7(火)20:30まで

※チケットの販売は見逃し視聴終了日の昼12:00まで

◆概要:ヨシモト∞ホールの看板芸人「ムゲンダイレギュラー」の一員として約2年間活動してきた3人を、共に切磋琢磨してきたメンバーと愉快に華やかにお見送りする記念ライブ。

◆出演者:男性ブランコ、ZAZY、かたつむり、シシガシラ、アイロンヘッド、TEAM BANANA、THIS IS パン、カゲヤマ、スパイク、ダイタク、ネルソンズ、いぬ、大自然、ダイヤモンド、キンボシ、サンシャイン、ダンビラムーチョ、やさしいズ、ゆにばーす、オズワルド、蛙亭、コットン、ケビンス、そいつどいつ、レインボー

◆料金:¥1,500(税込)

◆配信URL:https://bit.ly/3mcsLxi

R-1グランプリ2023 マンゲキメンバーアフタートーク





◆配信日時:3/5(日)配信開始21:00 配信終了22:00

※見逃し視聴は3/7(火)21:00まで

※チケットの販売は見逃し視聴終了日の昼12:00まで

◆概要:R-1にかけた漫才劇場メンバーのそれぞれの軌跡を今夜語り尽くします。

※注意事項:大会の結果次第で出演者が変更となる場合がございますので、ご注意ください。

その際の払い戻し対応はございません。

◆出演者:MC:藤崎マーケット 田津原理音、カベポスター 永見、真輝志、たくろう 赤木、ソマオ・ミートボール、清川雄司、シモタ、やまぐちたけし

ゲスト:ヒューマン中村

◆料金:¥1,200(税込)

◆配信URL:https://bit.ly/3SyqXuq

ロングコートダディ堂前企画「ネコちゃん軍団 vs うさちゃん軍団」





◆配信日時:3/7(火)配信開始19:00 配信終了20:30

※見逃し視聴は3/9(木)19:00まで

※チケットの販売は見逃し視聴終了日の昼12:00まで

◆概要:ネタとコーナーで大盛り上がりの大人気堂前企画!

◆出演者: MC:スーズ高見

【ネコちゃん軍団】ロングコートダディ堂前、ツートライブ、ニッポンの社長

【うさちゃん軍団】ロングコートダディ兎、黒帯、ちからこぶ、てんしとあくま かんざき、つーこ

◆料金:¥2,000(税込)

◆配信URL:https://bit.ly/3SzR44k

兼近んち







◆配信日時:3/8(水)配信開始19:00 配信終了20:00

※見逃し視聴は3/10(金)19:00まで

※チケットの販売は見逃し視聴終了日の昼12:00まで

◆概要:同居人トークライブ!!リアル「兼近んち」を公に公開!

◆出演者: EXIT兼近、Now on sale PANA、もちを。

◆料金:¥1,500(税込)

◆配信URL:https://bit.ly/3Z8G14x



