国内外で数々の賞を受賞した 日本人とタイ人の4人のパフォーマーが繰り広げる パントマイムステージ



House of Mask & Mime主催、『House of Mask & Mime』が名古屋と関東の二会場にて下記の通り上演されます。



【名古屋公演】2023年9月9日 (土) ~2023年9月10日 (日)/損保ジャパン人形劇場「ひまわりホール」(愛知県名古屋市中区丸の内3-22-21損保ジャパン日本興亜名古屋ビル19F)

【関東公演】2023年9月16日 (土)/富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ マルチホール(埼玉県富士見市鶴馬(大字)1803-1)



チケットはカンフェティ(運営:ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役:榑松 大剛)にて6月1日(木)0:00より発売開始です。





フランス、タイで大好評を得たサイレントコメディ ついに日本初上陸!



House of Mask & Mime (ハウス オブ マスク&マイム)は、タイで結成されたパフォーマンスカンパニーです。



本作は、演出を日本人のなっつが務め、日本人とタイ人の4人のパフォーマーが出演。彼らは全員、カンパニーに参加する前に、パントマイム、クラウン、フィジカルムーブメントなど、個々の分野で活躍。それぞれが、 World Clown Association in America, Mimo Festival in France, Klein Kunst Festivalin Germanyなど国内外で数々の賞を受賞しています。



さらに本作は、タイを始め、フランスでも20ステージ以上を上演した作品で、パントマイム、クラウン、仮面劇、オブジェクトシアターなど、様々な種類の表現方法を組み合わせて展開していくパフォーマンスは必見!

日本の文化からインスピレーションを得た作品(emoj)や、笑って泣けるストーリー作品(Homeless)など、日本人にも親しめる作品が盛り沢山。

言葉を一切使わないので、言語の垣根を越えて、子供から大人まで全ての人々が楽しめるステージです。







公演概要





『House of Mask & Mime』



【名古屋公演】

公演期間:2023年9月9日 (土) ~2023年9月10日 (日)

会場: 損保ジャパン人形劇場「ひまわりホール」(愛知県名古屋市中区丸の内3-22-21損保ジャパン日本興亜名古屋ビル19F)



公演スケジュール

9月9日(土) 1.11:00 / 2.17:00

9月10日(日) 1.11:00 / 2.17:00

※開場は開演の30分前



【関東公演】

公演期間:2023年9月16日 (土)

会場: 富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ マルチホール(埼玉県富士見市鶴馬(大字)1803-1)



公演スケジュール

9月16日(土) 1.11:00 / 2.17:00

※開場は開演の30分前



■出演者

なっつ

Annop Kitkason

To Lent Show

Kwin Bhichitkul



■スタッフ

プロデューサー:Lisa Sripatanasakul

演出:なっつ



■チケット料金

大人:3,500円

小学生以下:1,800円

(全席自由・税込)



主催:House of Mask & Mime

制作:株式会社オフィスパフォーマンスラボ



