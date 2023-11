[フリュー株式会社]

“アナログ感”が味わえる話題のプリ機を体験できる!ディズニーやサンリオの最新プライズにも注目



フリュー株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:三嶋隆、以下フリュー)は、11月25日(土)に開催されるアーケードゲームの祭典「アミューズメント エキスポ in 東京ビッグサイト」へ出展することを決定いたしました。本日、展示内容の詳細を初公開します。







フリューのブースでは、プリントシール(以下、プリ)機を無料で体験できるエリアをご用意しました。10月の登場以来話題を呼んでいるプリ機『PURIMANIA(プリマニア)』は、自分で一からシールデザインを作り“アナログ感”を楽しめるのが魅力。目を引く可愛さの“きゅるるん盛れ”な写りや、フリュー史上最大級*のレタッチ・メイク機能も実際に撮影してお楽しみいただけます。また、12月7日(木)に登場する最新プリ機『MONOCH(モノク)』を先行設置。本イベントでいち早く体験いただけます。

さらに、11月から12月に登場するディズニーキャラクターや株式会社サンリオのキャラクターのプライズをお披露目。オリジナルアートを使ったアイテムやユーザーの声を反映し製作したアイテムなど、フリュー限定のプライズを全16商品ご覧いただけます。ブース内では、お気に入りのプライズと一緒にプリや写真を撮ることも。是非フリューのブースにご期待ください。

*…2023年10月時点



■フリュー 出展内容(アーケードゾーン:出展No.3-06)

<プリ機『PURIMANIA』と『MONOCH』の無料体験を実施!>





【プリ機『PURIMANIA』の魅力】

1.オリジナルシールを作って自分で印刷!?

今注目の“アナログ感”も楽しめる「シールオーダー」を搭載

2.目を惹く可愛さを詰め込んだこだわりの“きゅるるん盛れ”な写り

3.フリュー史上最大級∗!自分の好みをより追求できるレタッチ・メイク機能

≪『PURIMANIA』プレスリリース≫https://www.furyu.jp/news/2023/08/purimania/





【プリ機『MONOCH』の魅力】

1.“劇的、目ヂカラ盛れ”と“雰囲気映え”で魅せたい自分にこだわれる

2.プリ機で撮れる証明写真「証明プリ」を搭載

3.海外ユーザー様向け、「遊び方説明」を搭載

≪『MONOCH』プレスリリース≫https://www.furyu.jp/news/2023/11/monoch/







<11月から12月に登場するディズニー・サンリオのキャラクターのプライズをお披露目>





ディズニーとサンリオのキャラクターのプライズを全16アイテム展示します。フリューオリジナルのディズニー描き下ろし企画「ノスタルジックレトロ喫茶」のアイテムが登場。喫茶店店員に扮したディズニーキャラクターのぬいぐるみや雑貨をブースにてご覧いただけます。また、フリュー限定のサンリオキャラクター企画として「マイメロディとクロミのときめき(ハート)クローゼット」のアイテムも登場。webアンケートでユーザーが選んだ衣装を反映し製作した、ファンの方必見のプライズです。さらに、ブース内では来場記念としてお気に入りのプライズとプリや写真を撮ってお楽しみいただけます。



≪公式サイト(キャラ広場)≫ https://charahiroba.com/











<開催概要>







「アミューズメント エキスポ in 東京ビッグサイト」はアーケードゲームの祭典!ゲームセンターや遊園施設で楽しめるゲームマシンや遊具の最新機種が遊び放題!会場内にあるマシンが無料で楽しめるほか、アーケードゲームやプライズに関する様々なイベントが開催され見どころいっぱい!



[名称] アミューズメント エキスポ in 東京ビッグサイト

[主催] 一般社団法人 日本アミューズメント産業協会(JAIA)

[会場] 東京ビッグサイト 東展示棟2・3ホール(東京都江東区有明3-10-1)

[会期] 2023年11月25日(土) 9:00~17:00 【ビジネス+一般】

[公式サイト] https://amusementexpo.jp/





※本リリース記載の内容は、予告なく変更になる場合がございます。

※プリマニア、MONOCH(ロゴ)、証明プリ、「キャラ広場」他は、フリュー株式会社の商標または登録商標です。

※会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/20-12:46)