■会期:2023年6月14日(水)~6月20日(火) ■場所:大丸福岡天神店 本館2階 上りエスカレーター前イベントスペース



2022年秋に日本デビューした「パスキートンニューヨーク」。キラキラしたハッピーな世界を生み出すのはニューヨークと日本を行き来する現役中学生のYU。「世界中の人をハッピーにしたい」「自由に表現できる世界を」と彼がデザインした商品は、新しいブランドながら日本最大の展示会でも注目の的です。性別も年代も全て関係ないという発想、そんな若きアーティストの個性的で魅力のある商品のPOP UPが九州初開催です。







15歳の日本人アーティスト YUの想い



YUは年齢や性別など「誰かの決めた普通」に関係なく、自分が好きなものには正直になり、誰しもがその思いを自由に口にできると考えています。

自由な表現から生まれる新しい可能性と、未来を前向きにとらえるYUの思いは商品に表現されており、どれもキラキラ輝くようにデザインした物ばかり。

多様な価値観を自由に表現できる世界を願い、持っているだけでハッピーな気持ちになれるようにデザインされたフレンズ(キャラクター)は色もカタチもすべてに個性を持っています。









POP UP商品一例







▲バケットバッグ:Mサイズ 税込13,900円/Lサイズ 税込16,500円

コーティング加工を施している為水をはじきやすい素材となっております。

内ポケットも付けてありますので、小物を分けることもできます。

幅広い年齢層に人気がある商品です。





▲トラベルポーチ: Sサイズ 税込4,400円/Mサイズ 税込4,950円

素材がポリエステルなので丸洗いが可能です。

両端に丸管が付いているのでショルダーを付ければカバンとしても使うことができます。

マチが大きい為、沢山物も入ります。



▲トラベルバッグ 税込8,800円

素材がポリエステルなので丸洗いが可能です。10kgまで入るように作ってあり、飛行機などもそのまま客席に持って行けるので旅行にもピッタリです。



▲キーホルダー 税込2,200円

キーホルダーの一つ一つが大きいので、カバンに付けるのはもちろんご自宅や職場に飾ってもかわいい商品です。日常にアクセントを取り入れてみてください。







アーティストとブランド紹介



◇アーティストYU

2008年3月7日愛知県生まれ。

PASQUITON NEW YORKのアーティストで主に日本とニューヨークで活動しています。

カラフルでキラキラした作品が魅力の若きアーティストとして注目を集めています。

Instagram : @pasquiton_ny



◇PASQUITON NEW YORK(パスキートン ニューヨーク)

アーティストYUは日本やニューヨークを行き来し、YUの目に映ったものやYUの頭の中の世界を絵に描くことが大好きです。

YUはこのパスキートンの世界で、世界中の人々、動物、植物、全てを幸せにしたい!という想いがあり、そんな誰もがが幸せで平和な世界を願って、PASQUITON NEW YORKというブランドを立ち上げました。

HP : https://pasquiton.com/

Instagram : @pasquiton_japan

所在地:19 West 44 th Street, Suite 407 New York, NY 10036



◇有限会社ジ・ジ・ジ

PASQUITON NEW YORKの日本総代理店として、日本でのECサイト運営、POPUPの運営を行っております。

ニューヨークだけではなく、日本でもアーティストYUの想いを広げていきたいです。

HP : https://zzz-zigzag.com/

所在地:〒464-0831 愛知県名古屋市千種区観月町二丁目59番地





※大丸福岡天神店は株式会社大丸松坂屋百貨店のグループ会社です。





アクセス:西鉄電車「福岡(天神)駅」

西鉄バス「天神大丸前」

西鉄バス「西鉄バスターミナル」

地下鉄七隈線「天神南駅」





住所:〒810-8717

福岡市中央区天神1丁目4-1 大丸福岡天神店

TEL:092-712-8181(代表)





HP:https://www.daimaru.co.jp/fukuoka/

LINE:https://lin.ee/aBzxP4w

Instagram:https://instagram.com/daimaru_fukuoka?utm_medium=copy_link

Twitter:https://twitter.com/daimarufukuoka?s=11



