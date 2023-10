[ネットマーブル]

新冒険ステージや新衣装など追加要素を多数実装!



ネットマーブルは、スマートフォン向け本格アニメーションRPG〈神之塔:NEW WORLD〉(開発:Netmarble N2)において、10月18日(水)に、新たなSSR+キャラクターや冒険ステージ、新衣装、期間限定イベントなど、様々な新要素を追加するアップデートを実施いたしました。









◆新しい仲間に強大な力を誇る「ウレック・マジノ」と幼少期の「エンドロシ」が登場

本アップデートより、2体のプレイアブルキャラクターを新たに仲間に加えることができます。

SSR+[飛翔]ウレック・マジノ(青属性、ウォーリア、釣り師)は、神之塔内ランキング4位の人物であり、塔の三大勢力の1つである「月下翼松」の副団長です。近くにいる敵や直線範囲内にいる敵にダメージを与え、ノックバックさせる強力な敵攪乱攻撃を放つことができます。

もう一人の新キャラクターSSR[幼少期]エンドロシ(緑属性、ウィザード、操り師)は、両親を失い、養子として過酷な訓練を経てザハードの王女となったエンドロシの幼少期を描いたキャラクターです。彼女の特技は無敵状態になることで、エネルギーの最も高い敵を攻撃して倒します。そして、エンドロシが初めて致命的なダメージを受けたとき、最後の攻撃が放たれます。

この機会にぜひ、ウレック・マジノとエンドロシを仲間に迎えてください。



・キャラクター紹介映像 - [飛翔]ウレック・マジノ



・キャラクター紹介映像 - [幼少期]エンドロシ





◆キャラクター4体の新衣装を追加

本アップデートより、真田ユリ、シアシア、ラヘル、ロゼアールの4人に新衣装が登場いたします。新衣装はゲーム内のショップやイベントを通じて入手することができます。





◆ハロウィンイベント開催

ハロウィンシーズンを記念して、11月1日(水)までの期間限定で下記のイベントを開催いたします。



ストーリーイベント「エンドロシと十月の夜の幻」

姉たちに虐められながらも、新たな自分の目標を見つけていくエンドロシのオリジナルストーリーイベントが登場いたします。「STORY」と「FREE」2つのステージのプレイを通じてイベントアイテムやイベントポイントを獲得することができます。



「十月の夜の幻」イベントミッション

「十月の夜の幻」ストーリーイベントのクエストやミッションをすべてクリアすると、通常召喚チケットや[SSR]ソウルストーン(通常)などの報酬を獲得できます。



「十月の夜の幻」イベント交換所

ストーリーイベントで入手できるイベントアイテム「古いヘアピン」「クマのぬいぐるみ」「メリージェーンの靴」を、SSRキャラの「シアシア」や新衣装などと交換できるショップが登場いたします。



カムバックブースターミッション ※常時開催

復帰プレイヤー向けの新ミッションが登場いたします。7日間で5つのミッションをすべてクリアすると、通常召喚チケットや浮遊石、SSR選択ボックスなど、様々な報酬を獲得することができます。







・「エンドロシと十月の夜の幻」紹介映像





本アップデートでは他にも、冒険モードに新チャプターを追加するなど、様々なコンテンツの拡張を行っております。

本アップデートやイベントの詳細は、公式フォーラムのお知らせをご確認ください。



・〈神之塔:NEW WORLD〉公式フォーラム:10月18日(水)アップデートの詳細

https://forum.netmarble.com/towerofgod_en/view/43/2789

・〈神之塔:NEW WORLD〉公式フォーラム:10月18日(水)ゲーム内イベントのご案内

https://forum.netmarble.com/towerofgod_en/view/48/2783



〈神之塔:NEW WORLD〉の詳細については、公式サイトやX(旧Twitter)、YouTube、Discordなどの公式チャンネルをフォローしてご確認ください。



・〈神之塔:NEW WORLD〉公式サイト

https://towerofgod.netmarble.com/ja

・〈神之塔:NEW WORLD〉公式Discord

https://discord.com/invite/tognewworld

・〈神之塔:NEW WORLD〉日本公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/tog_JPN

・〈神之塔:NEW WORLD〉日本公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@tog_new_world_ja

・〈神之塔:NEW WORLD〉プロモーション映像





◆〈神之塔:NEW WORLD〉とは◆

〈神之塔:New World〉は、韓国の人気ウェブトゥーン(漫画)作品「神之塔」をベースに、すべてのプレイヤーが楽しめるシンプルかつ奥深い戦略的なバトルに重点を置いて開発した本格アニメーションRPGです。〈神之塔:New World〉では、プレイヤーはお気に入りのキャラクターを操作して塔にのぼることができます。まるでアニメの世界に入り込んだかのような豪華な3Dアニメーションで、原作主人公の「二十五日の夜」を含む70人以上のキャラクターたちと共に、塔の中を戦いながら進んでいきます。プレイヤーは特定のキャラクターではなく、特定のスロットを強化する独自システムを利用しながら、テンポの良い戦闘を体験いただけます。



〈神之塔:NEW WORLD〉アプリダウンロード

・App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id1599435437

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.tog

・Google Play Games Beta(PC版)

https://play.google.com/googleplaygames





◆神之塔:NEW WORLDについて◆

[ タイトル ] 神之塔:NEW WORLD

[ ジャンル ] 本格アニメーションRPG

[ 提供元 ] Netmarble Corp.

[ 開発元 ] Netmarble N2 Inc.

[ 対応端末 ] iOS / Android

[ 価格 ] 基本無料(アプリ内課金あり)

[ サービス開始日 ] 2023年7月26日



◆Netmarble Corp.(ネットマーブル)について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るモバイルゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主でもあるネットマーブルは、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国:Cross Worlds』、『THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』など、多様なポートフォリオを有しています。この他にも、『PARAGON: THE OVERPRIME』などのPCゲームをリリース予定です。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。



情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

Original Comics from LINE MANGA (C)SIU (C)Netmarble Corp. All Rights Reserved.



※記載されている会社名・製品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。



