[株式会社アダストリア]

古いレコードショップをイメージして企画した生活雑貨やアパレルをラインアップ



株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長:木村 治)が展開するライフスタイルブランド「BAYFOW(ベイフロー)」は、今年キャラクター誕生から60周年イヤーを迎えた世界的人気キャラクター「ピンクパンサー」とのコラボアイテムを2023年8月8日(火)に発売いたします。







BAYFLOWは「Respect nature, respect fashion.」をフィロソフィーに掲げ、遊ぶことや楽しむことが好きな男女に向けて、自然体で肩肘張らないライフスタイルやファッションを提案しています。

ピンクパンサーは、今年60周年イヤーを迎えた歴史ある世界的人気キャラクター。今回のコラボレーションは、クスッと笑みがこぼれるユニークなアニメーションが印象的なピンクパンサーと、“ちょっとした遊び心を加えて、より楽しいライフスタイルを送ってほしい”というBAYFLOWの想いが重なり、実現しました。



コラボアイテムはアメリカの古いレコードショップをイメージして企画。クッションやアートフレーム、パブミラーなど日常生活に取り入れやすいインテリア雑貨は、映画のタイトルやコミックの表紙、コミックを中心に、過去の作品をモチーフとして使用しています。ぬいぐるみやポーチには、なかなかお目見えすることのない濃いピンク色とヒョウ柄のカラー・柄展開があり、ギフトにも最適。また、Tシャツやシャツも豊富なバリエーションで、パートナーや家族でお揃いのスタイリングをお楽しみいただけます。



■BAYFLOW×ピンクパンサーコラボアイテム発売情報





■商品ラインアップ(一部抜粋)



BOOKクッション

3,300円(税込)





アートフレームポスト

¥880(税込) シルバー/ブラック





ヌイグルミキーホルダー

1,650円(税込) ピンク/ヒョウ





フラットポーチ

1,760円(税込)









Tシャツ

ウィメンズ 5,390円(税込) オフ/ブラック/ピンク

メンズ 5,390円(税込) オフ/グレー(タイダイ)/チャコールグレー

キッズ 3,360円(税込) オフ/ピンク/チャコールグレー





■ピンクパンサーについて



MGMのアイコン的キャラクター「ピンクパンサー」は50年以上前に同名の伝説的探偵シリーズのオープニングとエンディングクレジットでデビュー。以来人気を博し、テレビシリーズ、特別番組、コミック、グッズにも広がる。

「ピンクパンサー」は常に新しい世代によって発見され、すべての年代にアピールする魅力を持ち、MGMの最も有名なフランチャイズのひとつである。



THE PINK PANTHER TM & (C) 1964 - 2023 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.





■BAYFLOWについて



BAYFLOWは30~40代の女性・男性に向けた、上品さ、清潔さ、ヘルシーさ、そして大人っぽさを兼ね備えたアパレルや生活雑貨を展開するライフスタイルブランドです。きもちのいい自然の風と、最先端のトレンドの風。そんなふたつの心地よさを感じられるような、健康的で、スタイリッシュなライフスタイル。それが、BAYFLOWが提案する、シアワセのかたちです。

<公式WEBストア .st(ドットエスティ)> https://www.dot-st.com/bayflow/

<公式ブランドサイト> https://www.bayflow.jp/

<Instagram> https://www.instagram.com/bayflow_inc/

<YouTube> https://www.youtube.com/channel/UC90LRlNEuTZ8Kp0NFUCM1sw





■株式会社アダストリアについて



株式会社アダストリア(代表取締役社長:木村 治)は、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、グループで30を超えるブランドを国内外で約1,400店舗展開するカジュアルファッション専門店チェーンです。2023年に創業70周年を迎え、「Play fashion!」のミッションのもと、人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す“グッドコミュニティ共創カンパニー”となることを目指しています。

<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

<URL> https://www.adastria.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/08-14:46)