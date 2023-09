[海と日本プロジェクト広報事務局]

ニッポンレンタカー各空港前営業所5カ所で実施!2023年9月21日(木)~10月6日(金)



一般社団法人 北海道海洋文化フォーラムは、9月22日(木)から10月7日(木)の2週間、ニッポンレンタカー北海道と連携し「レンタカーでごみゼロ!キャンペーン」を行います。

昨年、「拾う側だけでなく、“捨てる”側の視点に立った施策で海洋ごみ削減を目指す」という思いから、ニッポンレンタカー新千歳空港店1店舗で始めたところ、好評のうちに終了し、今年も昨年に引き続き新たに4店舗追加し、全5店舗で実施することが決定いたしました。



この取り組みは、日本財団が推進する海洋ごみ対策プロジェクト「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の一環で実施するものです。

HP:https://hokkaido.uminohi.jp/

SNS X(旧Twitter):@@hokkaido_umi_jp(https://twitter.com/hokkaido_umi_jp)







キャンペーン利用者からも「子どもと海のごみについて話すようになった」「何気ないポイ捨てが海を汚す元凶と知って、二度とポイ捨てはしません」「今度、ごみ拾い活動に参加してみたい」などの意見を頂くことができました。

本年は実施する空港営業所を一挙5カ所に増やし、観光客を中心により多くの方々にCHANGE FOR THE BLUEの活動を知っていただき、海洋ごみ問題に関心を持っていただければと考えています。





<キャンペーン概要>





<団体概要>

団体名称:一般社団法人 北海道海洋文化フォーラム

URL:https://www.j-hocf.com/

活動内容:北海道の海の今を伝えることで皆さんと海をガッチャンコして、「北の海ずっと美しく」を目指したムーブメントを起こすことを目的に活動しています。



CHANGE FOR THE BLUE

国民一人ひとりが海洋ごみ問題を自分事化し、”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。

産官学民からなるステークホルダーと連携して海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信していきます。

https://uminohi.jp/umigomi/



日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/



