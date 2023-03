[株式会社マッシュホールディングス]

3月31日(金) 正午12:00よりオンラインストアにて先行予約がスタート



株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が運営するレディースブランド「styling/(スタイリング/)」から、機能素材を使用した新ライン「S/S(エスバイエス)」が2023年4月20日(木)にデビューいたします。デビューに先駆け3月31日(金)12:00より公式オンラインストア及びECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン) にて期間限定で先行予約をスタートいたします。









FUNCTIONAL MATERIAL LINE 「 S/S 」



特別な日も 何気ない日常も。

日々のワードローブに加えたい、ストレスを感じず、着やすくて決まるを叶える

slight(軽やか)でsnug(快適、ぴったり合う)なコレクション



さらっとしていて、美しさと軽さがある

水際やビーチ、アウトドアシーンにも使用可能なマテリアルで

ファッション性の中に機能性を追及したコンフォータブルなアイテムをラインアップ。



多機能なポリエステル素材は、UVカットや速乾性にも優れ、梅雨の時期や暑い夏も快適に過ごすことができます。













商品ラインアップ











UVカットエアリーノーカラージャケット ¥26,400

カラー:WHT、LBLU、BLK

サイズ:FREE

ノーカラーですっきりシャープな印象に仕立てたオーバーサイズのジャケット。ドロップショルダーとボクシーなシルエットで、抜け感とモードな雰囲気を兼ねたリラクシーな一着。一枚仕立てながらも、ほどよくハリのある素材でフォルムを維持し、きちんと見えするデザインです。







UVカットエアリーオープンバックドレス ¥31,900

カラー:WHT、LBLU、BLK

サイズ:0、1

バックスタイルで大人な肌見せが叶う、エレガントなフィット&フレアラインのワンピース。背面のオープンバックの肌見せをポイントに、甘さをおさえた品のあるシルエットにこだわりました。





UVカットエアリーチューブトップ ¥9,900

カラー:WHT、LBLU、BLK

サイズ:FREE

シンプルなデザインで万能なパット入りチューブトップです。前はフラットでシンプルなデザイン、後ろはゴムシャーリングを施しフィット感をキープします。



UVカットエアリーボウスサイドトップス ¥16,500

カラー:WHT、BLK

サイズ:FREE

トレンドの短丈シルエットで仕立てたトップスは、styling/の代表的なスタイルでもある前後どちらでも着用できる2Way仕様。同シリーズのドレスやチューブトップと合わせてレイヤードスタイルとしてはもちろん、水着の上からラッシュガードのように日よけ対策としても着用いただけます。







UVカットエアリーワイドジョガーパンツ ¥20,900

カラー:WHT、LBLU、BLK

サイズ:0、1

カーゴディテールを取り入れたリラクシーな履き心地が魅力のジョガーパンツ。ウエストがゴム仕様なので着脱が しやすく、カジュアルになり過ぎないデザインに落とし込みました。ボリュームのあるシルエットながら、ヒップまわりの厚みを抑え、スタイルが良く見えるバランスに仕上げています。

(価格は全て税込表記)







LOOK



























販売について







■オンラインストア先行発売日:3月31日(金) 12:00(正午)

・styling/オフィシャルオンラインストア( https://stylings.jp/ )

・USAGI ONLINE( https://usagi-online.com/brand/styling/ )



■全国発売日:4月20日(木)

・styling/直営店舗( https://stylings.jp/Page/shoplist.aspx )

・styling/オフィシャルオンラインストア( https://stylings.jp/ )

・USAGI ONLINE( https://usagi-online.com/brand/styling/ )

※各オンラインストアは12:00(正午)発売









ABOUT "styling/"







2016SSコレクションよりデビュー。スタイリスト白幡啓がディレクションを務める。

オリジナルブランド「styling/」、ハイエンドライン「styling/ by kei shirahata」を中心としたセレクトショップ。

Mannish and elegant in mode をコンセプトにファッションを自分のアンテナで取捨選択し、移り変わる様々な流行を体験してきた“服にはちょっとうるさい” 大人たちへ。

TIMELESS でありながらTIMELY。マニッシュでエレガントでモードなスタイルを提案いたします。



