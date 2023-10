[ネットマーブル]

●MARBLEXがYGGジャパンとDMMと提携、日本での戦略的アクションへ

●ブロックチェーンゲーム「コインムスメ」に登場予定の新キャラクター「MBX」のNFTが当たる上場記念イベントも開催









高品質なモバイルゲームを開発・提供するネットマーブルは、ブロックチェーン専門子会社であるMARBLEXのガバナンストークンMBXが、10月11日(水)に、日本の暗号資産取引所であるZaif(https://zaif.jp)に正式上場したことをお知らせいたします。



この度のZaif取引所への上場は、韓国発のブロックチェーンゲームプロジェクトとして、金融監督庁(FSA)の厳格な審査過程を経て日本の暗号資産市場のホワイトリストに登録されたMBXトークンの安定性と信頼性を裏付けるものです。



Web3.0を新たな経済成長の要因として認識し、国内の有力企業が積極的に参加している日本市場において、MARBLEXは、YGG JapanおよびDMMとの戦略的パートナーシップの締結を通じ、日本におけるプレゼンスを積極的に高め、急成長のトレンドに歩調を合わせています。



MARBLEXのチョン・ヨン最高経営責任者(CEO)は、「日本の暗号資産市場が将来に向けて大幅な成長局面を迎える中、私たちMARBLEXは、時代を先取りする先駆的なプロジェクトとして位置づけられることを目指しています」と述べています。



本上場を記念し、10月11日(水)より、Zaif取引所にてブロックチェーンゲーム「コインムスメ」に登場予定の新キャラクター「MBX」のNFTが当たる上場記念イベントも開催されます。



・Zaifへのマーブレックス(MBX)上場を記念したイベント概要

https://corp.zaif.jp/info/18857/



MARBLEX及びMBXエコシステムに関する詳細は、公式サイトのほか、テレグラム、Medium、X(旧Twitter)、Facebookなどの公式SNSチャンネルにてご確認いただけます。



・「MARBLEX」公式サイト

https://www.marblex.io/ja

・「MARBLEX」公式テレグラム

https://t.me/MARBLEX_official_JP

・「MARBLEX」公式Medium

https://marblex.medium.com

・「MARBLEX」公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/MARBLEXofficial

・「MARBLEX」公式Facebook

https://www.facebook.com/MARBLEXplayground



◆MARBLEXについて◆

MARBLEXは、ネットマーブルのブロックチェーン子会社です。ネットマーブルは、ゲーム業界のベテランやブロックチェーン技術の専門家など、世界中から集まった6,000人以上の従業員を抱えるモバイルゲームの老舗デベロッパー兼パブリッシャーです。MARBLEXは、暗号資産ウォレット、DEX(分散型取引所)、トークンステーキング、NFTマーケットプレイスなどの主要サービスを提供することで、最高品質のブロックチェーンゲームを市場に投入することを目指しています。MARBLEXが立ち上げた独自のブロックチェーンエコシステムである「MBX」は、有機的な関与と参加に対する報酬を通じて、ゲーマーが自分の経験を前進させることを可能にします。MBXエコシステムは、『A3: Still Alive スティルアライブ』、『Ni no Kuni: Cross Worlds』(グローバル版)、『THE KING OF FIGHTERS ARENA』(グローバル版)など、ネットマーブルの人気タイトルの一部として楽しむことができます。



◆MBXトークンについて◆

MBXトークンは、MARBLEX(ネットマーブルのブロックチェーン子会社)が立ち上げた独自のブロックチェーンエコシステムである「MBX」のパブリックチェーンにおける市場価値を持つパブリックトークンです。持続可能性を維持するために、MBXは質の高いゲームとコンテンツを確保するためのパブリッシング志向のパートナーシップに重点を置いています。また、ゲーム内の売上の一部を利用した多様な返品ポリシーや、譲渡性を高めるためのバーニングモデルも導入しています。MBXは主要な暗号通貨取引所を通じて入手することができます。詳細については、公式サイト( https://www.marblex.io )をご確認ください。



◆Netmarble Corp.(ネットマーブル)について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るモバイルゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主でもあるネットマーブルは、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国:Cross Worlds』、『THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』など、多様なポートフォリオを有しています。この他にも、『PARAGON: THE OVERPRIME』などのPCゲームをリリース予定です。詳細については、https://company.netmarble.com/enをご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jpをご覧ください。



※記載されている会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。



<権利表記>

(C) MARBLEX Corp. All Rights Reserved.

(C) Netmarble Corp. All Rights Reserved.



