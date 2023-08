[株式会社アダストリア]

先行予約でも反響の大きかった秋カラーのキャラクターアイテム全21種類を展開



株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長:木村 治)が展開するLEPSIM(レプシィム)は、昨年もご好評いただいた株式会社サンリオのキャラクターとのコラボレーション第2弾を2023年8月3日(木)より全国のレプシィムの店舗と公式WEBストア .st(ドットエスティ)にて販売をスタートいたします。今回は、新たにバッドばつ丸、あひるのペックル、リトルツインスターズを追加した全6キャラクターを迎え、大人の女性に向けた21種類のレプシィムオリジナルアイテムを展開します。







レプシィムは、様々なライフシーンを過ごす大人の女性の笑顔によく映える「清潔感と品のあるシンプルさ」を持ったアイテムをラインアップしています。レプシィムの洋服をまとえば、ふらっとお出かけしたくなる。誰かに会いに行きたくなる。毎日を思いっきり楽しめる。そんなメッセージを込めて『よく笑うひと』というタグラインを掲げています。



昨年の夏に発売したサンリオのキャラクターとのコラボレーションでは、多くの方からご好評をいただき、今回待望の第2弾コラボレーションの実現にいたりました。今回は、第1弾でも人気だったパティ&ジミー、ポチャッコ、ハンギョドンに加え、今回は新しくバッドばつ丸、あひるのペックル、リトルツインスターズを追加した6キャラクターが登場。レプシィム世代の大人の女性に馴染みがあるキャラクターを採用しています。



7月13日(木)から行っていたWEB先行予約では、今回から新しく加わったあひるのペックルのアイテムと、大人が持てるようモノトーンカラーのコンパクトサイズなマスコットチャームが大人気でした。昨年の人気アイテムのポーチや巾着、マグカップに加えて、キャラクターがプリントされたビニール傘や、会社・押し活などで活躍するトレカケースなどが登場します。大人の女性が日常で使い、笑顔になるレプシィムオリジナルアイテム全21種類をラインアップします。



9月には総柄デザインでクッションとしても活躍するブランケットや、さりげないキャラクターの刺繍がポイントの腹巻・ルームソックスの3種類も登場します。ふわふわ・もこもこの肌触り抜群の素材で寒い冬にぴったりの防寒アイテムが揃います。ご家族やご友人へのプレゼントにもおすすめのアイテムです。



さらに、8月3日(木)19時からレプシィム公式Instagramで全アイテムをご紹介するインスタライブも配信致します。



■商品ラインアップ(商品一部抜粋)

・トレカケース

価格:¥880(税込)

カラー:ポチャッコ、バッドばつ丸、ハンギョドン





・スクエアミラー

価格:¥990(税込)

カラー:ポチャッコ、パティ&ジミー、バッドばつ丸、ハンギョドン、あひるのペックル、リトルツインスターズ





・ビニール傘

価格:¥1,650(税込)

カラー:フロスト、カラー





・ブランケット 9月中旬発売予定

価格:¥4,400(税込)

カラー:ポチャッコ、バッドばつ丸、リトルツインスターズ





・ルームソックス 9月中旬発売予定

価格:¥1,430(税込)

カラー:ポチャッコ、バッドばつ丸、リトルツインスターズ





■概要





■サンリオキャラクタープロフィール

●ポチャッコ



好奇心旺盛で、おっちょこちょいで、ちょっぴりおせっかい。より道お散歩が大好きなイヌの男のコ。



●パティ&ジミー



アメリカのカンザスシティに住んでいるラブラブカップル。パティはスポーツ万能だけど、勉強はちょっと苦手。元気いっぱいな、おてんばな女の子。ジミーは、パティの隣り家に住んでいて、勉強とチェスが得意な、優しい男の子。



●バッドばつ丸



いたずら好きで、あまのじゃくなペンギンの男のコ。好きな食べ物は、銀座の高級お寿司とポリパリラーメン。



●ハンギョドン



中国生まれの半魚人。人を笑わせることが得意。好きなものは、冷やし中華、エビセン、鍋物、温泉。タコのさゆりちゃんとは、大のなかよし。



●リトルツインスターズ



ゆめ星雲の思いやり星でうまれた双子のきょうだい星。お姉さんのララは、こわがりでちょっぴり泣き虫。弟のキキは好奇心旺盛。ちょっぴりあわてんぼうでいたずら好き。



●あひるのペックル



おひとよしで、ココロのやさしい男のコ。泳ぎが苦手で、歌とダンスが大好き。ただ今、タップダンスのレッスン中!



(C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L642127





■LEPSIM(レプシィム)について



レプシィムのブランド名は“SIMPLE”という文字の組み換え(LEPSIM)に由来しています。

流れるように、しなやかに生きること。飾りすぎず、自然体でいること。LEPSIMは、そんな「シンプル」さを大切に、あらゆる自分を自由に楽しむ大人女性に似合うスタイルを提案します。全国121店舗を展開。

<公式WEBストア .st(ドットエスティ)> https://www.dot-st.com/lepsim/

<Instagram>@lepsim_official (https://www.instagram.com/lepsim_official/)





■株式会社アダストリアについて



株式会社アダストリア(代表取締役社長:木村 治)は、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、グループで30を超えるブランドを国内外で約1,400店舗展開するカジュアルファッション専門店チェーンです。2023年に創業70周年を迎え、「Play fashion!」のミッションのもと、人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す“グッドコミュニティ共創カンパニー”となることを目指しています。

<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

<URL> https://www.adastria.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/03-17:16)