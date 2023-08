[株式会社アダストリア]

中身は開けてからのお楽しみの「シークレットボックス」などワクワクする世界観の第一弾からスタート



株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長:木村 治)が展開するスタイルエディトリアルブランド「niko and ...(ニコアンド)」 は、ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、映画「ハリー・ポッター」シリーズと初めてコラボレーションします。2023年8月3日(木)より第1弾コラボレーション雑貨の中から一部商品を公式WEBストア .st(ドットエスティ)にて先行予約販売いたします。







niko and ...は、ブランドが掲げる“uni9ue senses”(衣・食・住・遊・知・健・旅・音・LOCAL)の9つの要素を通して、ユニークなモノやコトを提案する企画を展開しています。今回、書籍や映画をはじめ、テーマパークや舞台、ゲームなどさまざまな形で、世界中の子どもから大人まで幅広い世代に愛されている「ハリー・ポッター」魔法ワールドが与える、夢に溢れ、ワクワク・ドキドキする世界感のユニークな魅力に共感し、niko and ...として初のコラボレーションにいたりました。



コラボレーションの本発売は、2023年8月23日(水)発売の第1弾、2023年9月13日(水)発売の第2弾の2コレクションで構成されます。



第1弾アイテムは、「ハリー・ポッター」のアートワークを使用したインテリア雑貨やステーショナリーを中心としたコレクションで、作中に登場するバーティー・ボッツの百味ビーンズのパッケージをあしらったレトロで可愛い「ポーチ」や「アクセサリーBOX」や、繊細なディテールでリアリティに表現したヘドウィグの「コインバンク」やドビーの「モバイルスタンド」がラインアップ。さらに、コラボレーション企画“初“となる「シークレットボックス」の2種は、商品の中身は開けてからのお楽しみです。



第2弾アイテムは、niko and ...オリジナルデザインのホグワーツ魔法魔術学校の4寮のカラーリングを表現したアーガイル柄のファブリックやテーブルウェアアイテムで、寮生のローブをイメージしたユニセックスでお楽しみ頂ける「ロングウェアブランケット」や、「ブランケット」や「マグカップ」などお家時間を楽しくする商品が登場します。



■「ハリー・ポッター」xニコアンドコラボレーション概要





■コラボレーションアイテム詳細(一部商品抜粋/税込価格)

第1弾:8月23日(水)発売



モバイルスタンド



¥3,850(税込)



ポーチ 全2種



¥1,980(税込)



トランクボックス



¥7,700(税込)



第2弾:2023年9月13日(水)発売

ロングウェアブランケット



¥7,700(税込)



ブランケット

・アーガイル柄(90cm×120cm)

・忍びの地図柄(100cm×160cm)



¥3,300(税込)/¥4,400(税込)



折り畳み傘 全2種



¥3,960(税込)





■「魔法ワールド」とは

少年だったハリー・ポッターが、キングスクロス駅の9と3/4番ホームに連れて来られてから年月は流れ、ハリーが体験した数々の冒険はポップカルチャーに広く知れ渡ることとなり、人々の心に他に類をみない“痕跡”を残しました。8作もの大ヒット映画となった『ハリー・ポッター』シリーズは、人々の生活に魔法の物語を届け、「魔法ワールド」は世界中で最も愛されるフランチャイズの一つとなりました。



更に、壮大な世界は、映画『ファンタスティック・ビースト』シリーズ3作品、数々の賞に輝く舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』、最先端をいくポートキー・ゲームズのビデオ&モバイルゲーム、革新的なコンシューマープロダクツ、4つのテーマパークを含むスリリングなライブ・エンターテイメント、そして洞察に満ちた展覧会へと広がりを見せています。



また、ワーナー・ブラザース「魔法ワールド」エクスペリエンスのポートフォリオには、最新のフラッグシップストア「ハリー・ポッター ニューヨーク」、「スタジオツアーロンドン ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」、「スタジオツアー東京 ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」、リテールショップ「プラットフォーム 9 3/4」も含まれます。



「魔法ワールド」はこれからも進化を続け、新鮮で心躍る魔法の世界へハリー・ポッターファンを引き込み、世界中のファンコミュニティそして次世代の人々を、自らが魔法を発見する冒険へ招待します。





■ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツについて

ワーナー・ブラザースコンシューマープロダクツ(WBCP)は、ワーナーが保有するエンターテイメントブランドやフランチャイズを世界のファンの生活の中に広げています。WBCPは、DC、魔法ワールド、ルーニー・テューンズ、トムとジェリーをはじめとするハンナ=バーベラ作品、HBO、カートゥーン ネットワークなど数々のフランチャイズやブランドにおいて、玩具、ファッショングッズ、インテリア、出版などの分野で最高クラスのパートナーと提携しています。







■niko and ...について



niko and ... は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する“style editorial brand”です。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に“であう”、やがて自分のライフスタイルに“にあう”。そんなメッセージのもと、20~30代の男女に向けて事業展開しています。

全国142店舗展開(2023年6月末時点、WEBストアを含む)。

<公式WEBストア .st(ドットエスティ) > https://www.dot-st.com/nikoand/

<公式ブランドサイト> https://www.nikoand.jp/

<Instagram> https://www.instagram.com/nikoand_official/





■株式会社アダストリアについて



株式会社アダストリア(代表取締役社長:木村 治)は、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、グループで30を超えるブランドを国内外で約1,400店舗展開するカジュアルファッション専門店チェーンです。2023年に創業70周年を迎え、「Play fashion!」のミッションのもと、人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す“グッドコミュニティ共創カンパニー”となることを目指しています。

<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

<URL> https://www.adastria.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/03-11:16)