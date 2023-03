[株式会社マッシュホールディングス]

<オンライン先行予約同時スタート>夏のファッションを楽しむ気持ちをアシストする、心弾むCLEAR MODE Styleをシーンに寄り添って提案。



株式会社マッシュスタイルラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開する、デイリーウェアおよびヨガウェアを手掛けるレディースブランド「emmi(エミ)」は2023年3月31日(金)12:00より、モデル・神山まりあさんを起用し、夏の新作企画を公式オンラインストア、およびECデパートメントストアの「USAGI ONLINE(ウサギオンライン)」にて公開、同時に商品の先行予約もスタートいたします。(emmi公式ホームページ:http://emmi.jp/ )







Evolving Utility

-私たちを進化させる機能美-



Monthly Topics

4 April Go Out Utility

5 May Utility mode

6 June Euohoria Utility











LOOK









Dress 26,400yen

Earrings 3,520yen

Necklace 4,400yen

Bangle 3,960yen

Shoes 19,800yen (New Balance for emmi)









Set up 26,950yen

Necklace(short) 4,400yen

Necklace(long) 5,940yen

Bangle 3,960yen

Bangle 6,380yen

Shoes 18,700yen







Dress 25,960yen

Vest 9,900yen

Pierced earrings 4,620yen

Bangle 3,960yen

Bangle 6,380yen

Shoes 15,400yen (NIKE)









Dress 25,300yen

Necklace(short) 4,400yen

Bangle 3,960yen

Shoes 19,800yen (HOKA ONE ONE for emmi)











Dress 27,200yen

Cap 9,900yen (POLO RALPH LAUREN)

Necklace 4,400yen

Bangle 3,960yen

Shoes 17,600yen (NIKE)







Shirt 16,940yen

Dress 23,100yen

Necklace(short) 4,400yen

Necklace(long) 5,940yen

Shoes 16,500yen (BIRKENSTOCK for emmi)









Dress 26,400yen

Necklace(short) 4,400yen

Necklace(long) 5,940yen

Shoes 16,500yen (SHAKA for emmi)









Shirt 19,800yen

Bra top 8,910yen

Leggings 9,900yen

Shoes 15,950yen







Tops 9,900yen

Pants 19,800yen

Pierced earrings 4,620yen

Bangle 3,960yen

Bangle 6,380yen

Shoes 19,800yen









Tops 8,580yen

Camisole 7,700yen

Skirt 17,600yen

Necklace(short) 4,400yen

Necklace(long) 5,940yen

Bangle 3,960yen

Bag 13,200yen

Shoes 10,890yen (New Balance for emmi)







All in one 26,400yen

Necklace(short) 4,400yen

Necklace(long) 5,940yen

Bag 5,390yen (karrimor for emmi)

Shoes 11,000yen (KEEN)







Coat 35,200yen

Necklace 4,400yen

Bangle 3,960yen

Shoes 30,800yen (Onitsuka Tiger)







Dress 16,500yen

Hat 6,380yen

Sunglesses 4,180yen

Necklace(short) 4,400yen

Necklace(long) 5,940yen

Shoes 16,500yen (SHAKA for emmi)





(価格は全て税込み表記)











emmi Special Insta live







インスタライブにてemmi夏の新作アイテムをご紹介いたします。



配信日時:

・3月27日(月)19:00~

・3月30日(木)19:00~



配信アカウント:

emmiオフィシャルアカウント<@emmi.jp>











神山まりあ プロフィール







2011ミス・ユニバース・ジャパングランプリ。 2015年に結婚、2016年男児出産。ファッション誌を中心に活躍。 飾らない明るいキャラクターが魅力で、 インスタグラム(ID:mariakamiyama)も人気。



<神山まりあさんコメント>

emmiさんのお洋服を沢山着られて幸せ(ハート)

シンプルの中にもエッジが効いていて、『なんだか素敵』が実現するアイテム達。

ぜひ注目してくださいね!











「emmi(エミ)」 について









クリアモードをコンセプトにベーシック且つ洗練された大人のデイリーウェアと、ファッションのトレンドを取り入れたリラクシーなヨガウェアを展開。アクティブに活躍する女性の足元に欠かせない存在となったスニーカーを合わせて、多様化するライフスタイルに沿ったスタイリングを提案します。



【emmi 公式オンラインストア】

http://emmi.jp/

【Instagram】

@emmi.jp<https://www.instagram.com/emmi.jp/>

@emmiyoga_official<https://www.instagram.com/emmiyoga_official/>

【SNEAKERS by emmi Twitter】

https://mobile.twitter.com/Sneakersbyemmi



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/27-21:16)