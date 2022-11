[株式会社エクシング]

年末年始の宴会やパーティーに最適なコラボレーションコースも!!







株式会社エクシングの子会社で、全国にカラオケ店舗・ネットカフェ店舗を展開する株式会社スタンダード(本社:東京都港区、代表取締役社長:米田洋一)は、2022年12月1日(木)から2023年1月31日(火)までの期間中、2023年に30周年を迎えるTRFと「TRF×JOYSOUND直営店コラボキャンペーン」と題して、JOYSOUND直営店全店舗にて、オリジナルポストカード(全5種)付きコラボドリンクを展開します。



コラボドリンクには、楽曲をイメージした「EZ DO DANCE」「CRAZY GONNA CRAZY」「masquerade」「survival dAnce ~no no cry more~」「BOY MEETS GIRL」の5種[各750円(税込)ノンアルコール]をご用意しました。注文特典として、コラボドリンク1品ご注文につき、オリジナルポストカード全5種の中からランダムで1枚プレゼント!



また、期間中、コラボドリンク1杯+ポストカード全5種+お料理10種+カラオケ3時間がセットになった、年末年始の宴会やパーティーに最適なコラボレーションコースもご用意![お1人様4,500円(税込)]

※前日までに要予約(2名様より受付)



この機会をお見逃しなく、JOYSOUND直営店と「TRF」とのコラボキャンペーンをお楽しみください!





TRF× JOYSOUND直営店コラボキャンペーン概要



◆実施期間 : 2022年12月1日(木) ~ 2023年1月31日(火)

※キャンペーン開始時間および終了時間は各店舗の営業時間に準じます



◆キャンペーンサイト : https://shop.joysound.com/campaign/trf_30th/





◆コラボドリンク(全5種)

楽曲をイメージした「EZ DO DANCE」「CRAZY GONNA CRAZY」「masquerade」「survival dAnce ~no no cry more~」「BOY MEETS GIRL」の5種[各750円(税込)ノンアルコール]をご用意しました。



◆コラボドリンク特典ポストカード(全5種)

注文特典として、コラボドリンク1品ご注文につき、オリジナルポストカード全5種の中からランダムで1枚プレゼント!



◆コラボレーションコース

年末年始の宴会やパーティーに最適な、コラボドリンク1杯+ポストカード全5種+お料理10種+カラオケ3時間がセットになったコラボレーションコースをご用意![お1人様4,500円(税込)]



◆コラボキャンペーン実施店舗

・JOYSOUND直営店全店舗

https://shop.joysound.com/#SHOPAREA

※ゆう遊空間を除く



■TRF 30th Anniversary Live『THANXXX!!! Live & Party 2023~』

【開催日時】2023年2月25日(土) OPEN 15:00 / STRAT 16:00

【開催場所】Zepp Haneda(TOKYO)

【詳細】https://trf.avexnet.or.jp



