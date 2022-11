[阪急阪神ホールディングス株式会社]

ビルボードジャパン(株式会社阪神コンテンツリンク〔阪急阪神ホールディングスグループ〕本社:大阪市福島区、代表取締役:清水 奨)が開催するゴスペラーズ初となるフルオーケストラツアー「billboard classics The Gospellers Premium Symphonic Concert 2022」において、演奏されるプログラムが公開された。









初のオーケストラツアーにあたり、幾つか象徴的なクラシック曲を用いて選曲や編曲が練られていることから、「そういうクラシック曲とのコラボは、普段あまりクラシックを聴かないという方には、事前に聴いてきていただけると、その曲の世界により深く入っていけるはず」と、メンバーの北山陽一はプログラムを公開する意図を語る。



また、第2部の「展覧会のゴスペラーズ」と題したメドレーでは、ムソルグスキー作曲の「展覧会の絵」をモチーフにしており、ゴスペラーズのオリジナル曲を絵画に見立てて披露する。「ゴスペラーズ美術館」で開催されている絵の展覧会を訪れている気分で、散歩(プロムナード)をしているような雰囲気を味わってほしいと言う。



さらに、この演奏プログラムに関して、メンバーの北山陽一、村上てつや、指揮者の田中祐子の3名による座談会も公開された。すでに公開されている座談会前編では、3人が持つ音楽観について熱い話が交わされており、今回公開された後編では演奏プログラムの各曲に具体的にふれ、選曲した意図やオーケストラアレンジに込められている思いなどに迫る内容になっている。

この座談会は、billboard JAPAN.comの特集ページと、billboard classics公式YouTubeチャンネルにて掲載されている。それぞれの思いがどのような演奏で表現されるのか、公演への期待がよりいっそう膨らむ。



◎演奏プログラム







◎座談会【北山陽一×村上てつや×田中祐子(指揮)】ゴスペラーズ初のオーケストラツアーに向けたミュージッククロストーク!】

<billboard JAPAN.com 特集記事を公開中>

前編 https://www.billboard-japan.com/special/detail/3703

後編 https://www.billboard-japan.com/special/detail/3716

<billboard classics公式YouTubeチャンネルにて音声を公開中>

前編 https://youtu.be/xO8Ud7tTI04

後編 https://youtu.be/riQupv6Rikk



◎公演情報

【billboard classics The Gospellers Premium Symphonic Concert 2022】

2022/11/15(火) 開場17:30 開演18:30 東京文化会館 大ホール

2022/11/16(水) 開場17:30 開演18:30 東京文化会館 大ホール(残席僅少)

2022/11/19(土) 開場16:00 開演17:00 札幌文化芸術劇場 hitaru

2022/11/23(水・祝) 開場16:00 開演17:00 福岡サンパレス ホテル&ホール

2022/11/25(金) 開場17:30 開演18:30 兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール

2022/12/4 (日) 開場16:00 開演17:00 愛知県芸術劇場 大ホール



出演:ゴスペラーズ(北山陽一、黒沢 薫、酒井雄二、村上てつや、安岡 優)

指揮:田中祐子

管弦楽:

【東京】東京フィル・ビルボードクラシックスオーケストラ

【札幌】ビルボードクラシックスオーケストラ with SORA

【福岡、西宮】京都フィル・ビルボードクラシックスオーケストラ

【名古屋】セントラル愛知交響楽団

編曲監修:山下康介



チケット:11,000円(全席指定・税込)

※特製プログラム付き

※未就学児入場不可



チケット一般発売中



■公演公式サイト: https://billboard-cc.com/classics/gospellers2022



注意事項

※公演の実施や収容率については政府の方針、感染状況等により判断いたします。

※チケット購入の際は必ず公式サイトに掲載している注意事項をご確認の上、チケットをお求めください。

<ご来場のお客様へのお願い: https://billboard-cc.com/classics/notice/ >



主催:

【東京・西宮】ビルボードジャパン(阪神コンテンツリンク)

【札幌】道新文化事業社

【福岡】ビルボードジャパン(阪神コンテンツリンク)、KBC 九州朝日放送

【名古屋】ビルボードジャパン(阪神コンテンツリンク)、ZIP-FM

企画制作:ビルボードジャパン(阪神コンテンツリンク)

後援:米国ビルボード、WOWOW、【名古屋】テレビ愛知



公演に関するお問合せ

【東京】ディスクガレージ

お問合せフォーム https://www.diskgarage.com/form/info

カスタマーセンター 050-5533-0888(平日12:00~15:00)

【札幌】道新プレイガイド 0570-00-3871 (10:00~17:00/日休)

【福岡】キョードー西日本 0570-09-2424 (11:00~17:00/日・祝休)

【西宮】サウンドクリエーター 06-6357-4400(平日12:00~15:00/土日祝休)

【名古屋】ジェイルハウス 052-936-6041(平日11:00~15:00)



ビルボードクラシックス



ロック・ポップス界の実力派ボーカリストとクラシックス音楽界のマエストロが指揮する管弦楽団がコラボレーションするオーケストラコンサート。2012年2月からスタートしたこのシリーズは、全国の音楽専用ホール等でこれまでに300公演以上開催している。 https://billboard-cc.com/classics/



出演者プロフィール



ゴスペラーズ



北山陽一、黒沢 薫、酒井雄二、村上てつや、安岡 優からなるヴォーカル・グループ。早稲田大学のアカペラ・サークル「Street Corner Symphony」で結成。メンバーチェンジを経て、1994年12月21日、シングル「Promise」でメジャーデビュー。

以降、「永遠(とわ)に」「ひとり」「星屑の街」「ミモザ」など、多数のヒット曲を送り出す。

他アーティストへの楽曲提供、プロデュースをはじめ、ソロ活動など多才な活動を展開。日本のヴォーカル・グループのパイオニアとして、アジア各国でも作品がリリースされている。

2019年12月21日にメジャーデビュー25周年を迎え、2022年7月6日にはグループ初となるセルフカバーアルバム「The Gospellers Works 2」をリリースした。



オフィシャルサイト

Gostudio http://www.5studio.net/

GosTV http://www.gospellers.tv/



公式Twitter: https://twitter.com/the_gospellers

公式LINE: https://page.line.me/the_gospellers

公式Instagram: https://www.instagram.com/the_gospellers_official/

公式Facebook: https://www.facebook.com/thegospellersofficial/



田中祐子(指揮)



平成30年度(第29回)五島記念文化賞オペラ新人賞受賞。

2020年度ローム ミュージック ファンデーション奨学生。

2018年4月-2020年8月、オーケストラ・アンサンブル金沢指揮者。

東京音楽大学指揮科卒業。東京藝術大学大学院指揮科修士課程首席修了。東京国際コンクール「指揮」入選、ブザンソン国際指揮者コンクールのセミファイナリスト。2012年渡独。2013年クロアチア国立歌劇場リエカ管弦楽団に招かれ海外デビュー。NHK交響楽団をはじめ全国各地のオーケストラと共演。2015年藤原歌劇団「椿姫」でオペラデビュー、日本オペラ協会「よさこい節」「静と義経」、アクリエひめじオープニング・池辺晋一郎「千姫」(世界初演)など実績を重ねる。

2015-16-17年シーズンNHK交響楽団首席指揮者パーヴォ・ヤルヴィ公式アシスタント。

パリ・エコールノルマル音楽院オーケストラ指揮科高等ディプロム課程修了。2022年4月、名古屋音楽大学客員准教授に着任。



東京フィル・ビルボードクラシックスオーケストラ(東京公演)



新しい音楽を開拓する意思のもと、関東・関西の主要オーケストラから選抜した俊英演奏家たちが集結したビルボードクラシックスオーケストラ(2014年2月大友直人指揮福原美穂シンフォニック公演、2015年2月柳(※1)澤寿男指揮玉置浩二シンフォニック公演等において演奏)と、日本最古のオーケストラとして活躍する名門、東京フィルハーモニー交響楽団の選抜メンバーによる特別編成オーケストラ。シンフォニーオーケストラと劇場オーケストラの両機能を併せもつと同時に、ダイナミックで華麗なビルボードクラシックスの特有の音楽表現に挑む。



ビルボードクラシックスオーケストラ with SORA(札幌公演)



新しい音楽を開拓する意思のもと、関東・関西の主要オーケストラから選抜した俊英演奏家たちが集結したビルボードクラシックスオーケストラとSORA(札幌交響楽団・主席オーボエ奏者 岩崎弘昌氏によって2008年春に結成された70名以上が所属する演奏団体)による特別編成オーケストラ。これまでに、玉置浩二、山崎育三郎など多くのビルボードクラシックス公演に出演、シンフォニーオーケストラと劇場オーケストラの両機能を併せもつと同時に、ダイナミックで華麗なビルボードクラシックスの特有の音楽表現に挑む。



京都フィル・ビルボードクラシックスオーケストラ(福岡、西宮公演)



近年、サラ・ブライトマンや玉置浩二をはじめとする先鋭的音楽活動が注目されている京都フィルハーモニー室内合奏団を中核に特別編成。



京都フィルハーモニー室内合奏団は1972年に結成。一人一人がソリストの個性派揃いのプロの合奏団。定期公演、特別公演、室内楽コンサート、子供のためのクラシック入門コンサート等を主催すると同時に、各地ホール・教育委員会・鑑賞団体・テレビ・ラジオ・芸術祭等に多数出演している。「クオリティは高く、ステージは楽しく」というポリシーを持った京フィルは、クラシック音楽の他に様々なジャンルの音楽もセンスある編曲を施して演奏し、多くの聴衆を魅了している。

国内外の演奏家や指揮者と共演する一方、狂言、文楽人形、津軽三味線、尺八等の日本の伝統芸能とのコラボレーションや、俳優、タレント、落語家、漫才師等の異分野との共演も積極的におこない、“挑戦する室内オーケストラ”と大好評を博している。



セントラル愛知交響楽団(名古屋公演)



1983年に発足。2021年4月に愛知県より認定を受け公益社団法人となる。2019年4月から常任指揮者に名古屋出身の角田鋼亮が就任。定期演奏会、コンチェルトシリーズ、「第九」演奏会等の自主公演の他、バレエ、オペラ等の依頼公演にも数多く出演。独自の構成によるプログラム、幅広いレパートリーを生かした学校公演、演奏者と聴衆の距離を縮めるような室内楽公演にも積極的に取り組んでいる。海外(2007年中国・2009年タイ・2017年韓国)でも公演し成功を収める。2022年度からは「超!有名曲シリーズ」「Wコンチェルトシリーズ」などをスタートし、2023年の40周年に向け意欲的な試みを企画している。



山下康介(編曲監修)



1974年、静岡県生まれ。東京音楽大学作曲専攻卒業。

映画「海辺の映画館~キネマの玉手箱」「花筐/HANAGATAMI」「その日のまえに」などの大林宣彦監督作品に多く携わるほか、NHK連続テレビ小説「瞳」やドラマ「花より男子」、アニメ「ちはやふる」、特撮作品「宇宙戦隊キュウレンジャー」「仮面ライダーセイバー」、歴史シミュレーションゲーム「信長の野望シリーズ」などの音楽がある。

また、「題名のない音楽会」(テレビ朝日系)などにおいて多くの編曲を手掛けているほか、宮本亜門氏演出のミュージカル「太平洋序曲」「スウィーニー・トッド」などで公演音楽監督を務めている。

現在、洗足学園音楽大学教授、東京音楽大学客員教授。一般社団法人日本作編曲家協会(JCAA)理事。

写真クレジット

(c)Shinsuke Yamamoto



(※1)柳は「木」へんに「夘」





ビルボードジャパン https://www.billboard-japan.com/



リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/9cb60c16edde6cdc4005d8521420bb438ffa5bf6.pdf



