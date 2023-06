[株式会社 大丸松坂屋百貨店]

■2023年6月15日(木)→20日(火)(最終日は17時閉場)



■第1会場 心斎橋PARCO 14F PARCO GALLERY/SPACE 14「コンテンポラリーアートコレクション」■第2会場 大丸心斎橋店 本館8階 アールグロリュー ギャラリー オブ オーサカ( 2023年6月7日(水)→27日(火) まで)■第3会場 大丸心斎橋店 本館1階 御堂筋側イベントスペース( 2023年6月7日(水)→27日(火) まで)





2023年1月にも開催、毎回好評を博している<ART SHINSAIBASHI>の第6弾企画。時代を映しだす現代アートの数々を国内外を問わずラインアップしました。期待の若手作家から巨匠作家の現代アート、関西にゆかりのある注目作家の作品など約300点を超える作品が大丸心斎橋店、心斎橋PARCOに集結します。メイン会場となる<心斎橋PARCO>14F「SPACE 14」では国内外の人気アーティスト、誰もが知るMr.doodle、Mr.brainwashや杉田陽平、小川剛らの作品が登場。<心斎橋PARCO>14F「PARCO GALLERY」では関西ゆかりの作家にフォーカスし、青柳美扇、東學、JOE、CASPERらの作品を集めました。また、アーティストによるライブイベントも開催。観る人の心を捉えて離さない独特の世界観をぜひ会場でご堪能ください。







<第1会場> 心斎橋PARCO 14F PARCO GALLERY/SPACE 14

「コンテンポラリーアートコレクション」





2023年6月15日(木)~20日(火) 作品点数 約300点

10時~20時 ご入場は閉場時間の30分前まで (最終日は17時閉場)

★入場無料★



・関西ゆかりの注目作家たち 青柳 美扇、東 學、 JOE、CASPER、山口 奈津、西野 親、竹内 章訓

・現代アートの人気作家たち 杉田 陽平、小川 剛

・著名人気アーティストたち Mr.doodle、Mr.brainwash、名和 晃平、舟越 桂 など

・「アートと共鳴する」Synchro Art 特集 大地 Sakamoto



第1会場〈心斎橋PARCO 14F PARCO GALLERY〉 <関西ゆかりの注目作家たち>





青柳 美扇「創造」 4曲屏風一隻(幅350×高さ150cm) 和紙、墨、アクリル





青柳 美扇

世界10カ国以上で書道パフォーマンスを披露する大阪府出身アーティスト。国立競技場のスポーツイベントのこけら落としとして、JFAサッカー「天皇杯」のオープニングアクトをつとめる。書道界のニュータイプと称され、VRでのパフォーマンスなど、書道を通し様々なカタチで伝統と革新を発信し続けている。









東 學「天獄」(TENGOKU)2012 450×180cm 和紙に墨(筆)





東 學

1963年京都生まれ。日本の演劇・舞台シーンにおいて数多くのポスターデザインを手掛ける異端的アートディレクター。墨を糸のように操り描く墨絵師としては、一貫して「女」を描き続けている。アートディレクターとしてのアバンギャルドな感性と、日本古来の美意識が凝縮した「墨画」は圧巻。











JOE「正面龍」 12号 ウッドパネル、金箔、アクリル絵具

アート集団「CMK」を結成。人気TVドラマにアートワークを提供後、米国での活動を経て2013年には大阪アメリカ村に「CMK gallery」をオープンする。世界のアートシーンを揺り動かす作品づくりから地元に密着したアートプロジェクトへの参加まで、幅広く活躍中。







CASPER「CASPCHAN 30-2」 30号 キャンバス、スプレー、アクリル絵具

「CMK gallery」所属の大阪出身アーティスト。2007年「SUMMER SONIC」でのライブペインティング、スノーボードメダリスト平野歩夢のX GAMES Aspenミューラルアートに参加。ほかにも店舗の内装・外装、著名アーティストのステージ衣装、ロゴデザイン等、様々な分野で活動を続ける。









山口 奈津「blur」 水彩、キャンバス S12号 (幅60.6×高さ60.6cm)

1988年生まれ。大阪府出身、東京都在住。2011年京都精華大学 デザイン学部 イラストレーションコース卒業。文化書道学会 師範免許取得。幼少期より書道を学び、墨の滲みの魅力に気づき絵を描き始める。水彩絵の具や墨を用いた滲みと曲線の表現を得意とする。ラグジュアリーブランドとのコラボレーションやイベント、広告や書籍など様々な媒体で作品を展開している。











西野 親「【しらないせかい】ねこまたぎねこ」 F6号 アクリル、キャンバス

奈良県生まれ。主にアクリル絵具で独自に展開している「しらないせかい」という物語性の強いシリーズを、コーギー犬を案内人として制作。現在も多くの公募展に出品、独特のファンタジーな世界に人気が集まる。











竹内 章訓「たこ焼きII」 F3号 アクリル、キャンバス

1978年兵庫県生まれ。広島市立大学芸術学部美術学科卒業。見る人の意表を突く個性あふれるポップな現代アートを発表する。今回は関西のソウルフード「粉モン」を中心としたモチーフで、独自の世界観を描く作品が登場。









第1会場〈心斎橋PARCO 14F SPACE 14〉 <現代アートの人気作家たち>





杉田 陽平「色彩の歌声と色のない花瓶」 S100 キャンバス、アクリル

1983年三重県津市生まれ。丸いガラス板に絵具を挟み乾燥させない「変容する絵画」、歯科技工士の使う溶剤での立体成型など、決まった型を持たず、画材の特徴を最大限にいかして縦横無尽に表現した作品に注目が集まる。





小川 剛「Membrane prism」 48×85×5cm エポキシ樹脂、特殊フィルム、MDF板

1981年神奈川県生まれ。「プリズム」によって生じる光の屈折を応用、視覚を揺さぶりながら、同時にどこか懐かしい光の記憶を呼び覚ますような斬新な作品を制作。選び抜かれたメディウム遣いと精緻な技術力で「視覚の攪乱と拡張」へ挑み続ける気鋭のアーティスト。









第1会場〈心斎橋PARCO 14F SPACE 14〉 <著名人気アーティスト>





Mr.doodle「Alien Town」 50×70cm シルクスクリーン ed.300 2020年

1994年生まれ。イギリス出身のグラフィティアーティスト、サム・コックスが生み出すユニークな落書きアート作家。あらゆるものにいたずら書き(ドゥードゥル)するスタイルで制作、下書きなしで迷うことなく1本のペンで線を描き続ける。







Mr.brainwash「Smile」 51×40cm シルクスクリーン、ミクストメディア

1966年フランス生まれ。LAを拠点に様々な分野で活動するグラフィティアーティスト。現代アートの巨匠たちへオマージュを捧げながらも、彼独自のエッセンスが加わり革新的かつ印象的な作品を制作。「アンディ・ウォーホルの再来」、「バンクシー以来の超大物」と称される。











DAMIEN HIRST 「For the Love of God,Laugh」 100.5×75.0cm スクリーンプリント、

ダイヤモンドダスト ed.250

1965年英国ブリストル生まれ。1990年代に注目を集めたアーティストを総称するYBAs(Young British Artists)のひとり。「生と死」を主なテーマに、彫刻、インスタレーション、絵画、ドローイングといった多岐にわたる創作活動を行う。衝撃的な作品で議論を巻き起こすなど、常に注目を浴びるアーティスト。













大地Sakamoto 「赤富士」 F8号 石材、コンクリートボンド、粘土、アクリル絵具、蛍光塗料

SynchroArt Foundation【saf】の創業者。16歳の夏に「男子シンクロウォーターボーイズchampionship」への出演を経て、アーティストとして数々のアートを制作。今回は暗室にて「発光する天然石のアート」や、その他safアーティストの作品(NFT含む)もあわせて展示。“春・夏・秋・冬”をテーマにした四季シリーズ作品は本企画が初公開となる。



※そのほか、草間彌生、村上隆、バスキア、バンクシー、KAWSなど、世界的な人気を誇るアーティストも多数出品予定。







<第2会場>大丸心斎橋店 本館1階 御堂筋側イベントスペース





現代アート POP-UP STORE ■6月14日(水)→20日(火)

国内外で抜群の人気を誇る村上隆のカラフルな版画作品を中心に、SKYの作品なども展示。





<第3会場>大丸心斎橋店 本館8階 アールグロリュー ギャラリー オブ オーサカ





現代アートセレクション ■6月14日(水)→20日(火)※最終日は16時閉場現代アートの著名アーティストから期待の若手アーティストまで、人気モチーフの作品を中心に出品。

[出品予定作家]奈良 美智、草間 彌生、KAWS ほか。





アートに触れるひとときを過ごしませんか? <イベント情報>





<EVENT1> 青柳 美扇さんによるライブパフォーマンス ※要予約

書道家でありアーティストの青柳 美扇さんがライブペインティングを披露します。豪快かつ洗練された筆さばきを会場でご堪能ください。

日時:6月18日(日)16時~(約20分)

場所:心斎橋PARCO 14階 PARCO GALLERY「青柳 美扇」ブース

定員:先着18名(事前予約制)※定員になり次第締め切らせていただきます。

申し込み方法:下記URLより先着順にて受付。

https://daimaru-shinsaibashi-event.resv.jp/direct_calendar.php?direct_id=24

申し込み期間:6月9日(金)10時→11日(日)15時まで





<EVENT2> 杉田 陽平氏ライブペインティング&トークショー ※要予約

素材の可能性を見つけ出し、独特な手法で自在に表現する杉田陽平氏のライブパフォーマンス。アート誕生の瞬間をお楽しみください。

日時:6月17日(土)10時30分~(約45分)

場所:心斎橋PARCO 14階 SPACE 14 「杉田 陽平」ブース

定員:先着30名様(事前予約制)※定員になり次第締め切らせていただきます。

申し込み方法:下記URLより先着順にて受付。

https://daimaru-shinsaibashi-event.resv.jp/direct_calendar.php?direct_id=25

申し込み期間:6月12日(月)10時→14日(水)15時まで





<EVENT3> 杉ちゃんのお絵かき教室!!杉田 陽平先生と一緒に描こう ※要予約

日時:6月18日(日)10時30分~(約45分)

場所:心斎橋PARCO 14階 SPACE 14 「杉田 陽平」ブース

定員:先着15名様(事前予約制) ※定員になり次第締め切らせていただきます。

対象:小学生(7~12歳)※保護者の同伴可

参加費:税込1,000円(画材含む)

申し込み方法:下記URLより先着順にて受付。

https://daimaru-shinsaibashi-event.resv.jp/direct_calendar.php?direct_id=26

申し込み期間:6月12日(月)10時→14日(水)15時まで







こんなアートも登場! <コスメとSDGs>をテーマにしたアートイベント開催





使わなくなったコスメがアートに変身!不用になったアイシャドウなどから生まれた絵の具を使って人気イラストレーターAKANE KANDAさんがライブペイントを行います。「コスメロス・ゼロへ」のはじめの1歩。役目を終えたコスメを生まれ変わらせたり、限りある資源を大切にしたり、もっと気軽に、もっと楽しみながら、話題の“コスメロス”に向き合えるイベントです。







ライブペイント&ワークショップ with AKANE KANDA

■開催日:6月10日(土)・11日(日)

■開催場所:本館5階 特設会場

ライブペイント開催時間などイベント詳細については下記URLをご確認ください。

https://depaco.Daimaru-matsuzakaya.jp/shop/pages/specialedition-campaignevent-sdgsbeauty.aspx



【事前予約制】AKANE KANDAさんがその場でオリジナル似顔絵を描いてプレゼントします。

申し込み方法:下記URLより先着順にて受付。

https://daimaru-shinsaibashi.resv.jp/direct_calendar.php?direct_id=70



