[ネットマーブル]

ネットマーブルは、9月21日(木)に、スマートフォン向け新作放置系RPG『セブンナイツ ポケット』(略称:セナポケ)において、正式リリース後初となるゲームアップデートを実施し、新たなプレイアブルキャラクターや冒険ステージ、ヒーローコスチュームやゲーム内イベントなどを追加しました。









◆レジェンドヒーロー「神楽」を含む8体の新ヒーローが登場

本アップデートより、レジェンドヒーロー「神楽」が『セナポケ』の世界に登場いたします。遠距離型ヒーローの神楽は、近距離型ヒーローを相手に役立つようにデザインされています。

神楽の他、ジン(ユニーク)、デイジー(ユニーク)、リナ(ユニーク)、キャティ(エピック)の4ヒーローに加え、エクストラヒーロー3体を新たに追加しました。



また、エピックヒーローを除く5体の新ヒーローに新コスチュームを追加しています。





◆新たな冒険ステージを追加

本アップデートより、冒険ステージに「月光の島」が登場いたします。「月光の島」は、これまでの冒険の舞台「アスド大陸」から離れた「アイサ大陸」にある領地で、レジェンドヒーロー「神楽」の新コスチュームのテーマでもある桜に覆われた美しい島です。



◆アップデート記念イベント開催!新たなPvEコンテンツが登場

本アップデートを記念して、レジェンドヒーローなどの豪華報酬を獲得するチャンスがある下記のゲーム内イベントを開催いたします。



ヒーロー召喚率アップイベント ※イベント期間:10月4日(水)メンテナンス前まで

本アップデートより期間限定で、レジェンドヒーロー「神楽」、「レイチェル」、「ルクレツィア」と、レジェンドペット「ジェブ」(10/18まで)の召喚確率がアップいたします。

※レジェンドヒーローは召喚レベル5から登場いたします。



月光守護団カーニバルイベント

イベントミッションのクリアで獲得できる「エースの剣」を集めると、レジェンドヒーロー「オルリー」を手に入れるチャンスがあります。



混沌の遺跡

強力なボスに挑戦し、蓄積したダメージ量を他のプレイヤーと競い合うPvEコンテンツ「混沌の遺跡」が期間限定で登場いたします。プレイヤーは「混沌の遺跡」のプレイを通じて、「ラッキールーレット」を回すために必要な「四つ葉のクローバー」などの様々な報酬を獲得できます。







アップデート内容や各種イベントの詳細は、公式フォーラムのお知らせをご確認ください。

また、今後数ヶ月のうちに、さらに多くのヒーローやゲームモードが登場する予定なので、これからの『セナポケ』にもぜひご期待ください!



・『セブンナイツ ポケット』公式フォーラム:9月21日(木)アップデート詳細のご案内

https://forum.netmarble.com/SevenKnightsidle/view/74/10531



◆『セブンナイツ ポケット』とは◆

『セブンナイツ ポケット』は、2014年にサービスを開始し、全世界で6,000万ダウンロードを記録したネットマーブルを代表する人気ゲーム『セブンナイツ』のIPを活用して開発した放置系RPGです。「低容量」、「低スペック」、「簡単なゲーム性」を前面に打ち出した本作では、プレイヤーは原作の隠されたストーリーや拡張された世界観を体験することに加え、かわいいSDキャラクターとして生まれ変わった『セブンナイツ』ヒーローを収集して育成する楽しさを味わうことができます。143体以上のセブンナイツヒーロー、25体のペット、187着のヒーローコスチュームが登場し、プレイヤーは様々な機能やモードを楽しむことができる。



■『セブンナイツ ポケット』アプリダウンロード

・App Store

https://apps.apple.com/jp/app/seven-knights-idle-adventure/id1658717149

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.skiagb



『セブンナイツ ポケット』の詳細については、公式サイトや公式フォーラムの情報をご確認ください。また日本公式X(旧Twitter)アカウントでも最新情報を発信していますので、ぜひフォローしてください。



・『セブンナイツ ポケット』公式サイト

https://skidle.netmarble.com/ja

・『セブンナイツ ポケット』公式フォーラム

https://forum.netmarble.com/SevenKnightsidle

・『セブンナイツ ポケット』公式X(旧Twitter)アカウント

https://twitter.com/skia_jp





◆『セブンナイツ ポケット』について◆

[ タイトル ]セブンナイツ ポケット

[ ジャンル ] 放置系RPG

[ 提 供 ] Netmarble Corp.

[ 開 発 ] Netmarble Nexus Inc.

[ 対応OS ] iOS / Android

[ サービス開始日] 2023年9月6日

[ 価 格 ] 基本無料(アプリ内課金あり)



◆Netmarble Corp.(ネットマーブル)について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るモバイルゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主でもあるネットマーブルは、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国:Cross Worlds』、『THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』など、多様なポートフォリオを有しています。この他にも、『PARAGON: THE OVERPRIME』などのPCゲームをリリース予定です。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。



本プレスリリースの情報掲載及び画像使用の際は、下記の権利表記をお願いいたします。

(C) Netmarble Corp. & Netmarble Nexus Inc. 2023 All Rights Reserved.



※記載されている会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/22-18:40)