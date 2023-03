[株式会社マッシュホールディングス]

ユニセックスで着られる和紙のセットアップを含む3型を展開



株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区麹町/代表取締役社長:近藤広幸)が展開する“和紙がつくる健やかな肌。”をコンセプトとするライフスタイルブランド<UNDERSON UNDERSON(アンダーソン アンダーソン)>は、2023年3 月24日(金)より、モデル・佐田真由美(さだまゆみ)氏がディレクションするエシカルブランド<nee mee(ニーミー)>とのコラボレーションアイテム第3弾を発売いたします。発売を記念して、3月24日(金)より東京ミッドタウン(六本木)店にて、さらに3月25日(土)よりバーニーズ ニューヨーク銀座本店にてPOP UP STOREを開催いたします。













“和紙がつくる健やかな肌”をコンセプトとする<UNDERSON UNDERSON(アンダーソン アンダーソン)>と“100年後の地球にワクワクしたい”という思いから誕生した<nee mee(ニーミー)>とのコラボレーション第3弾。

地球環境に優しいモノづくりという共通観念のもと、それぞれのブランド“らしさ”を活かしたアイテムをラインアップいたします。



コラボレーション第3弾は、おうち時間から旅行などのお出かけまで使用できる、シーンもスタイルも選ばないデイリーウェアシリーズ。

和紙とコットンを掛け合わせたUNDERSON UNDERSONオリジナルの和紙素材を使用し、nee meeならではのリラックス感とスタイリッシュさを兼ね備えたアイテムは、本コラボレーション初のユニセックスの仕様。

どなたでも着ていただきやすいシルエットと落ち着いたカラーリングにこだりました。









商品詳細















■ UNDERSON UNDERSON × nee mee コラボレーションシャツ(ユニセックス)









ドライタッチな風合いを活かした、絶妙な薄手の素材感が新鮮なボイルシャツ。UNDERSON UNDERSONらしい、シンプルでありながら洗練されたムードのシャツは、暑い日の日除けや冷房対策の羽織りとしても活躍します。

風を纏うような滑らかな肌触りは、湿度が高くなるこれからの季節にぴったりです。



Price:¥26,400(tax in)

Color:CAM,BEG

Size:0.1





■ UNDERSON UNDERSON × nee mee コラボレーションショートパンツ(ユニセックス)









タウンユースからリラックスタイムまで、大人が着やすいシルエットにこだわったショートパンツ。どんなTシャツやブラウスとも合わせやすく、同素材のシャツやキャミソールとセットアップとして着るのもおすすめ。ウエストがゴム仕様になっているので、メンズも含め幅広い体型の方にイージーな履き心地を楽しんでいただけます。



Price:¥16,500(tax in)

Color:CAM,BEG

Size:0.1





■ UNDERSON UNDERSON × nee mee コラボレーションキャミソール(ウィメンズ)





華奢なストラップと深めにあいたバックスタイルがポイントの、和紙とコットンで織りあげたボイル生地のキャミソール。ハリと透け感が美しく軽やかな質感は、湿度が高い日本の夏のべたつきが気になる肌にも優しく寄り添ってくれます。

nee meeらしい、ナチュラルでありながら都会的なムードが漂うコラボレーションならではのデザインです。



Price:¥12,100(tax in)

Color:CAM,BEG

Size:Free









各アイテムにコラボレーションロゴがプリントされた、様々な用途で使える巾着がセットになった今回のUNDERSON UNDERSON×nee meeコラボレーション。

それぞれのブランドが目指す未来やコンセプトを活かしたタイムレスなスタイルが楽しめる本作で、日本の春夏を爽やかにお過ごしください。









POP UP STORE概要









コラボレーション第3弾を記念したPOP UP STOREを開催いたします。

通常nee mee店舗でのみ販売する、本コラボレーションの「nee mee店舗限定コラボレーションアイテム」も期間限定でラインアップいたします。



■UNDERSON UNDERSON東京ミッドタウン(六本木)店

会期:3月24日(金)~3月26日(日)

所在地:東京都港区赤坂9-7-1 東京ミッドタウン(六本木)ガレリア2F

お問い合わせ:03-6447-1099

営業時間:10:00~20:00



■バーニーズ ニューヨーク銀座本店

会期:3月25日(土)~4月9日(日)

所在地:東京都中央区銀座6-8-7交詢ビル バーニーズ ニューヨーク銀座本店 2F

お問い合わせ:バーニーズ ニューヨーク カスタマーセンター 0120-137-007

営業時間:11:00~20:00 ※営業時間が変更になる場合もございます。詳しくはHPをご確認ください。

https://www.barneys.co.jp









nee mee(ニーミー)とは











”100 年後の地球にワクワクしたい”という想いを持ち、地球環境に負担をかけず、さらに作り手の環境や技術を守りながら、高いクオリティーの商品を適正価格で提供し、優しいモノ作りを循環させることを目指すプロジェクト。





nee meeディレクター 佐田真由美



3歳からモデルを始め女性誌を中心に活躍。

ファッションからライフスタイルまで、男女問わず幅広い年齢層から絶大な指示を得ている。

2021年2月 nee meeのディレクターに就任。





公式ホームページ:https://neemee.jp

公式Instagram:@neemee_official









UNDERSON UNDERSON(アンダーソン アンダーソン)とは











「和紙がつくる健やかな肌。」をコンセプトとして2019年8月にデビュー。肌に触れるほぼ全てが和紙の素材“WASHIFABRIC(R) ”を使用したアンダーウェアやルームウェアを中心に、レディース・メンズ・ベビーアイテムを展開。その他、和紙を使用したデニムなど普遍的な日常着からオリジナルの洗剤や器など生活雑貨も取り扱い、ライフスタイルを支えるブランドとして数々の商品を提案。



公式ホームページ: http://undersonunderson.com/

公式Instagram:@underson.underson









