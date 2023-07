[株式会社アダストリア]

旅行シーズンに向けて、実用的で癒される商品が登場



株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長:木村 治)が展開するスタイルエディトリアルブランド「niko and ...(ニコアンド)」は、株式会社KADOKAWA(本社:東京都千代田区)刊行の絵本「パンどろぼう」(作:柴田ケイコ)との初のコラボレーション雑貨を、2023年7月21日(金)よりniko and ... の全国の各店舗と公式WEBストア .st(ドットエスティ)にて発売いたします。







niko and ...は、ブランドが掲げる“uni9ue senses”(衣・食・住・遊・知・健・旅・音・LOCAL)の9つの要素を通して、ユニークなモノやコトを提案する企画を展開しています。

絵本シリーズ「パンどろぼう」(作:柴田ケイコ)は発売後即重版になるほどの人気で、絵本としては異例の累計発行部数180万部を突破する作品です。2020年4月に1作目発売以来、大きな反響を呼び、多数メディアにとりあげられてきました。

子供から大人まで幅広い世代のファンに愛される「パンどろぼう」の心が温まり、ユーモア溢れる世界観に魅力を感じ、niko and ...と「パンどろぼう」の初のコラボレーションにいたりました。



今回のコラボレーションアイテムでは、第1巻『パンどろぼう』と、第2巻『パンどろぼうvsにせパンどろぼう』、第3巻『パンどろぼうとなぞのフランスパン』のそれぞれのアートを生活雑貨に落とし込みました。旅行時の荷物収納に便利な「トラベルオーガナイザー」や、コラボレーション企画としては初となる「折り畳み傘」と「折り畳み傘ケース」はこれからの旅行シーズンに向けて大人も楽しんで使えるラインアップです。その他にも、お洗濯が楽しくなるような立体感のある「ランドリーポーチ」をはじめ、日々の生活を楽しく彩り、癒されるオリジナルのアイテムも展開します。



■niko and ... ×「パンどろぼう」コラボレーション概要





■コラボレーションアイテム詳細(一部商品抜粋/税込価格)

トラベルオーガナイザー



S:¥2,750(税込)

M:¥2,970(税込)



折り畳み傘 全2種



¥3,960(税込)



折り畳み傘ケース 全2種



¥1,650(税込)



ランドリーポーチ



¥1,870(税込)



アクセサリートレイ



¥3,300(税込)



タオルハンカチ



¥1,650(税込)





■「パンどろぼう」について



イラストレーター、絵本作家の柴田ケイコ氏による絵本作品。シュールでお茶目なキャラクターが人気を呼び、数多くの賞を受賞しています。





■『パンどろぼう』著者 柴田ケイコ氏について

高知県在住のイラストレーター、絵本作家。2児の母。絵本作品に、「めがねこ」シリーズ(手紙社)、「しろくま」シリーズ(PHP研究所)、「ぽめちゃん」シリーズ(白泉社)など。





■niko and ...について



niko and ... は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する“style editorial brand”です。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に“であう”、やがて自分のライフスタイルに“にあう”。そんなメッセージのもと、20~30代の男女に向けて事業展開しています。

全国142舗展開(2023年6月時点、WEBストアを含む)。

<公式WEBストア .st(ドットエスティ) > https://www.dot-st.com/nikoand/

<公式ブランドサイト> https://www.nikoand.jp/

<Instagram> https://www.instagram.com/nikoand_official/





■株式会社アダストリアについて



株式会社アダストリア(代表取締役社長:木村 治)は、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、グループで30を超えるブランドを国内外で約1,400店舗展開するカジュアルファッション専門店チェーンです。2023年に創業70周年を迎え、「Play fashion!」のミッションのもと、人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す“グッドコミュニティ共創カンパニー”となることを目指しています。

<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

<URL> https://www.adastria.co.jp/



