【参加者募集】オープニングイベント:9日(土)10時00分~@高円宮記念JFA夢フィールド 開催期間:2023年9月9日(土)~24日(日)



一般社団法人海と日本プロジェクト in 千葉県は、秋の海ごみゼロウィークを含む2023年9月9日(土)から2023年9月24日(日)に、千葉県幕張にてプロギングイベント「海ごみゼロウィーク2023 PLOGGING MAKUHARI」(以下、本イベント)を開催いたします。本イベントは、日本財団が推進する海洋ごみ対策プロジェクト「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の一環で開催するものです。

公式サイト:https://www.ploggingchal.com/







プロギングを通じて、海洋問題への理解・関心を深めよう!





「海ごみゼロウィークPLOGGING MAKUHARI」は、「プロギングステーション」を体験していただくために開催するプロギングイベントです。一般社団法人海と日本プロジェクト in 千葉県がLIGHTSHIP Inc. と連携し、近年サスティナブルな取り組みとして世界中で注目されている、アクティビティとアースクリーン(環境美化活動)を組み合わせた世界的なフィットネストレンド「プロギング」を通して、幅広い世代に海洋問題への理解・関心を深めてもらうべく企画されました。



2023年9月9日(土)から2023年9月24日(日)の海ごみゼロウィーク期間中に、ごみ拾いのハードルを下げ継続できる仕組みづくりとして、プロギングツールの貸し出し・集めたごみの回収・プロギングの参加特典を贈呈する「プロギングステーション」を設置します。また、イベント初日となる9月9日(土)はフリーアナウンサーの浅野夏実さんをお招きし、オープニングイベントを開催します。



【開催概要】

イベント名称 :「海ごみゼロウィーク2023 PLOGGING MAKUHARI」

開催期間 :2023年9月9日(土)から9月24日(日)9時から17時30分※雨天中止

設置場所 :円宮記念JFA夢フィールド(フットサルアリーナ脇)

(住所:千葉県千葉市美浜区美浜11)

URL:https://www.jfa.jp/nfc/



【主催】一般社団法人海と日本プロジェクト in 千葉県

【協力】LIGHTSHIP Inc.、千葉テレビ放送株式会社

【後援】千葉市



【参加者募集!】9/9(土)オープニングイベント 開会式&プロギングチャレンジ





開会式では浅野夏実さんがMCを務め、トークをしながら進行します。準備運動や注意事項を確認した後、距離によっていくつかのチームに分かれ、浅野さんも一緒に1時間ほどプロギングをします。走って拾って楽しいだけでなく、新しい出会いも魅力の一つです。



【開会式&プロギングチャレンジ】





登壇者プロフィール

〈MC〉

浅野夏実 さん

1992生まれ。石川県出身。信州大学卒業後、2018年よりNHK岐阜放送局 キャスター・リポーター。2020年3月に退局後、チバテレビ「ちば朝ライブ モーニングこんぱす」木金担当メインキャスターを務める。趣味・特技はバスケットボール、Bリーグ観戦、マラソン、旅。ちばアクアラインマラソン2022 ハーフ完走。





手ぶらで気軽!地域とつながりながらごみ拾いの課題を解決する「プロギングステーション」とは





現在、ポイ捨てされたごみや人が意図せず流出したごみの回収は、自治体の取り組みだけでは追いつかず、ボランティアの力に頼っています。しかし、ボランティアが活動する上での課題はいくつもあり、新規参加者のハードルも高い現状があります。誰でも簡単に実施できると思われる「ごみ拾い」ですが、1.公共のごみ箱減少による個人のごみ処理負担2.ごみ拾いの道具の準備負担3.ごみ拾いに関する情報不足や、ボランティア同士のコミュニケーション不足が大きな課題として挙げられます。

そこで、地域内外でいつでも気軽に取り組める仕組みとして、地域企業や自治体と連携し運営を行う「プロギングステーション」が考案されました。地域美化とともに地域経済の活性化を目指し、新しい価値体験を創造します。





本イベントでは、プロギングステーションと連携するアプリ「プロギングマップ」(以下、本コンテンツ)を活用し、参加者による千葉県幕張エリアのごみの調査データを取得します。本コンテンツは、コミュニケーションアプリLINEを使って、ごみのホットスポットを共有するアプリです。

PLOGGING MAP: https://www.ploggingsta.com/

※「LINE」はLINE株式会社の登録商標です。

※プロギングステーション(R)はLIGHTSHIP Inc.が考案するものです。



世界150カ国以上で親しまれ、注目を集めるサステナビリティアクション「プロギング」





プロギングは、スウェーデン生まれのアクティビティとアースクリーンを組み合わせたサステナビリティアクションムーブメント。ウォーキング、ジョギング、サイクリング、カヤック、サーフィンなどあらゆるアクティビティの場面で行うアースクリーンが対象となるため、普段のライフスタイルに気軽に取り入れられることも魅力の一つです。「plocka upp(拾う)」と英語の「jogging(走る)」を合わせた造語で、ストックホルム出身の複合アスリート"エリック・アルストロム氏"が2016年に発案しました。ソーシャルメディアにより急速に広がり、世界150カ国以上で親しまれています。



海洋ごみの約8割は陸域で発生し、ごみが川や用水路などを通じて海に流出しているといわれています。一度海へ流出したごみの回収は多大な労力を要するため、陸域でごみを回収することが重要です。プロギングの普及は、海洋ごみ問題の解決と親和性が高く、人々の心身の健康にもつながります。



本イベントは、SDGs17の目標の内【すべての人に健康と福祉を、住み続けられるまちづくりを、つくる責任つかう責任、気候変動に具体的な対策を、海の豊かさを守ろう、陸の豊かさも守ろう、パートナーシップで目標を達成しよう】を中心に達成へ貢献します。



地域連携を目指した「海ごみゼロウィークPLOGGING MAKUHARI」への想い





PLOGGING MAKUHARIの開催地、幕張新都心は海辺の環境を活かしたスポーツレクリエーションが盛んな地域です。本イベントでは千葉県幕張エリアの魅力を伝え、海洋ごみ対策への意識向上を図り、プロギング人口の拡大による持続可能な健康社会、自然環境保護、まちづくりの実現を目指します。



「海ごみゼロウィーク」とは?







日本財団・環境省による海洋ごみ対策共同事業。9月9日(World Cleanup Day)から9月24日までの期間を“秋の海ごみゼロウィーク”として開催される、全国一⻫清掃キャンペーン。海に流出するごみの約8割は陸(街)由来とされ、一度海に流出したごみを回収することは困難です。本取組は、海洋ごみ問題の周知啓発とともに、海洋ごみの流出を少しでも防ぐことを目的に実施するものです。

https://www.nippon-foundation.or.jp/who/news/pr/2022/20220407-69466.html



<団体概要>

団体名称:一般社団法人海と日本プロジェクト in 千葉県

URL:https://chiba.uminohi.jp/

活動内容 :海洋ごみ問題の啓発活動、清掃活動の実施



CHANGE FOR THE BLUE

国民一人ひとりが海洋ごみの問題を自分ごと化し、”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。

産官学民からなるステークホルダーと連携して海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信していきます。

https://uminohi.jp/umigomi/



日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/



