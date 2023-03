[株式会社マッシュホールディングス]

emmiのヨガアイテムで作る、ワークアウトからリラックスシーンまで使えるスタイルを提案。



株式会社マッシュスタイルラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開する、デイリーウェアおよびヨガウェアを手掛けるレディースブランド「emmi(エミ)」は、3月15日(水)正午にWEB企画を公開。発売中のサステナレッチシリーズの他、3月15日(水)正午よりSnow Peak、2XU、stojo、スポーツクラブMEGALOSとの別注アイテム全4型を公式オンラインストアおよびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)で発売、また全国のemmi直営店舗では3月15日(水)より順次発売いたします。









emmi yoga

Workout & Relax clothes





LOOK





















<Items>

Tops 9,900yen

Bra top 6,930yen

Leggings 11,000yen (emmi×2XU)

Shoes 15,400yen (NIKE meets emmi)









<Items>

Tops 5,280yen (emmi×Snow Peak)

Bra top 9,460yen

Leggings 11,000yen

Tumbler 3,190yen (emmi×stojo)

Shoes 15,400yen (ASICS for emmi)











<Items>

Jacket 24,200yen

Bra top 9,460yen

Leggings 7,920yen

Shoes 18,480yen (On)











<Items>

Tops 6,930yen

Bra top 8,910yen

Leggings 9,900yen

Shoes 17,600yen (NIKE)









<Items>

Tops 10,890yen

Camisole 10,450yen

Leggings 9,900yen

Bag 15,400yen

Shoes 17,600yen (NIKE)



※全て税込価格表記





サステナレッチシリーズ



SUSTAINARETCH

emmi × 旭化成



旭化成と共同開発した、

すべてがリサイクル繊維からなる

サステナブルなストレッチ素材。

旭化成株式会社のリサイクルストレッチファイバーROICA(R)EF*1と、資源使用量削減

効果の高い手法でリサイクルされたナイロンを使用。

伸縮性、着心地の良さにも優れ、emmiのヨガウェアでも人気のシリーズとなっています。



* 1 ROICA(R)EFとは

廃棄されていた不要糸を原料とする旭化成(株)のリサイクルストレッチファイバーです。











サステナレッチショートブラトップ

価格:9,460yen

カラー:PBEG,ORG,CGRY

サイズ:0,1



サステナレッチレギンス

価格:11,000yen

カラー:PBEG,ORG,CGRY

サイズ:0,1











サステナレッチプルオーバー

価格:10,890yen

カラー:YEL,BLU,BUR

サイズ:0,1



サステナレッチキャミソール

価格:10,450yen

カラー:YEL,BLU,BUR

サイズ:0,1



■販売について

<オンラインストア>

発売中

・emmiオフィシャルオンラインストア (https://emmi.jp/ )

・USAGI ONLINE (https://usagi-online.com/brand/emmi/)



<店舗>

発売中

・emmi全国直営店 (https://emmi.jp/Page/shoplist.aspx)







emmi × Snow Peak



今シーズンのemmi別注は、Snow PeakのグラフィックTシャツを、サンセットをイメージしてカラーリング。

女性らしい柔らかなピンクベージュにエンジやサックスを乗せ、ニュアンスのあるグラデーションに。デイリーシーンはもちろん、ヨガシーンにもマッチするアイテムです。

表をコットンにすることで柔らかさを出し、裏をリサイクルポリエステルにすることで吸水速乾性を備えたプレーティング素材を使用。グラフィックは「眺望絶佳」自然との対話という概念に基づいて開発された、人気シェルターZekkaとemmiのロゴを組んだ特別仕様。





【emmi × Snow Peak】

Relaxin' Field scape T-shirt

価格:5,280yen

サイズ:S,M,L



■販売について

<オンラインストア>

発売日:3月15日(水)12:00(正午)

・emmiオフィシャルオンラインストア (https://emmi.jp/)

・USAGI ONLINE (https://usagi-online.com/brand/emmi/)



<店舗>

発売日:4月26日(水)

・emmi全国直営店 (https://emmi.jp/Page/shoplist.aspx)



【Snow Peak(スノーピーク)】について

1958年、“ものづくりのまち”新潟県三条市にて創業したアウトドアメーカー。

「人と自然、そして人と人をつなぎ、人間性を回復する」ことを社会的使命とし、キャンプ用品、アパレルの開発、国内外での販売のほか、地方創生、ビジネスソリューション等、幅広い事業を展開する。新潟県三条市、大自然の懐に、約15万坪のキャンプ場を擁する本社「HEADQUARTERS」を構える。

コーポレートメッセージは「人生に、野遊びを。」

【Snow Peak公式 HP】…https://www.snowpeak.co.jp/





emmi × 2XU



シームレスで滑らかな履き心地、段階着圧で疲労軽減・むくみ防止効果を叶える高機能タイツのエクスクルーシブモデル。鮮やかなパープルカラーがワークアウトの気分を高めます。





【emmi × 2XU】

Form Stash Hi Rise Comp Tights

価格:11,000yen

サイズ:XS,S,M



■販売について

<オンラインストア>

発売日:3月15日(水)12:00(正午)

・emmiオフィシャルオンラインストア (https://emmi.jp/)

・USAGI ONLINE (https://usagi-online.com/brand/emmi/)



<店舗>

発売日:3月15日(水)

※遠方店舗は3月16日(木)

・emmi全国直営店 (https://emmi.jp/Page/shoplist.aspx)





【2XU(ツータイムズユー)】について

2005年に、元トライアスロン選手のジェイミー・ハント氏がオーストラリアで立ち上げたブランドです。ブランド名の“X”は、“倍”を意味し、「アスリートの力を2倍にすること」をミッションに掲げ、「パフォーマンスの向上」、「ケガのリスクの軽減」、「リカバリーの促進」、を特徴とした最進化したコンプレッションを提供しています。以来、2XUは多くの世界チャンピオンアスリートをサポートし、世界のベストチームの公式コンプレッションパートナーとなり、トップのバスケットボールやサッカーチームの隠れたリカバリー秘密兵器としても活躍しています。





emmi × stojo



大人気コラボレーション第三弾は大容量のBIGGIE 470mlタイプ。

表にはstojo、裏にはemmiロゴ入りのWネーム仕様。爽やかなカシミヤカラーとコクのあるネイビーの2色展開。





【emmi × stojo】

BIGGIE

価格:3,190yen

カラー:LGRY,NVY



■販売について

<オンラインストア>

発売日:3月15日(水)12:00(正午)

・emmiオフィシャルオンラインストア (https://emmi.jp/)

・USAGI ONLINE (https://usagi-online.com/brand/emmi/)



<店舗>

発売日:3月15日(水)

・emmi全国直営店 (https://emmi.jp/Page/shoplist.aspx)



【stojo(ストージョ)】について

2014年にニューヨークで立ち上げられたブランド。ブランド創設者は、大量に捨てられているコーヒーカップのゴミの山を見て、コンパクトに折りたためて何度も使用できるコーヒーカップを思いつき、stojoが誕生しました。「使い捨て文化を終わらせる」と言う理念のもと作られています。

https://www.mindart.co.jp/stojo/index.html





emmi × MEGALOS



スポーツクラブMEGALOSとの初コラボレーションは、むくみやコリなど、女性の日々の悩みに寄り添うコンディショニングボールをセレクト。

手に馴染むコロンとしたサイズ感と、リラックスを与えてくれるラベンダーカラーがデイリー使いにフィットします。メッシュポーチ付きで、アクセサリー感覚で持ち運べるアイテム。



【emmi × MEGALOS】

コンディショニングボール

価格:2,530yen

カラー:PPL



■販売について

<オンラインストア>

発売日:3月15日(水)12:00(正午)

・emmiオフィシャルオンラインストア (https://emmi.jp/)

・USAGI ONLINE (https://usagi-online.com/brand/emmi/)



<店舗>

発売日:3月15日(水)

・emmi全国直営店 (https://emmi.jp/Page/shoplist.aspx)

※一部店舗を除く。



【スポーツクラブ「MEGALOS(メガロス)」】について

スポーツクラブ「メガロス」の事業を通じて地域に住まう方々に健康であることの「喜び」「大切さ」をお伝えし、「健康」と「生きがい」創造に貢献することにより、お客様や社会と共に栄え、成長することを目指しています。女性が抱える様々な悩みに寄り添ったメガロスルフレブランドはグッドデザイン賞を受賞。近年では習い事のできるアフタースクール事業を展開。

https://www.megalos.co.jp/





※全て税込価格表記





【emmi(エミ)】について







クリアモードをコンセプトにベーシック且つ洗練された大人のデイリーウェアと、ファッションのトレンドを取り入れたリラクシーなヨガウェアを展開。アクティブに活躍する女性の足元に欠かせない存在となったスニーカーを合わせて、多様化するライフスタイルに沿ったスタイリングを提案します。



【emmi 公式オンラインストア】

http://emmi.jp/



【Instagram】

@emmi.jp<https://www.instagram.com/emmi.jp/>

@emmiyoga_official<https://www.instagram.com/emmiyoga_official/>



【SNEAKERS by emmi Twitter】

https://mobile.twitter.com/Sneakersbyemmi



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/15-13:16)