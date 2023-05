[ロングランプランニング株式会社]

W主演に土屋シオン・笠原織人 特別出演の和泉元彌ほか豪華キャストが集結



@emotion(代表:門野翔)主催、@emotion presents Expression Vol.9 銀『NEVER EVER NEVER』が2023年5月12日(金)~5月14日(日)にABCホール(大阪府大阪市福島区福島1丁目1番30号)にて上演されます。

チケットはカンフェティ(運営:ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役:榑松 大剛)にて発売中です。





カンフェティにてチケット発売中

http://confetti-web.com/NEN



公式ホームページ

https://emotion.tokyo/nen_west



舞台ネバエバ @emotion初の大阪公演へ



2023.05.12

東京で活動をする"平成生まれのエンタメ集団"@emotion(あっとえもーしょん)が1月に東京六行会ホールで上演し好評を得た舞台『NEVER EVER NEVER』を大阪ABCホールにて上演する。







この夜が終われば。朝日を見ればまた違う世界が広がる。

知った気になるのが大人なら、僕はまだ子供なんだ…

母なる引力に海は応え

涙を拭いに空を飛ぶ。

NEVERLAND is ……mine.









団体初の大阪公演となっており、東京公演時から特別な想いを込めた本作。

W主演に現在放送中のTVドラマ『ドゲンジャーズ メトロポリス』で主演を務める土屋シオン、子役時代蜷川幸雄氏の舞台でデビューを果たし活躍を続ける笠原織人。









彼らを筆頭に特別出演の和泉流二十世宗家、和泉元彌。

48グループの元メンバーである梅田悠、横道侑里。

2.5次元舞台忍たま乱太郎の新井雄也、アサルトリリィの七海とろろ。

また、元SKE48今出舞。劇団Patch星璃らは地元大阪への凱旋的公演。

豪華な客演陣に団体の気概、本気が伺える。

2023年5月12日~14日 大阪ABCホールで上演。

















作演出プロフィール







門野翔

■生年月日 1990年2月22日

■出身地 埼玉県生まれ 東京都育ち

■血液型 AB型

子役としてTVや舞台で活躍し、18歳のとき自身が代表を務めるエンターテイメント企画ユニット@emotionを立ち上げる。

2012年からは団体公演を行い、脚本・演出・殺陣振付をしつつ自身も出演し、今までに15本以上のオリジナル作品を有する。

また、外部公演の殺陣、アクション指導でも活躍。殺陣振付の代表作には舞台 「キューティーハニー」シリーズや「少女ヨルハver1.1a」、「キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦」などがある。



公演概要





@emotion presents Expression Vol.9 銀

『NEVER EVER NEVER』

公演期間:2023年5月12日(金)~5月14日(日)

会場:ABCホール(大阪府大阪市福島区福島1丁目1番30号)



【作・演出】

門野翔(@emotion)



【あらすじ】

母なる引力に海は応え

涙を拭いに空を飛ぶ。

NEVERLAND is ……mine.

------------

突然訪れた親の死を受け止めきれない男。

世間を受け入れられない"男の子"は母を探す、長い長い旅に出る。

その旅路の末に待つは、

結末か終末か。

この夜が終われば。朝日を見ればまた違う世界が広がる。

知った気になるのが大人なら、僕はまだ子供なんだ…

------------

@emotionがメッキの世界に送る

心象冒険ファンタジー。

あなたと終わりから始める、永遠の旅。



■公演スケジュール

2023年

5月12日(金)19:00~

5月13日(土)13:00~ / 18:00~

5月14日(日)15:00~

(全4公演)

※受付及びグッズ販売開始は開演時間の1時間前です。

※開場は開演時間の30分前です。

※開演5分前を過ぎるご来場につきましては、お席の場所によっては別のお席への着席をお願いする可能性がございます。お時間に余裕を持ってお越しください。



■チケット

カンフェティよりhttp://confetti-web.com/NEN

※事前精算のみ

※当日精算のご予約開始は4月12日(水)22:00予定

全席指定席



[前売券]

S席 7,000円(最前1列目)

A席 6,000円(前方席)

B席 5,500円(後方席)

M席 2,500円(見切れ席となり5月10日以降販売予定となります)

[当日券]

6,500円

※新型ウィルス感染対策におきまして、社会情勢を鑑みながら客席数を一定数低減する可能性がございます。

(全席指定・税込)



■出演者

門野翔

名倉周

平野正和

斉藤有希

高野美幸

増本祥子

土屋シオン

遠藤しずか

(以上@emotion)



GUEST

笠原織人

星璃

竹内尚文

新井雄也

今出舞

七海とろろ

横道侑里

中山ヤスカ

津田幹土

植野祐美

新木美優

織田俊輝

中山さつき

遊佐邦博

梅田悠



和泉元彌(特別出演)



澤田洋栄

羽根川洸太

高見彩己子

倭香

山根悠

椿千優



■スタッフ

作・演出:門野翔

演出助手:増本祥子

舞台監督・美術:吉田慎一(Y's factory)

音響:志水れいこ

音響操作 太田智子・宮下奏

照明:若原靖

殺陣振付:門野翔

ダンス振付:増本祥子・門野翔

楽曲提供:小林成宇

衣装:壷阪英理佳

ヘアメイク:青山亜耶・杉浦なおこ

小道具:平野正和

宣伝美術:升田智美(Mdesign)

グッズデザイン:大串潤也(mepakura)

スチール撮影:山下雄基

WEBデザイン:高野美幸

グッズ企画:遠藤しずか

広報:土屋シオン

当日運営:スガワラカナエ

制作:名倉周

プロデューサー:斉藤有希

企画・運営:@emotion

主催:合同会社Emotion Space



■協力

@emotion

アミュレート

Mdesign

感謝の日々を

狂言和泉流宗家

劇団ドガドガプラス

劇団ラパン雑貨ゝ

少年社中

サンミュージックプロダクション

スター

タイムリーオフィス

大統領師匠

Daisy times produce

4S

Bobjack Theater

mepakura

メグルキカク

-ヨドミ-

Y's factory

ワタナベエンターテインメント

(50音順)



【問い合わせ】

info@emotion.tokyo



