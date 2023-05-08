平成生まれのエンタメ集団＠emotion 初の大阪公演決定 …
［ロングランプランニング株式会社］
W主演に土屋シオン・笠原織人 特別出演の和泉元彌ほか豪華キャストが集結
@emotion（代表：門野翔）主催、＠emotion presents Expression Vol.9 銀『NEVER EVER NEVER』が2023年5月12日(金)～5月14日(日)にABCホール（大阪府大阪市福島区福島1丁目1番30号）にて上演されます。
チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。
カンフェティにてチケット発売中
http://confetti-web.com/NEN
公式ホームページ
https://emotion.tokyo/nen_west
舞台ネバエバ @emotion初の大阪公演へ
2023.05.12
東京で活動をする"平成生まれのエンタメ集団"@emotion(あっとえもーしょん)が1月に東京六行会ホールで上演し好評を得た舞台『NEVER EVER NEVER』を大阪ABCホールにて上演する。
この夜が終われば。朝日を見ればまた違う世界が広がる。
知った気になるのが大人なら、僕はまだ子供なんだ…
母なる引力に海は応え
涙を拭いに空を飛ぶ。
NEVERLAND is ……mine.
団体初の大阪公演となっており、東京公演時から特別な想いを込めた本作。
W主演に現在放送中のTVドラマ『ドゲンジャーズ メトロポリス』で主演を務める土屋シオン、子役時代蜷川幸雄氏の舞台でデビューを果たし活躍を続ける笠原織人。
彼らを筆頭に特別出演の和泉流二十世宗家、和泉元彌。
48グループの元メンバーである梅田悠、横道侑里。
2.5次元舞台忍たま乱太郎の新井雄也、アサルトリリィの七海とろろ。
また、元SKE48今出舞。劇団Patch星璃らは地元大阪への凱旋的公演。
豪華な客演陣に団体の気概、本気が伺える。
2023年5月12日～14日 大阪ABCホールで上演。
作演出プロフィール
門野翔
■生年月日 1990年2月22日
■出身地 埼玉県生まれ 東京都育ち
■血液型 AB型
子役としてTVや舞台で活躍し、18歳のとき自身が代表を務めるエンターテイメント企画ユニット@emotionを立ち上げる。
2012年からは団体公演を行い、脚本・演出・殺陣振付をしつつ自身も出演し、今までに15本以上のオリジナル作品を有する。
また、外部公演の殺陣、アクション指導でも活躍。殺陣振付の代表作には舞台 「キューティーハニー」シリーズや「少女ヨルハver1.1a」、「キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦」などがある。
公演概要
＠emotion presents Expression Vol.9 銀
『NEVER EVER NEVER』
公演期間：2023年5月12日(金)～5月14日(日)
会場：ABCホール（大阪府大阪市福島区福島1丁目1番30号）
【作・演出】
門野翔（@emotion）
【あらすじ】
母なる引力に海は応え
涙を拭いに空を飛ぶ。
NEVERLAND is ……mine.
------------
突然訪れた親の死を受け止めきれない男。
世間を受け入れられない"男の子"は母を探す、長い長い旅に出る。
その旅路の末に待つは、
結末か終末か。
この夜が終われば。朝日を見ればまた違う世界が広がる。
知った気になるのが大人なら、僕はまだ子供なんだ…
------------
@emotionがメッキの世界に送る
心象冒険ファンタジー。
あなたと終わりから始める、永遠の旅。
■公演スケジュール
2023年
5月12日（金）19:00～
5月13日（土）13:00～ / 18:00～
5月14日（日）15:00～
（全4公演）
※受付及びグッズ販売開始は開演時間の1時間前です。
※開場は開演時間の30分前です。
※開演5分前を過ぎるご来場につきましては、お席の場所によっては別のお席への着席をお願いする可能性がございます。お時間に余裕を持ってお越しください。
■チケット
カンフェティよりhttp://confetti-web.com/NEN
※事前精算のみ
※当日精算のご予約開始は4月12日（水）22:00予定
全席指定席
[前売券]
S席 7,000円（最前1列目）
A席 6,000円（前方席）
B席 5,500円（後方席）
M席 2,500円（見切れ席となり5月10日以降販売予定となります）
[当日券]
6,500円
※新型ウィルス感染対策におきまして、社会情勢を鑑みながら客席数を一定数低減する可能性がございます。
（全席指定・税込）
■出演者
門野翔
名倉周
平野正和
斉藤有希
高野美幸
増本祥子
土屋シオン
遠藤しずか
（以上@emotion）
GUEST
笠原織人
星璃
竹内尚文
新井雄也
今出舞
七海とろろ
横道侑里
中山ヤスカ
津田幹土
植野祐美
新木美優
織田俊輝
中山さつき
遊佐邦博
梅田悠
和泉元彌（特別出演）
澤田洋栄
羽根川洸太
高見彩己子
倭香
山根悠
椿千優
■スタッフ
作・演出：門野翔
演出助手：増本祥子
舞台監督・美術：吉田慎一（Y's factory)
音響：志水れいこ
音響操作 太田智子・宮下奏
照明：若原靖
殺陣振付：門野翔
ダンス振付：増本祥子・門野翔
楽曲提供：小林成宇
衣装：壷阪英理佳
ヘアメイク：青山亜耶・杉浦なおこ
小道具：平野正和
宣伝美術：升田智美（Mdesign）
グッズデザイン：大串潤也（mepakura）
スチール撮影：山下雄基
WEBデザイン：高野美幸
グッズ企画：遠藤しずか
広報：土屋シオン
当日運営：スガワラカナエ
制作：名倉周
プロデューサー：斉藤有希
企画・運営：@emotion
主催：合同会社Emotion Space
■スタッフ
作・演出：門野翔
演出助手：増本祥子
舞台監督・美術：吉田慎一（Y's factory)
音響：志水れいこ
音響操作 太田智子・宮下奏
照明：若原靖
殺陣振付：門野翔
ダンス振付：増本祥子・門野翔
楽曲提供：小林成宇
衣裳：壷阪英理佳
ヘアメイク：青山亜耶・杉浦なおこ
小道具：平野正和
武器製作：星璃
宣伝美術：升田智美（Mdesign）
グッズデザイン：大串潤也（mepakura）
スチール撮影：山下雄基
WEBデザイン：高野美幸
グッズ企画：遠藤しずか
広報：土屋シオン
当日運営：スガワラカナエ
制作：名倉周
プロデューサー：斉藤有希
企画・運営：@emotion
主催：合同会社Emotion Space
■協力
@emotion
アミュレート
Mdesign
感謝の日々を
狂言和泉流宗家
劇団ドガドガプラス
劇団ラパン雑貨ゝ
少年社中
サンミュージックプロダクション
スター
タイムリーオフィス
大統領師匠
Daisy times produce
4S
Bobjack Theater
mepakura
メグルキカク
-ヨドミ-
Y's factory
ワタナベエンターテインメント
（50音順）
【問い合わせ】
info@emotion.tokyo
企業プレスリリース詳細へ （2023/05/08-13:46）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
講談社「DAYS NEO」に少年画報社の5編集部が期間限定で参入！(05/08 14:16)
「『スパイ教室』 POP UP SHOP in AMNIBUS STORE」の開催決定！(05/08 14:16)
LINE MUSICだけのスペシャル配信決定！「MAZZELデビューシングルリリース記念スペシャル生配信@LINE MUSIC」(05/08 14:16)
『HUNTER×HUNTER』THE STAGE DMM TVで独占ライブ配信決定！(05/08 14:16)
『MEO Dashboard byGMO』、「ITreview Grid Award 2023 Spring」の『MEO部門』で最高位『Leader』を8期連続で受賞【GMO TECH】(05/08 14:16)
ソニー・ミュージックレーベルズが手掛けるVTuberプロジェクト「VERSEn」ヒトシロ・イツキ 誕生日配信＆記念グッズの受注販売が決定！(05/08 14:16)
「ARのトレンド変動とNrealの戦略」と題して、日本Nreal株式会社 マーケティングマネージャー 下高原 沙也佳氏によるセミナーを2023年6月8日（木）に開催!!(05/08 14:16)
心斎橋PARCOが手がける、「アートをもっと身近に。」をコンセプトとしたプロジェクト「PARCO Wall Gallery SHINSAIBASHI」本日5月8日(月)より、第8弾スタート！(05/08 14:16)
佐藤二朗や荒川良々を輩出 役者に力試しの場を提供するプロジェクト『ラフカット2023』開催決定 カンフェティでチケット発売(05/08 14:16)
LEPSIMのリミテッドライン「FOR I SERIES」2023年夏ビジュアルが5月8日(月)公開！(05/08 14:16)
『Tokyo 7th シスターズ』岡本真夜作詞・作曲のLe☆S☆Ca最新曲『cross road』MVをゲーム内で初解禁！(05/08 14:16)
ニューヨーカーメンズ「Summer Collection 2023 Wポイントフェア」を5月12日(金)より開催!(05/08 14:16)
白泉社全誌合同マンガ投稿サイト「マンガラボ！」主催「連載ぞくぞく！タテスクロールマンガ賞」第３回開催決定！(05/08 14:16)
ふるさとチョイス、オンラインワンストップ申請サービス「ふるさとチョイス完結型申請」サービス提供開始(05/08 14:16)
「全国小学生プログラミング大会 ゼロワングランドスラム」1,500名の小学生が参加した第1回大会に続き、第2回大会の開催が決定！(05/08 14:16)
手軽でおいしい、ファミマのチキンに串タイプが登場！ワンハンドで食べやすい新チキンシリーズ「ころチキ棒」5月9日より発売 ザクっと衣とやわらかお肉！(05/08 14:16)
＜TV初放送＞ＳＴＡＲ ＣＨＡＮＮＥＬ ＭＯＶＩＥＳ『ノートルダム 炎の大聖堂』独占プレミア放送決定！動画配信サービス「スターチャンネルEX」でも配信！＆仏版予告解禁！(05/08 14:16)
5/21（日）パーソル冠協賛試合「東北楽天ゴールデンイーグルス vs 千葉ロッテマリーンズ」始球式投球権をプレゼント！(05/08 14:16)
プロジェクト開始から2年目！「Sunshine City FAMILY project（サンシャインシティ ファミリープロジェクト）」(05/08 14:16)
MOUSSY（マウジー）が仕掛ける「アート×ファッション」プロジェクト “ PROJECT U（プロジェクト ユー）” 第10弾は、Jeremy Yamamura氏との共同制作(05/08 14:16)
【人事制度を面白く】三井化学とカヤックが共同企画！全社員に配布する“自分らしいキャリアの作り方”を学べる単語帳型カードを制作(05/08 14:16)
「NIJISANJI OS Style」グッズ2023年5月9日(火)18時から販売開始！(05/08 14:16)
キャリアオーナーシップ経営 AWARD 2023 グランプリと4部門の最優秀賞 企業が決定(05/08 14:16)
甘じょっぱさがクセになる！チロルチョコ新商品「ソルティプレッツェル〈袋〉」を5/15～全国で発売(05/08 14:16)
新商品「チロルチョコ〈ブラウニーチョコレートアソート〉」を5/15～発売！(05/08 14:16)
子育て広場ぶらんこ江戸川 江戸川区内に新規オープン 都内で6カ所に【生活クラブ生協・東京】(05/08 14:16)
無料配布資料「予算別 オウンドメディア制作事例集」の提供を開始しました！【LeadGrid】(05/08 14:16)
オールブランブランリッチを週3日4週間以上食べた人のうち「71%が体重減少！」* 消費者参加型キャンペーン「オールブランすっきりチャレンジ」を5月8日（月）より開始(05/08 14:16)
声優・石見舞菜香がイメージモデルの「第２回ドリコムメディア大賞」開催決定！(05/08 14:16)
Leaner TechnologiesがAmazonビジネスとのシステム連携を記念し、30社限定で6ヵ月無料キャンペーンを実施！(05/08 14:16)