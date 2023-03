[株式会社リクルート]

株式会社リクルート(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:北村 吉弘、以下リクルート)が提供するオンライン学習サービス『スタディサプリ』は、学校向けのサービスとして先生が保護者へ連絡ができる機能『スタディサプリ for PARENTS』に欠席連絡機能を追加しました。これにより、これまで電話やメールなどの手段で実施していた欠席連絡を『スタディサプリ』上で確認できるようになります。







欠席連絡機能の概要

保護者は「欠席・遅刻・早退」を『スタディサプリ for PARENTS』で登録

保護者は、『スタディサプリ for PARENTS』上で当日以降の欠席連絡の登録が可能です。また、過去に登録した内容を一覧画面で閲覧することもでき、当日以降の連絡であれば内容の訂正・取り消しも可能です。



▼PC画面イメージ





▼スマホ画面イメージ





先生は欠席連絡を『スタディサプリ for TEACHERS』から一覧で確認が可能

先生は、『スタディサプリ for TEACHERS』の管理画面から一覧で生徒の欠席連絡の確認ができます。また必要に応じてクラスにとらわれず、学校全体の生徒の欠席連絡を確認することも可能です。これにより、毎日発生する欠席連絡の待ち時間や電話による業務の中断・負担を軽減します。



▼管理画面イメージ





新機能追加の背景と目的~販促領域プロダクトマネジメント室(まなび)室長 池田 脩太郎のコメント~

これまでリクルートは、学校向け『スタディサプリ』の宿題配信や進捗管理、コミュニケーション機能の提供を通じて、先生方の学習の伴走・サポート、より良い指導の実現を目指してきました。コミュニケーションに関する機能においては、先生同士または先生から生徒への連絡ができる機能に加え、先生が保護者へ連絡できる機能として『スタディサプリ for PARENTS』を提供してきました。その中で、電話やメールでの欠席連絡は先生・保護者ともに朝の忙しい時間帯では負荷が高く、かねてより先生からの機能追加のご要望を多くいただいておりました。本機能の追加により、朝の欠席連絡の負担を軽減します。今後とも先生方の業務効率化へ寄与するツールの提供を通じ、先生が生徒と向き合い、進路や学習指導に時間を活用いただけるようサポートしていきます。





