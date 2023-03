[株式会社マッシュホールディングス]

モデル・垣内 彩未 (カキウチ アヤミ)さんの十人十色なムード漂う、WEBヴィジュアルも同時公開!



株式会社ウサギオンライン(本社:東京都千代田区/代表取締役社長:須藤 誠)が運営するオンラインデパートメントストア「USAGI ONLINE(ウサギオンライン)」は2023年8月23日(水)にデビュー10周年を迎えます。 10周年を記念し、〈SNIDEL(スナイデル)〉や〈gelato pique(ジェラート ピケ)〉など10ブランドの限定アイテムを、2023年3月9日(木)12時より発売いたします。また、モデル・垣内 彩未(カキウチ アヤミ)さんを起用し、『Longing for Spring 10ブランドの限定10アイテム』と題したUSAGI ONLINE限定のコンテンツページを同日に公開いたします。 ■サイトURL: https://usagi-online.com/













USAGI ONLINE 10周年を記念した、10ブランドの限定アイテム



【USAGI ONLINE 型限定アイテム】



USAGI ONLINE限定アイテム1







〈SNIDEL〉

【USAGI ONLINE限定】プリーツプリントワンピース

価格 : 20,900yen

カラー: IVR・PBEG・BLK

サイズ: 0,1



〈SNIDEL〉オリジナルのボタニカルテイスト柄をプリントした、シフォン素材のワンピース。甘すぎないボタニカル調のプリントが大人の女性にマッチし、品の良さを醸し出します。高めに切り替えた胸下にシャーリングを施し、メリハリのある美しいラインを表現。また、流れるようなシアープリーツが脚長効果を実現します



USAGI ONLINE限定アイテム2







〈FRAY I.D〉

【USAGI ONLINE限定】2wayフラワープリントワンピース

価格 : 25,300yen

カラー:BLK,RED

サイズ:00,0,1



やや透け感のある生地を使用し、ヴィンテージライクな小花柄プリントのワンピース。カシュクールとクルーネックの前後2Wayで着用可能なデザインです。スカート部分のフレアシルエットのおかげで存在感のある1着に。夏にぴったりな軽い風合いで着心地も抜群。インナーキャミワンピース付きです。



【USAGI ONLINE カラー限定アイテム】



USAGI ONLINE限定アイテム3







〈gelato pique〉

ラインモチーフワンピース

価格 : 12,980yen

カラー:OWHT

サイズ:F



マットでなめらかな生地に流れるようなラインモチーフを描いた、シックなワンピース。クリーンな印象のOWHTがUSAGI ONLINE限定カラーです。春先から夏まで、さらっと着られるロング丈。

ゆったりと開いたVネックが首元を美しく見せてくれます。ルームウェアとしてはもちろん、ワンマイルウェアとしてもご着用いただけます。腰元に刺繍した〈gelato pique〉の小さなロゴもポイント。



USAGI ONLINE限定アイテム4







〈LILY BROWN〉

ボウタイブラウスセットキャミワンピース

価格 : 17,930yen

カラー:BLU

サイズ:0,1



ボウタイのブラウスとキャミワンピースがセットになったスペシャルアイテム。ブラウスには、透け感が魅力のオーガンジー素材を使用し、上品かつフェミニンなデザインです。ワンピースはフロントについたくるみ釦やバッククロスデザインのストラップなど、細部にもこだわりが詰まっています。USAGI ONLINE限定カラーのBLUは、鮮やかな青色のブラウスとアイボリーのキャミワンピースのセット。



USAGI ONLINE限定アイテム5





〈CELFORD〉

スカラネックワンピース

価格 : 25,300yen

カラー:PBEG

サイズ:32,36,38



ネックラインが緩やかなスカラップのデザインがエレガントな印象のワンピース。フィットアンドフレアのシルエットで体のラインがきれいに見えます。白地にピンクベージュの花柄模様をプリントしたPBEGがUSAGI ONLINE限定カラー。



USAGI ONLINE限定アイテム6





〈Mila Owen〉

ノースリニットVネックワンピースSET UP

価格 : 17,930yen

カラー:IVR

サイズ:00,0,1



ノースリーブニットとジャンパースカートを組み合わせ、トレンド感のあるレイヤードセットになったアイテム。ノースリーブニットは首元をハイネックにする事でノーブルな印象に。ジャンパースカートは足元にかけて流れるストレートシルエットで、大人な魅力を醸します。着まわしやすくスタイリングが楽しくなるような1着。 USAGI ONLINE限定カラーのIVRは、ブラックのノースリーブニットにアイボリーのジャンパースカートのバイカラーな組み合わせです。



USAGI ONLINE限定アイテム7







〈emmi〉

バルーンフレアワンピース

価格 : 25,960yen

カラー : WHT / NVY

サイズ:F



ふんわりエアリーな袖のバルーンスリーブと歩くたびにゆれる裾のバルーンデザインが、女性らしく見せてくれるワンピース。立体的なタックや胸元に入ったギャザーがポイントのひとつ。張り感のあるコットン生地を使用。ウォッシャブルなアイテムです。USAGI ONLINE限定カラーはWHTとNVYの2色展開。



USAGI ONLINE限定アイテム8









〈styling/〉

コクーンカットワンピース

価格 : 25,300yen

カラー:WHT

サイズ:0,1



styling/で定番の立体的なコクーンシルエットのカットワンピース。しなやかなハリと清涼感のある風合いを兼ね備えた、着心地の良いハイゲージポンチ素材を使用。 WHTがUSAGI ONLINE限定カラーです。



USAGI ONLINE限定アイテム9







〈FURFUR〉

ビスチェ

価格 : 17,600yen

カラー:WHT

サイズ:F



ハイウエストワイドパンツ

価格 : 25,300yen

カラー:WHT

サイズ:0,1



シンプルかつクラシカルな雰囲気漂うツイード生地を使用した、ビスチェとハイウエストワイドパンツ。ビスチェはすっきりとしたショート丈なので、女性らしい華奢な印象に。また、存在感のある大きめのボタンがアクセントになっています。ハイウエストワイドパンツのウエストはバック部分をシャーリングで伸縮し、サイドのベルトで縮める事も可能なため、お好みのサイズ感で穿きこなせます。セットアップスタイルを楽しんだり、単品使いで着回しを楽しんだりと、活躍の場が多いアイテムです。どちらもWHTがUSAGI ONLINE限定カラーです。



USAGI ONLINE限定アイテム10







〈Bibiy.〉

MIMI RIBBON SKIRT

価格 : 14,000yen

カラー:GRY

サイズ:F



GRYがUSAGI ONLINE限定カラー。モードな花柄のジャガード生地を使用し、1枚で主役級の存在感をもたらしてくれるスカート。5つのリボンを肩紐部分に施した愛らしいデザイン。肩紐の結び方次第で何通りもの着こなしを楽しめるデザインで、飽きずに長くご愛用いただけます。



※全て税込み価格





モデル 垣内彩未(カキウチ アヤミ)について





モデル 垣内彩未(カキウチ アヤミ)

1989年8月30日生まれ、東京都出身。

2000年にミュージカル『アニー』のアニー役でデビュー。

2011年、女優業から、モデルに転身。16年11月、結婚を発表。17年11月、第1子を出産。

21年、第2子を出産。

YOU TUBE : https://www.youtube.com/@notlonely830

INSTAGRAM : https://www.instagram.com/kakiuchiayami/





USAGI ONLINE(ウサギオンライン)について



USAGI ONLINEは株式会社ウサギオンラインが運営する“オンラインデパートメントストア”です。

SNIDEL、gelato pique、FRAY I.D、Mila Owenなど人気のファッション・ルームウェアブランドをはじめ、メンズブランドや、インポートアイテム、ハイブランドのヴィンテージアイテムなどをセレクトしています。

また、話題のナチュラル&オーガニックコスメから、ソムリエが厳選したワインやスイーツ、更には音楽やアートにフィーチャーした「neroマガジン」、大切な人へのプレゼントに欠かせないギフトサービスに至るまで、ライフスタイルを豊かに彩るアイテムを幅広くご提案します。

サステナビリティの観点から、リアルショップ「USAGI ONLINE STORE」で使用するショッパーには、古紙配合率40%のサステナブルな紙材やボタニカルインキを採用することでCO2排出の低減を目指すなど、環境に配慮した取り組みも実施しています。ファッションやカルチャーを発信するUSAGI ONLINEがサステナブルアクションも発信することで、地球環境に貢献していく輪を積極的に拡げてまいります。



【USAGI ONLINE 】https://usagi-online.com/

【公式インスタグラム】https://www.instagram.com/usagionline/

【公式ツイッター】https://mobile.twitter.com/USAGIONLINE

【公式LINE】http://line.me/ti/p/%40usagionline



