ネットマーブルは、本日9月6日(水)より、スマートフォン向け新作放置系RPG『セブンナイツ ポケット』の正式サービスを開始し、全世界(中国やベトナムなど一部の国を除く)のApp Store 及びGoogle Playストアにてアプリの配信を開始したことをお知らせいたします。







◆最新放置系RPG『セブンナイツ ポケット』正式サービス開始!

本日9月6日(水)より、『セブンナイツ ポケット』のサービスを開始いたしました。本作は、『セブンナイツ』シリーズタイトルであり、初代『セブンナイツ』を引き継ぐ物語が放置系RPGとして誕生したものです。低容量・低スペック端末でのプレイを想定して、手軽に遊べることを第一に開発された本作では、これまで語られることのなかったセブンナイツヒーローたちのエピソードを描いた新たなストーリーが展開いたします。かわいいSDキャラとして生まれ変わったファン待望のキャラクターたちを集めて育ててください。



■『セブンナイツ ポケット』アプリダウンロード

・App Store

https://apps.apple.com/jp/app/seven-knights-idle-adventure/id1658717149

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.skiagb



『セブンナイツ ポケット』には、135体以上のセブンナイツヒーロー、25体のペット、182着のヒーローコスチュームが登場し、プレイヤーは下記のコンテンツを含む様々な機能やモードを楽しむことができます。



メインフィールドの探索

プレイヤーはお気に入りのセブンナイツヒーローを育てながら、領地を探索することができます。領地はステージで構成されており、ステージ内の敵を一定数倒すとボスを出現させることができ、ボスを倒せばクリアとなります。各ステージを進めると、カットシーンやイラストによる会話など、セブンナイツの伝承から人間関係が広がっていくストーリーを楽しむことができます。



10v10 PvPアリーナ

他のプレイヤーのヒーローと対戦し、勝敗に応じてポイントを獲得できる非同期型PvPモードです。獲得したポイントに応じて様々な報酬を手に入れることができます。



デイリーダンジョン

特別なダンジョンに挑戦することでゲーム内通貨を手に入れることができます。ダンジョンには、金貨ダンジョン、ヒーロー経験値ダンジョン、騎士団の証ダンジョン、遺物の欠片ダンジョン、ペット経験値ダンジョンがあります。



討伐依頼

召喚された難易度の高いモンスターたちを倒すことで報酬を手に入れることができます。クリアすると、ヒーローを強化できる「サイコロ」を入手でき、ヒーローの潜在能力を最大限に引き出すことができます。



無限の塔

全300階層からなる「無限の塔」は、プレイヤーにとっては究極のチャレンジになります。各階の敵を倒すことで様々な報酬を獲得することができます。



ミッション

デイリー、ウィークリー、ローテーションミッションなど、数多くのコンテンツが登場いたします。







『セブンナイツ ポケット』のサービス開始を記念して、プレイヤーの皆様全員に、ユニークランクのヒーロー「エバン」と、本作の冒険に役立つ7,777個のルビー(ゲーム内通貨)をプレゼントいたします。

また、本日より正式サービス開始を記念した下記のイベントも開催いたします。



正式サービス開始記念1,777ガチャログインイベント

イベント期間中に、7日間連続でログインすることで、「ヒーロー召喚券」を1,777枚獲得できます。



テラ領地の人々のカーニバルイベント ※イベント期間:9月21日(木)9:00まで

イベントに参加して「テラ領地コイン」入手することで、レジェンドランクのヒーロー「ミラージュ」と交換できます。



新騎士団ログインボード

ログイン初日に10,000ルビー、ログイン3日目にセブンナイツヒーロー召喚券、ログイン14日目にレジェンドヒーロー召喚券3枚など、毎日ゲーム内アイテムがもらえます。







全世界で6,000万人以上のユーザーがプレイした『セブンナイツ』の公式の続編となる『セブンナイツ ポケット』は、少ないプレイ時間でも、爽快な冒険を楽しみながら、お気に入りのヒーローについてもっとたくさんのことを知りたいと考えているプレイヤーにとってエキサイティングなゲームとなるでしょう。また、今後数ヶ月のうちに、さらに多くのヒーローやゲームモードが登場する予定なので、ぜひご期待ください!









『セブンナイツ ポケット』の詳細については、公式サイトの情報をご確認ください。また日本公式X(旧Twitter)アカウントでも最新情報を発信していきますので、ぜひフォローしてください。



・『セブンナイツ ポケット』公式サイト

https://skidle.netmarble.com/ja

・『セブンナイツ ポケット』公式X(旧Twitter)アカウント

https://twitter.com/skiajp





◆『セブンナイツ ポケット』について◆

[ タイトル ]セブンナイツ ポケット

[ ジャンル ] 放置系RPG

[ 提 供 ] Netmarble Corp.

[ 開 発 ] Netmarble Nexus Inc.

[ 対応OS ] iOS / Android

[ サービス開始日] 2023年9月6日

[ 価 格 ] 基本無料(アプリ内課金あり)



◆Netmarble Corp.(ネットマーブル)について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るモバイルゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主でもあるネットマーブルは、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国:Cross Worlds』、『THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』など、多様なポートフォリオを有しています。この他にも、『PARAGON: THE OVERPRIME』などのPCゲームをリリース予定です。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。



本プレスリリースの情報掲載及び画像使用の際は、下記の権利表記をお願いいたします。

(C) Netmarble Corp. & Netmarble Nexus Inc. 2023 All Rights Reserved.



※記載されている会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/06-16:16)