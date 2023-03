[株式会社マッシュホールディングス]

USAGI ONLINEの10周年を記念したスペシャルアイテムを含む全5型が登場



株式会社マッシュスタイルラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が運営するレディースブランド「SNIDEL(スナイデル)」は、3月17日(金)12:00正午より「WEB LIMITED ITEMS」を、オフィシャルオンラインストアおよびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)にて公開し、同時に企画ページ掲載の限定アイテム5型を発売いたします。また、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE(マッシュ ストア)」限定カラーもラインアップいたします。(■SNIDEL公式ホームページ:https://snidel.com / ■USAGI ONLINE:https://usagi-online.com/ )









WEB LIMITED ITEMS

大人気アイテムの復刻など

ここでしか手に入らない特別なアイテム









OFFICIAL ONLINE STORE / USAGI ONLINE / MASH STOREアプリ限定









■【WEB限定】チューリッププリントティアードワンピース



















「SNIDEL」オリジナルのチューリップ柄プリントを用いたティアードワンピース。

たっぷりと使用したシフォン生地が、歩くたびに大きく揺れて軽やかな印象に。

付属ベルトでウエストをマークしてメリハリをつけたり、ベルトを外し1枚でさらっと着こなしたり、気分に合わせてスタイルをアレンジできます。



カラー展開:KKI,RED

サイズ:0,1

価格¥18,700





■【WEB限定】パンチングレースワンピース





















スカラップ状のアウトラインが印象的なカットワークレースワンピース。

華やかなレースと程よい肌見せが叶うバックデザインが春夏らしい印象に。

トップス部分がクロップドデザインになっており、スタイルをよく見せてくれます。



カラー展開:WHT,BLK

サイズ:0,1

価格¥28,600





■【WEB限定】構築スカショーパン













構築的なボリュームシルエットが目を引く、「SNIDEL」王道のレディスタイルにぴったりなスカショーパン。

ウエスト部分に幅広の切り替えを施すことでメリハリのあるルックスに。

腰からふんわりと広がるフレアラインが、甘さの中にモード感を演出しています。



カラー展開:BEG,BLK

サイズ:0,1

価格¥11,990











OFFICIAL ONLINE STORE / MASH STOREアプリ限定









■【OFFICIAL ONLINE STORE限定】カシュクールニットドッキングワンピース

※BLKはMASH STOREアプリ限定カラーとなります。





















ニットトップスとシースルースカートをドッキングした、1枚でコーディネートが完成するワンピース。

フリルが肩周りをカバーし、すっきりと華奢に見せてくれます。

スカートはきらりと艶めくシアー素材で、季節感溢れる仕上がりに。



カラー展開:PBEG,BLU,BLK(MASH STORE アプリ限定カラー)

サイズ:0,1

価格¥20,900











USAGI ONLINE限定









■【USAGI ONLINE限定】プリーツプリントワンピース

















揺れるシフォンがシックなプリントワンピース。

「SNIDEL」オリジナルのボタニカルテイストのプリントが甘すぎず上品な印象に。

スタンドネックはボタンを開けて、開襟としても着用いただけます。

高めに切り替えた胸下にはシャーリングを施し、メリハリのある美しいラインを表現しました。



カラー展開:IVR,PBEG,BLK

サイズ:0,1

価格¥20,900





※全て税込み価格











発売について







■3月17日(金) 12:00(正午)よりオンライン限定販売

・SNIDELオフィシャルオンラインストア( http://www.snidel.com )

・USAGI ONLINE( https://usagi-online.com/ )

・MASH STOREアプリ( https://apps.apple.com/jp/app/mash-store/id1623326415 )



※【USAGI ONLINE限定】プリーツプリントワンピースはUSAGI ONLINEにて現在発売中です。









SNIDELについて









2005年4月9日にデビュー。

“ストリート×フォーマル”をコンセプトに、ストリートカルチャーとエレガンスを組み合わせ、他にないスタイリングを提案。 細部にまでこだわったディテール、女性の美しいシルエットの魅せ方への追求。

お洋服を愛する全ての女性に贈るグローバルブランドです。

現在、日本国内34店舗、中国71店舗、香港2店舗、台湾4店舗、タイ1店舗、ニューヨーク1店舗、計113店舗展開しています。(1月31日時点店舗数)

■SNIDEL OFFICIAL ONLINE STORE:http://www.snidel.com

■Instagram:https://www.instagram.com/snidel_official/









