【岡山大学】岡山県内の感染状況・医療提供体制の分析について（…
［国立大学法人岡山大学］
2023（令和5）年 12月 24日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
◆概 要
岡山県ホームページに公開されているデータ（＊）を用いて、岡山県内の感染状況と医療提供体制の分析を岡山大学と岡山大学病院のサポートのもと、感染対策に携わる岡山県専門家有志にて実施しています（分析アップデートは1週間に1回を予定）。
また、東京都の「最新のモニタリング項目の分析・総括コメントについて」を参考に一枚で分かりやすく表現しています。
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックはWHOから宣言終了が行われ、わが国でも通常の生活が戻りつつありますが、岡山県内の感染・医療体制の状況を把握する点や、みなさまの日常生活における感染予防対策のご参考になればと思い、情報提供を継続しています。よろしくお願い申し上げます。
＊5類移行後は定点当たりの患者報告数を利用しています。
◆感染状況・医療提供体制の分析〔2023年 12月 22日（金）現在〕
＜感染状況＞
レベル２．感染縮小しつつあるが注意が必要
〔参考：前回 12月 15日（金）時点…レベル２．感染縮小しつつあるが注意が必要〕
定点当たり患者報告数は、3.95人と増加しています。インフルエンザ患者数は変わらず（定点当26.69人）、インフルエンザ警報報発令中です。全国的にも、岡山でも新型コロナ感染は増加傾向です。年末が近づき移動が多くなり、社会経済活動も活発化する時期となります。体調不良時は、忘年会等に参加しないといった心がけや、状況に応じたマスクの適正使用が必要です。
重症化リスクのある方は、重症化を防ぐために新型コロナワクチン接種が推奨されます。インフルエンザワクチン接種も推奨されます。
＜医療提供体制＞
レベル２．体制逼迫の状態は緩和されつつあると思われる
〔参考：前回 12月 15日（金）時点…レベル２．体制逼迫の状態は緩和されつつあると思われる〕
入院報告数も増加しています。医療機関や高齢者施設などでのクラスターも発生し、新型コロナウイルス感染症の入院患者を受け入れ困難な病院が出始めています。
https://www.unit-gp.jp/eisei/wp/wp-content/uploads/2020/12/%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%8A%B6%E6%B3%81%E3%83%BB%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%8F%90%E4%BE%9B%E4%BD%93%E5%88%B6%E3%81%AE%E5%88%86%E6%9E%90_20231222.pdf
＜感染状況・医療提供体制のレベル評価について＞
http://www.unit-gp.jp/eisei/wp/wp-content/uploads/2020/12/%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%8A%B6%E6%B3%81%E3%83%BB%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%8F%90%E4%BE%9B%E4%BD%93%E5%88%B6%E3%81%AE%E5%88%86%E6%9E%90_%EF%BC%95%E6%AE%B5%E9%9A%8E_20230520%E6%94%B9%E8%A8%82.pdf
◆岡山県専門家有志のひとり岡山大学の頼藤貴志教授からのひとこと
全国的にも岡山でも新型コロナ感染は増加傾向です。年末が近づき移動が多くなり、社会経済活動も活発化する時期となります。体調不良時は忘年会等に参加しないといった心がけや、状況に応じたマスクの適正使用が必要です。重症化リスクのある方は、重症化を防ぐために新型コロナワクチン接種が推奨されます。インフルエンザワクチン接種も推奨されます。
◆岡山県専門家有志
頼藤貴志（岡山大学 学術研究院 医歯薬学域（医）疫学・衛生学分野）
萩谷英大（岡山大学病院 総合内科・総合診療科）
藤田浩二（津山中央病院 総合内科・感染症内科）
市村康典（国立国際医療研究センター 国際医療協力局）
吉岡大介（川崎医科大学 臨床感染症学・川崎医科大学附属病院 感染管理室）
（順不同）
◆参 考
・岡山県内の感染状況・医療提供体制の分析について（2023年12月15日現在）
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001905.000072793.html
◆参考情報
・岡山県クラスター対策班有志作成動画、診療所や職場でのお役立ち集
http://www.unit-gp.jp/eisei/wp/?p=4631
・新型コロナウイルスワクチン情報
http://www.unit-gp.jp/eisei/wp/?p=4923
・岡山大学の新型コロナウイルス感染症への対応について
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/aboutcoronavirus.html
・岡山大学病院
https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/
・岡山大学病院コロナ・アフターケア外来
https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/index377.html
・【岡山大学】岡山大学病院にECMOを搭載できる大型救急搬送車「ドクターカー」を配備しました
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000241.000072793.html
・【岡山大学】WHOに協力：新型コロナウイルス感染症対策専門家として萩谷英大医師をパプアニューギニアへ派遣
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000502.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報15）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000166.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報16）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000206.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報17）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000251.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報18）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000290.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報19）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000347.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報20）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000406.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報21）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000467.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報22）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000531.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報23）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000600.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報24）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000642.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報25）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000677.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報26）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000921.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報27）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000995.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報28）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001219.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報29）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001265.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報30）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001365.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報31）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001402.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報32）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001466.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報33）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001491.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報35）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001575.000072793.html
・【岡山大学】医学部保健学科市民講座「コロナウイルス感染症をもっと知ろう-看護・放射線・検査-」講演録画配信を開始しました
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000815.000072793.html
◆参考調査研究レポート
・【岡山大学】新型コロナ情報「小児新型コロナウイルスワクチン接種後副反応調査 中間報告について」（岡山大学疫学・衛生学分野vol.1）を発行
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000687.000072793.html
・【岡山大学】新型コロナ情報「小児新型コロナウイルスワクチン接種後副反応調査 最終報告について」（岡山大学疫学・衛生学分野vol.2）を発行
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000761.000072793.html
・【岡山大学】新型コロナ情報「岡山市におけるワクチンの感染予防・重症化予防効果について」（岡山大学疫学・衛生学分野vol.3）を発行
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001199.000072793.html
・【岡山大学】新型コロナ情報「乳幼児新型コロナウイルスワクチン接種後副反応調査最終報告について」（岡山大学疫学・衛生学分野vol.4）を発行
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001499.000072793.html
・【岡山大学】武田／モデルナ社新型コロナワクチン接種後副反応調査〔最終報告〕～男女半々の若い世代を対象とした２回目接種はどのような結果なのか～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000264.000072793.html
・【岡山大学】武田／モデルナ社新型コロナワクチン接種1か月後追跡調査報告 ～接種1か月後の副反応の有無や満足度を評価～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000332.000072793.html
・【岡山大学】武田/モデルナ社製新型コロナウイルスワクチン追加接種（3回目接種）後副反応調査 ～中間報告～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000648.000072793.html
・【岡山大学】武田/モデルナ社製新型コロナウイルスワクチン追加接種（3回目接種）後副反応調査 ～最終報告～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000798.000072793.html
・【岡山大学】武田/モデルナ社製新型コロナウイルスワクチン追加接種（3回目接種）後発熱と抗体価の関連についての報告
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000918.000072793.html
・【岡山大学】新型コロナ後遺症の原因とされる宿主内持続感染は起きるのか ～全身性感染と不十分な免疫応答は持続感染のリスク要因に～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000778.000072793.html
・【岡山大学】高齢者施設入所者のおよそ1割は予防接種にもかかわらず免疫反応が極めて弱く、対応が必要
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000800.000072793.html
・【岡山大学】コロナ禍に子どもの喘息新規診断率が減少 ～感染症対策による呼吸器ウイルス感染症減少と関連か～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001081.000072793.html
・【岡山大学】新型コロナワクチン接種後に発現した持続的な副反応の特徴を検討
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001879.000072793.html
◆本件お問い合わせ先
岡山大学 学術研究院 医歯薬学域（医）疫学・衛生学分野 教授 頼藤貴志
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス 基礎研究棟7階
TEL：086-235-7173
FAX：086-235-7178
E-mail：okayama.eisei◎gmail.com
※◎を@に置き換えて下さい
http://www.unit-gp.jp/eisei/wp/
＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞
岡山大学病院 新医療研究開発センター
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
下記URLより該当する案件についてお問い合わせください
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/
＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞
岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
TEL：086-235-7983
E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/
＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究推進機構 産学官連携本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8463
E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp
https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2023年12月期共創活動パートナー募集中：
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001849.000072793.html
岡山大学「THEインパクトランキング2021」総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列1位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html
岡山大学『大学ブランド・イメージ調査2021～2022』「SDGsに積極的な大学」中国・四国１位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000072793.html
岡山大学『企業の人事担当者から見た大学イメージ調査2022年度版』中国・四国１位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072793.html
国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください
企業プレスリリース詳細へ （2023/12/24-12:46）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
【導入事例】IKUSA、動物実験機器メーカーへ初導入 株式会社夏目製作所にチームビルディング研修と懇親会サービスをオーダーメイドで提供。(12/24 13:47)
大阪府とスタジオスポビーが脱炭素社会に向けた事業連携協定を締結(12/24 13:40)
スマートフォン向けリズムゲーム「D4DJ Groovy Mix」イベント&ガチャ「P-key Night's Memory」開催！(12/24 12:46)
【岡山大学文明動態学研究所】「『鳥獣人物戯画』の験競（げんくらべ）」の録画配信を開始しました(12/24 12:46)
【岡山大学】岡山県内の感染状況・医療提供体制の分析について（2023年12月22日現在）(12/24 12:46)
『にゃんこ大戦争 presents RIZIN.45』を副音声で楽しめる！牛久絢太郎・伊藤裕樹・昇侍らによるU-NEXTオリジナル副音声版をライブ配信決定(12/24 12:46)
ノジマTリーグ 2023-2024シーズン 公式戦 12月25日開催 日本生命レッドエルフ vs 日本ペイントマレッツ ベンチ入り選手発表(12/24 12:46)
ノジマTリーグ 2023-2024シーズン 公式戦 12月24日開催 静岡ジェード vs 岡山リベッツ 対戦オーダー発表(12/24 12:46)
ノジマＴリーグ 2023-2024シーズン 公式戦 12月25日開催 京都カグヤライズ vs 九州アスティーダ ベンチ入り選手発表(12/24 12:46)
ノジマTリーグ 2023-2024シーズン 公式戦 12月24日開催 トップおとめピンポンズ名古屋 vs 日本生命レッドエルフ オーダー発表(12/24 12:46)
ノジマＴリーグ 2023-2024シーズン 公式戦 12月24日開催 九州アスティーダ vs 木下アビエル神奈川 対戦オーダー発表(12/24 12:46)
tHE GALLERY HARAJUKUにて、1月5日(金)より、KYOTAROによる個展「VILOVILO BAA」を開催。(12/24 12:46)
元BiSHモモコグミカンパニーの新著『解散ノート』が来年２月発売決定！(12/24 12:46)
オズの城は雪景色に！『ネバーアフター～逆転メルヘン～』クリスマスイベントが12月24日から開催！さらに新機能「モエドラ」も追加(12/24 12:46)
【TOP】佐藤喜生選手 契約更新のお知らせ(12/24 12:46)
海外調査 特集 Voｌ.13『海外調査×翻訳』（1）デスクトップ調査：デスクリサーチでの翻訳（英語→日本語へ）（2）インタビュー調査やヒアリング調査 時の翻訳（英語→日本語へ）(12/24 12:46)
【Re:EDIT（リエディ）】春を思わせる配色と煌めくラメがトレンドライクなラメニットコートが12/24（日）12:00～販売開始(12/24 12:46)
「疲れ顔」「不健康顔」で2024年の運気が下がる？青クマを解決してハッピーな新年を迎えたい(12/24 12:46)
【警告】お正月休み、ノーファンデで過ごす方は注意！新年を肌トラブルなく過ごす方法とは？(12/24 12:46)
【シミ】だらけの【黒ずんだ】唇はイヤだ！そんなあなたが始めるべき唇ケア(12/24 12:46)
「テイルズ オブ アライズ ‐Beyond the Dawn」より古本市場・ふるいち限定商品が好評発売中！(12/24 12:46)
★12/25リヴァイ兵士長バースデー記念リング★TVアニメ『進撃の巨人』よりリヴァイ兵士長をイメージした本格的なプラチナリングが期間限定で登場！(12/24 12:46)
熱海のフードデリバリーサービスFooDash、隠れ家的店舗、老舗中華料理店からカフェ店舗まで…続々と提携店を増加(12/24 12:46)
聖なる夜に、またしても“Miracle”！！感動のオーディション「Nizi Project Season 2」から誕生した“NEXZ”初の映像作品が公開6日でYouTube 1,000万回再生突破！！(12/24 12:17)
キタニタツヤ、2024年5月に武道館ライブ「キタニタツヤ 10th Anniversary Live 彼は天井から見ている」開催を発表。(12/24 12:17)
氷川きよし「箱根八里の半次郎」から「魔法にかけられた少女」まで歌手活動23年間のすべてのシングルを含むミュージックビデオ全89作品、12月24日（日）一斉配信スタート！！！(12/24 12:17)
チョコプラ・パンサーの鼻詰まり系ヴィジュアルバンド「美炎-BIEN-」がクリスマスイヴに新ビジュアル解禁&新曲配信開始！(12/24 12:17)
『ホタルの嫁入り』『ドラゴン養ってください』の描き下ろしクリスマスカードをプレゼント！ 冬休みは「マンガワン」でマンガを読みまくろう！(12/24 12:17)
【ラスト26時間限定全品15%OFFクーポン】珍しいガジェットを販売する「Gloture楽天ストア」で大感謝祭で使えるクーポン配布中!(12/24 12:17)
乙女の願望ぜんぶ乗せ♪ 電子増刊「いちゃLaLa」最新Vol.13が12/24（日）より主要電子書店で配信スタート！(12/24 12:17)