[株式会社マッシュホールディングス]

会場でしか購入できない「イセタン メイクアップ パーティ」限定のお得なキットも登場!



株式会社マッシュビューティーラボ(本社:東京千代田区 代表取締役:近藤 広幸)が展開する、天然由来成分をベースにバイオテクノロジーを駆使したスキンケアと、洗練モードを追求したトータルビューティーブランド「Celvoke(セルヴォーク)」が、2023年3月21日(火・祝)~3月27日(月)に伊勢丹新宿店 本館6階 催物場にて開催される「イセタン メイクアップ パーティ 2023」に出店いたします。











Before the sunet at tranquil desert



日常から遠く離れた砂漠の中

洗練と快適を約束するホテルで

ゆっくりと過ごすバカンス。

時計をしまって、移ろいゆく太陽とともに過ごす時間。



砂漠の静寂、遮るものがない空。

日が落ち、やがて訪れる夜を感じながら

本来の自分を取り戻していく。



そんな特別な瞬間を切り取ったようなスペシャルなメイクアップコレクションが

年に一度のコスメ祭典「イセタン メイクアップ パーティ2023」にて登場します。









イセタン メイクアップ パーティ 2023 限定 商品情報







砂漠と移ろい行く空が一体化して魅せる

神秘的なグラデーションを表現したアイシャドウパレット



■【セルヴォーク ヴァティック アイパレット】

限定1種 6,820円(税込)

天然由来率91%以上*1 (シリーズ全体として)



人気のヴァティック アイパレットから、限定カラーが登場。

夕暮れから夜にかけて移ろい行く空と、砂漠の稜線が一体化して魅せる神秘的な一瞬を目元に落としこんだかのようなグラデーションを演出します。重ねてもにごらないクリアな発色、マット、パール、ツヤ、ラメといった多彩な質感と輝きが織りなす絶妙なカラー。植物由来オイル高配合で、まぶたに溶け込むように馴染むソフトでスムースなテクスチャー。しっとりとなめらかに密着し、美しい仕上がりが続きます。



EX04 Magic Hour Sand / マジックアワーサンド

(左上):太陽に照らされ煌めく砂漠をイメージ。オレンジ・レッド・ゴールド・シルバーのパールが目元を華やかにしながら肌に馴染むサンドゴールド。

(右上):幻想的なマジックアワーの空をイメージ。淡いラベンダーのベースに、パープル・ブルー・グリーン・シルバーのパールをふんだんに配合したブルーラベンダー。

(左下):日が沈む直前のピンク色に染まる空をイメージ。

繊細なレッドパール配合で、目元に柔らかく彩りをプラスするピンク。

(右下):満天の星空に照らされた夜の砂漠をイメージ。

ブルー・ゴールド・レッド・シルバーのパールが煌めきながら、洗練された陰影をつくるシアーグレージュ。





沈んで行く太陽に照らされた砂漠をイメージした、

あたたかみを感じさせるベージュカラー

■【セルヴォーク インディケイト アイブロウマスカラ C】

限定1色 3,080円(税込)

05: Smoky Peach/スモーキーピーチ

天然由来率85%*2以上 (シリーズ全体として)



人気を博しているセルヴォーク インディケイト アイブロウマスカラに限定色が登場。植物由来ワックス*3が毛流れをしっかりキープし、皮脂や汗でもくずれにくいのにお湯で簡単にオフできます。

また、 カラーピグメントを均一に分散させる処方で、眉毛一本一本をコーティングし密着。

美しい洗練眉が簡単に描けます。



EX05Cinnamon Beige / シナモンベージュ

肌なじみの良い赤みベージュが自眉の色味をナチュラルにやわらげながら、抜け感のある眉に。



メイクアイテム こだわりの非配合成分

・シリコンフリー*4・合成香料フリー ・動物由来成分フリー ・アルコールフリー*4 ・紫外線吸収剤フリー ・パラベンフリー ・鉱物油フリー ・マイクロプラスチックビーズフリー





*1 ヴァティック アイパレット EX04:99% *2 インディケイト アイブロウマスカラ C EX05:87% *3 カルナウバロウ(保湿成分)

*4クレイヴド ネイルポリッシュ、クレイヴド ネイルベース/トップ、ヴァティック アイパレット/ヴァティックアイズ(アルコールのみ)除く







限定キット・ご購入特典について







【限定キット】

■メイクアップ パーティキット

限定1種 9,900円(税込)

2023年3月21日(火)発売



(内容)

・ヴァティック アイパレット EX04

・インディケイト アイブロウマスカラ C EX05

・オリジナルフラットクリアポーチ(グレー)







【3月24日(金)からのご購入特典】



対象条件:セルヴォーク商品を合計11,000円(税込)以上お買い上げのお客様にプレゼント。

※数に限りがございます。品切れの際はご容赦くださいませ。

(内容)

・カームブライトニング クレンジングオイル 30g

・エンハンスメント カラー プライマー 01 サシェ 3枚

・エンハンスメント カラー プライマー 02 サシェ 3枚

・カームブライトニング マルチWセラム サシェ 3枚

・オリジナルフラットクリアポーチ(グレー)



■オリジナルフラットクリアポーチ

(サイズ:W150 ×H180 )



セルヴォークらしいスタイリッシュなデザインで、

水や汚れに強くお手入れしやすいクリアなPVC素材の限定ポーチ。

中身が見えやすくマチがあるため、小物類の収納などにも幅広くお使いいただけます。

※数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。







販売について







エムアイカード会員さま特別ご招待日 : 3月21日(火・祝)

一般会期 : 3月22日(水)~3月27日(月) [最終日午後6時終了]

会場 : 伊勢丹新宿店 本館6階 催物場

特設サイト: https://meeco.mistore.jp/meeco/makeupparty



【オンライン販売サイト・期間】

3月21日(火)~ : 伊勢丹新宿店・三越伊勢丹 化粧品オンラインストア meeco

4月19日(水)~ : 三越伊勢丹グループ(銀座三越・新潟伊勢丹・岩田屋本店)

5月12日(金)~ : Celvoke オフィシャルオンラインストア









Celvoke(セルヴォーク)について







マッシュビューティーラボが展開する天然由来をベースにバイオテクノロジーを駆使したスキンケアと、洗練モードを追求したメイクアップラインを取りそろえるトータルビューティーブランド。



Facebook https://www.facebook.com/Celvoke.official/

Instagram https://www.instagram.com/celvoke.jp/

Twitter https://twitter.com/celvoke_jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/11-10:46)