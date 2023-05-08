46年続いた国立劇場での前進座公演 ラスト公演『魚屋宗五郎ー…
［ロングランプランニング株式会社］
日替わりゲストに 春風亭一之輔（落語家）・三林京子（女優）・置鮎龍太郎（声優）・若村麻由美（俳優）・山田洋次（映画監督）他決定
前進座五月国立劇場公演『魚屋宗五郎ー新皿屋舗月雨暈ー』『風薫隼町賑―舞踊かっぽれ―』が2023年5月9日 (火) ～2023年5月17日 (水)に国立劇場 大劇場（東京都千代田区隼町4-1）にて上演されます。
チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。
カンフェティにてチケット発売中
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46年続いた現在の国立劇場での前進座公演、ラスト公演がいよいよ開始！
前進座が、1977年に初出演してから46年間に大劇場で40回75演目、小劇場で8回8演目、上演を重ねてきた現在の国立劇場。今秋建て替えで一旦閉場になるため、この5月の公演が、前進座としてはラスト公演になります。
お名残公演にふさわしく、前進座の財産演目である『魚屋宗五郎ー新皿屋舗月雨暈』と『風薫隼町賑ー舞踊かっぽれ』の2本立て。
芸とドラマを渾然一体でみせる前進座ならではの『魚屋宗五郎』は、待望の当代俳優陣での上演です。『風薫隼町賑ー舞踊かっぽれ』では粋におかしく賑やかに、男優女優が総踊り。劇中ご挨拶には、前進座にゆかりの方が登場する日替わりゲストトークも。
前進座
前進座は、1931年（昭和6年）若き歌舞伎俳優たちによって創立され、2021年5月に90周年を迎えた劇団。
戦前戦後の時代から現代まで、都市大劇場から各地小中学校体育館に至るまで、演劇普及に邁進。
歌舞伎をレパートリーに持つ貴重な劇団として知られ、1981年から続いている国立劇場大劇場での公演は、前進座の看板公演。1986年から五月の開催が恒例となった。
公演概要
前進座五月国立劇場公演
『魚屋宗五郎ー新皿屋舗月雨暈ー』『風薫隼町賑―舞踊かっぽれ―』
公演期間：2023年5月9日 (火) ～2023年5月17日 (水)
会場：国立劇場 大劇場（東京都千代田区隼町4-1）
■出演者
『魚屋宗五郎―新皿屋舗月雨暈―』
魚屋宗五郎＝藤川矢之輔
女房おはま＝河原崎國太郎
父親太兵衛＝山崎辰三郎
若い者三吉＝中嶋宏太郎
腰元おなぎ＝早瀬栄之丞
菊茶屋女房おみつ＝上滝啓太郎
おつた＝玉浦有之祐
岩上典蔵＝松浦海之介
浦戸紋三郎＝嵐市太郎
『風薫隼町賑―舞踊かっぽれ―』
藤川矢之輔・河原崎國太郎・北澤知奈美・中嶋宏太郎・早瀬栄之丞・渡会元之・上滝啓太郎・藤井偉策・新村宗二郎・有田佳代・平澤愛 ほか
「国立劇場お名残ご挨拶」日替わりゲスト
5月9日(火)12:30＝春風亭一之輔（落語家）
5月11日(木)12:30＝三林京子（女優）
5月12日(金)18:30＝置鮎龍太郎（声優）
5月13日(土)11:00＝若村麻由美（俳優）
5月13日(土)14:30＝山田洋次（映画監督）
5月14日(日)11:00＝新富座こども歌舞伎
5月16日(火)11:00＝桂米團治（落語家）
5月17日(水)11:00＝徳永ゆうき（演歌歌手）
5月17日(水)14:30＝松原健之（歌手）
■公演スケジュール
5月9日（火）12:30
5月11日（木）12:30
5月12日（金）18:30
5月13日（土）11:00／14:30
5月14日（日）11:00
5月16日（火）11:00
5月17日（水）11:00／14:30
※開場は、開演の30分前です。
■チケット料金
一等席：10,000円
二等A席：6,000円
二等B席：4,000円
三等席：3,000円
特等席：12,000円
＜12日（金）18：30のみ＞
一等席（1・2階席）：6,000円
二等席（3階席）：3,000円
（全席指定・税込）
＜カンフェティ限定＞
一等席1,000円割引！10,000円
→ 5月9日(火)・11日(木)ともに12:30開演の部限定カンフェティ一等席9,000円！
（全席指定・税込）
企業プレスリリース詳細へ （2023/05/08-18:46）
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