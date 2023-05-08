［ロングランプランニング株式会社］

日替わりゲストに 春風亭一之輔（落語家）・三林京子（女優）・置鮎龍太郎（声優）・若村麻由美（俳優）・山田洋次（映画監督）他決定



前進座五月国立劇場公演『魚屋宗五郎ー新皿屋舗月雨暈ー』『風薫隼町賑―舞踊かっぽれ―』が2023年5月9日 (火) ～2023年5月17日 (水)に国立劇場 大劇場（東京都千代田区隼町4-1）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。





カンフェティにてチケット発売中

https://www.confetti-web.com/detail.php?tid=71373&



公式ホームページ

http://www.zenshinza.com/

Twitter

https://twitter.com/zenshinza2023





46年続いた現在の国立劇場での前進座公演、ラスト公演がいよいよ開始！



前進座が、1977年に初出演してから46年間に大劇場で40回75演目、小劇場で8回8演目、上演を重ねてきた現在の国立劇場。今秋建て替えで一旦閉場になるため、この5月の公演が、前進座としてはラスト公演になります。

お名残公演にふさわしく、前進座の財産演目である『魚屋宗五郎ー新皿屋舗月雨暈』と『風薫隼町賑ー舞踊かっぽれ』の2本立て。

芸とドラマを渾然一体でみせる前進座ならではの『魚屋宗五郎』は、待望の当代俳優陣での上演です。『風薫隼町賑ー舞踊かっぽれ』では粋におかしく賑やかに、男優女優が総踊り。劇中ご挨拶には、前進座にゆかりの方が登場する日替わりゲストトークも。







前進座





前進座は、1931年（昭和6年）若き歌舞伎俳優たちによって創立され、2021年5月に90周年を迎えた劇団。

戦前戦後の時代から現代まで、都市大劇場から各地小中学校体育館に至るまで、演劇普及に邁進。

歌舞伎をレパートリーに持つ貴重な劇団として知られ、1981年から続いている国立劇場大劇場での公演は、前進座の看板公演。1986年から五月の開催が恒例となった。



公演概要





前進座五月国立劇場公演

『魚屋宗五郎ー新皿屋舗月雨暈ー』『風薫隼町賑―舞踊かっぽれ―』

公演期間：2023年5月9日 (火) ～2023年5月17日 (水)

会場：国立劇場 大劇場（東京都千代田区隼町4-1）



■出演者

『魚屋宗五郎―新皿屋舗月雨暈―』

魚屋宗五郎＝藤川矢之輔

女房おはま＝河原崎國太郎

父親太兵衛＝山崎辰三郎

若い者三吉＝中嶋宏太郎

腰元おなぎ＝早瀬栄之丞

菊茶屋女房おみつ＝上滝啓太郎

おつた＝玉浦有之祐

岩上典蔵＝松浦海之介

浦戸紋三郎＝嵐市太郎



『風薫隼町賑―舞踊かっぽれ―』

藤川矢之輔・河原崎國太郎・北澤知奈美・中嶋宏太郎・早瀬栄之丞・渡会元之・上滝啓太郎・藤井偉策・新村宗二郎・有田佳代・平澤愛 ほか



「国立劇場お名残ご挨拶」日替わりゲスト

5月9日(火)12:30＝春風亭一之輔（落語家）

5月11日(木)12:30＝三林京子（女優）

5月12日(金)18:30＝置鮎龍太郎（声優）

5月13日(土)11:00＝若村麻由美（俳優）

5月13日(土)14:30＝山田洋次（映画監督）

5月14日(日)11:00＝新富座こども歌舞伎

5月16日(火)11:00＝桂米團治（落語家）

5月17日(水)11:00＝徳永ゆうき（演歌歌手）

5月17日(水)14:30＝松原健之（歌手）



■公演スケジュール

5月9日（火）12:30

5月11日（木）12:30

5月12日（金）18:30

5月13日（土）11:00／14:30

5月14日（日）11:00

5月16日（火）11:00

5月17日（水）11:00／14:30

※開場は、開演の30分前です。



■チケット料金

一等席：10,000円

二等A席：6,000円

二等B席：4,000円

三等席：3,000円

特等席：12,000円

＜12日（金）18：30のみ＞

一等席（1・2階席）：6,000円

二等席（3階席）：3,000円

（全席指定・税込）



＜カンフェティ限定＞

一等席1,000円割引！10,000円

→ 5月9日(火)・11日(木)ともに12:30開演の部限定カンフェティ一等席9,000円！

（全席指定・税込）



企業プレスリリース詳細へ （2023/05/08-18:46）