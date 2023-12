[国立大学法人岡山大学]



2023(令和5)年 12月 23日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/









<発表のポイント>

口の状態と身体的フレイルとの関連は多くの報告があるが、精神的健康状態との関連はあまり報告されていません。



本横断研究において、様々な要因を分析した結果、口の状態が良好であると、精神的健康状態が良好であることがわかりました。



口の状態を健康に保つことで精神的健康状態を良好にできる可能性があります。









◆概 要

国立大学法人岡山大学(本部:岡山市北区、学長:那須保友)の岡山大学病院歯科・予防歯科部門の竹内倫子講師、岡山大学学術研究院医歯薬学域予防歯科学分野の江國大輔教授らの研究グループは、口の状態が良い人は、良好な栄養状態・広い行動範囲・孤立がないことと関連しており、さらには、精神的健康状態が良好であることも関連していることを明らかにしました。



この研究成果は、2023年11月28日、アメリカの学術雑誌「PLOS ONE」に掲載されました。



口の状態を良好に維持することで、精神的健康状態を良好にできる可能性があります。健康長寿社会を目指す日本において、身体だけでなく、こころの健康寿命を延伸する一助となる可能性もあります。











◆竹内倫子講師からのひとこと

横断研究ではありますが、口の健康と精神的健康状態との関係が見えてきました。本研究にご参加いただきました患者様に深謝いたします。生き生きと自分らしく生きるため、少し遠回りですが、お口の健康に着目してみてはいかがでしょうか。









◆論文情報

論 文 名:Association between oral condition and subjective psychological well-being among older adults attending a university hospital dental clinic: A cross-sectional study

掲 載 紙:PLOS ONE

著 者:Noriko Takeuchi, Nanami Sawada, Daisuke Ekuni, Manabu Morita

D O I:10.1371/journal.pone.0295078

U R L:https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0295078





◆研究資金

本研究は、日本学術振興会科学研究費助成事業(JP17K12046、JP17H04421)の支援を受けて実施しました。





◆詳しいプレスリリースについて

口の状態が良い人は精神的健康状態が良好!

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r5/press20231221-3.pdf





◆参 考

・岡山大学 歯学部

https://www.okayama-u.ac.jp/user/dent/

・岡山大学 学術研究院 医歯薬学域(歯)予防歯科学分野

http://www.cc.okayama-u.ac.jp/~preventive_dentistry/top.html

・岡山大学病院 予防歯科部門

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/index159.html















◆本件お問い合わせ先

岡山大学 学術研究院 医歯薬学域(歯)予防歯科学 教授 江國大輔

〒700-8525 岡山県岡山市北区鹿田町2丁目5番1号 岡山大学鹿田キャンパス

TEL:086-235-6712

FAX:086-235-6714

http://www.cc.okayama-u.ac.jp/~preventive_dentistry/top.html



<岡山大学病院との連携等に関する件(製薬・医療機器企業関係者の方)>

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/



<岡山大学病院との連携等に関する件(医療関係者・研究者の方)>

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL:086-235-7983

E-mail:ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



<岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先>

岡山大学研究推進機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL:086-251-8463

E-mail:sangaku◎okayama-u.ac.jp

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」(アプリ):https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」(ウェブ):https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ:https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs~地域社会の持続可能性を考える(YouTube):https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube):https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

「岡大TV」(YouTube):https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2023年12月期共創活動パートナー募集中:

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001849.000072793.html



岡山大学「THEインパクトランキング2021」総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列1位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html

岡山大学『大学ブランド・イメージ調査2021~2022』「SDGsに積極的な大学」中国・四国1位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000072793.html

岡山大学『企業の人事担当者から見た大学イメージ調査2022年度版』中国・四国1位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072793.html





国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/23-15:47)