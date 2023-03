[楽天グループ株式会社]

楽天グループ株式会社(以下「楽天」)は、楽天が運営するポイントプログラム「楽天ポイント」(注2)を利用して投資体験ができる「ポイント運用 by 楽天PointClub」のユーザー数が1,000万(注3)を突破したことをお知らせします。

また、貯まった「楽天ポイント」を増やせる(注1)サービスを集約した「楽天ポイント プレミアムバンク」の特設サイトを本日より公開しました。







このたび、ユーザー数が1,000万(注3)を突破した「ポイント運用 by 楽天PointClub」は、証券口座を保有しなくても、気軽に投資の疑似体験をすることが可能なサービスです。ユーザーからは「お金で運用を始めるのは勇気がいるが、ポイントだと気軽に始められる」など、本格的に資産運用を始める前にポイントを活用するといった声が寄せられています。

また、「ポイント運用 by 楽天PointClub」に追加した「楽天ポイント」は投資信託の基準価額に連動して増減するため、「どんな値動きなのか確認するのが日課になり、楽しみが増えた」というユーザーの声もあり、ポイントの楽しみ方が広がっていることがうかがえます。



「ポイント運用 by 楽天PointClub」だけでなく、所定の利率(注4)に応じて「楽天ポイント」(注2)を増やせる「楽天ポイント利息」のユーザー数も200万(注3)を突破、また、「楽天ポイント」(注2)を利用してビットコインの取引体験ができる「ポイントビットコイン by 楽天PointClub」のユーザー数も100万(注3)を突破しており、いずれのサービスもユーザー数を拡大しています(注5)。

「楽天ポイント プレミアムバンク」の特設サイトでは 、「ポイント運用 by 楽天PointClub」をはじめ、 「楽天ポイント利息」や「ポイントビットコイン by 楽天PointClub」といった、少しずつ確実にポイントを増やせるものから値動きを予測しながら 挑戦するものまで、貯まった「楽天ポイント」を増やせる(注1)サービスをまとめて紹介しています。また、特設サイト内のオリジナルコンテンツ「楽しみ方診断」では、簡単な質問に答えるだけで自分に合うサービスやその組み合わせ方を診断することが可能です。



楽天が「お金やポイントに関するアンケート」(注6)を実施したところ、ポイントを増やせるサービスで獲得したポイントの活用方法として、1位「日用品・食料品購入時に使う」(27.5%)、2位「現金やクレジットカードを使わず、ポイントだけで全額支払うために使う」(26.3%)、3位「日々の買い物で、小銭代わりに端数分を支払うために使う」(22.1%)という結果となりました。日常生活の中で「貯める」「増やす」「使う」というサイクルを実践するユーザーや支払いにおいて全額ポイント支払いを選択するユーザーが多くいることがうかがえます。



なお、「ポイント運用 by 楽天PointClub」のユーザー数1,000万(注3)突破と「楽天ポイント プレミアムバンク」の特設サイト公開を記念して、3月7日(火)から3月31日(金)までの期間中、「ポイント運用利用者1,000万記念!期間中に追加したポイントの半額分もらえちゃうキャンペーン」と「楽天ポイント プレミアムバンク 楽しみ方診断で当たる!10万名様ポイントプレゼントキャンペーン」を実施します。



楽天は、「楽天ポイント プレミアムバンク」を通じて「楽天ポイント」を増やせる(注1)各サービスのさらなる認知拡大を目指すとともに、今後もポイントの新しい価値を提供し、顧客満足度の向上に努めてまいります。



(注1)「ポイント運用 by 楽天PointClub」は連動する投資信託の基準価格の変動により、「ポイントビットコイン by 楽天PointClub」は楽天ウォレット が提示する価格の変動により、減少する可能性もあります(0ポイント未満やマイナスになることはありません)

(注2)通常ポイントが対象

(注3)楽天ID数の累計

(注4)年0.108%(月0.009%)

(注5)「楽天ポイント利息」ユーザー数200万(2023年1月時点) 、「ポイントビットコイン by 楽天PointClub」ユーザー数100万(2022年11月時点)

(注6)「お金やポイントに関するアンケート」

・調査エリア: 全国

・調査対象者: 18歳~69歳 男女

・回収サンプル: 2,500 サンプル

・調査期間: 2023年2月9日(木)から2月10日(金)

・調査主体: 楽天グループ株式会社



■「楽天ポイント プレミアムバンク」特設サイト概要













・URL: https://point.rakuten.co.jp/guidance/pointpremiumbank/

・公開日:2023年3月7日(火)

・概要:貯まった「楽天ポイント」を増やせる(注1)サービスを集約した特設サイト。簡単な質問に答えるだけで自分に合うサービスやその組み合わせ方を診断することができる「楽しみ方診断」も公開。



■「ポイント運用利用者1,000万記念!期間中に追加したポイントの半額分もらえちゃうキャンペーン」概要









・キャンペーン期間: 2023年3月7日(火)10:00~2023年3月31日(金)23:59

・キャンペーンURL: https://point.rakuten.co.jp/doc/invest/campaign/10million/

・キャンペーン内容:

キャンペーン期間中に「ポイント運用 by 楽天PointClub」へ「楽天ポイント」を追加したユーザーの中から、1,000名につき1名が当選。当選者それぞれが追加したポイントの半額分を進呈

・キャンペーン対象者:

キャンペーン期間中に、以下条件をいずれも達成した方

1. 本キャンペーンへのエントリー

2. 「ポイント運用 by 楽天PointClub」へ「楽天ポイント」を追加

※詳細は、キャンペーン特設サイトをご確認ください。

※本キャンペーンは、予告なく変更・中止させていただく場合がございます。



■「楽天ポイント プレミアムバンク 楽しみ方診断で当たる!10万名様ポイントプレゼントキャンペーン」概要

・キャンペーン期間:2023年3月7日(火)10:00 ~2023年3月31日(金)23:59

・キャンペーンURL:https://point.rakuten.co.jp/guidance/pointpremiumbank/

・キャンペーン内容:

キャンペーン期間中に「楽天ポイント プレミアムバンク」内の「楽しみ方診断」に参加したユーザーの中から、抽選で10万名に10ポイントを進呈

・キャンペーン対象者:

「楽しみ方診断」に参加し、結果を見た方(「結果を見る」をタップすることで、本キャンペーンへのエントリーとなります)

※詳細はキャンペーン特設サイトをご確認ください。

※本キャンペーンは、予告なく変更・中止させていただく場合がございます。



■「ポイント運用 by 楽天PointClub」サービス概要

・URL: https://point.rakuten.co.jp/invest/introduction/

・サービス開始日: 2018年10月3日(水)

・概要: 「楽天ポイント」を投資信託の基準価額に連動して運用できるサービス

・対象ユーザー: 楽天IDをお持ちで、「楽天ポイント」を保有している楽天会員

・運用コース:

1. アクティブコース:日々の動きが大きく積極的な運用を目指すコース。楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)の基準価額の値動きを原則反映

2.バランスコース:日々の動きが小さく安定的な運用を目指すコース。楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型)の基準価額の値動きを原則反映

・ポイントの増減が連動する対象: 楽天投信投資顧問が運用する投資信託の基準価額

・各種手数料: 不要

・利用可能ポイント: 通常ポイント(期間限定ポイント・他ポイントから交換した楽天ポイントは利用不可)

・利用可能単位: 追加(100ポイント以上、100ポイント単位)、引出(1ポイント以上、1ポイント単位)



■「楽天ポイント」について

「楽天ポイント」は、年間発行ポイント数が6,200億ポイント(注7)、累計発行ポイント数においては3.3兆ポイントを超える(注8)楽天のポイントプログラムです。貯まった「楽天ポイント」は、「楽天市場」や「楽天トラベル」をはじめとした楽天グループの各種オンラインサービスに加え、街のコンビニエンスストアやスーパーマーケット、ドラッグストア、飲食店など600万カ所(注9)+交通系ICカード150万店舗(注10)でもご利用可能です。



(注7)2022年実績

(注8)2022年12月30日時点

(注9)楽天ペイ、楽天Edy、楽天ポイントカードの利用可能箇所合計数

(注10)2022年10月時点



