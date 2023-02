[吉本興業株式会社]

「BMW THE SEVEN ART MUSEUM」にて音楽家・渋谷慶一郎氏のインタビュー。







BSよしもとでスタートしたエンタテインメントの未来を考える新番組「エンタメ未来戦略(仮)」。



本番組はZ世代に話題のインフルエンサーや、クリエイター、アーティスト、また最先端のサービスを手掛けるビジネスパーソンにインタビューを行い、エンタメの未来戦略に迫るというもの。



第5回目のゲストは、激バズリ曲「モテすぎて草、誘ってて森」誕生の原点となった過激すぎる楽曲を大公開! バズリ連発の裏に隠された緻密な戦略も明かされる。メジャーデビューやTikTok 流行語大賞2021受賞など現在に至るまでのキッカケから、動画を作るための独自の視点やテクニックなどを語ってくれています。なかねかなが見据える“エンタメの未来”とは!?

「BMW THE SEVEN ART MUSEUM」にて音楽家・渋谷慶一郎氏のアンドロイド・オペラ(R)︎の映像とインタビュー。



ビルボードジャパンのコーナーでは、データをもとに「2023年要注目アーティスト」を解説頂きます。

それぞれのアーティストから分析して売れたきっかけや、傾向など考察する興味深い内容となっています。



MCは森三中・黒沢かずこと、ワーナーミュージック・ジャパンのエグゼクティブ・チーフプロデューサー増井健仁が務め、進行は元フジテレビアナウンサーの久代萌美が出演する。SNSなどのアカウントを持たず、自宅にWi-Fiもないという黒沢が最新エンタメに触れたリアクションも見どころだ。





【番組情報】 エンタメ未来戦略(仮)





放送チャンネル:BSよしもと (BS265ch)

放送日時:2月4日(土)深夜0:00~0:30 放送

出演者:黒沢かずこ・増井健仁(ワーナーミュージック・ジャパン)・久代萌美・戸塚由眞 (ビルボードジャパン)

#5ゲスト:なかねかな



視聴放送:【TV】 BS265ch(無料放送)

【スマホ・PC】https://video.bsy.co.jp/ (無料配信)

番組HP : https://bsy.co.jp/programs/by0000017637





企業プレスリリース詳細へ (2023/02/04-13:46)