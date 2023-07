[株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド]

おかげさまでホテル開業7周年 お客さまに感謝の気持ちを込めて料理長 高橋賢がメニューを考案



ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町(所在地:東京都千代田区紀尾井町1-2 総支配人:芝田尚子)は、開業7周年を記念して、料理長 高橋賢によるスペシャルディナー「和色 The Invisible」を2023年9月1日(金)から11月30日(木)まで販売いたします。







当ホテルは、長い歴史と緑豊かなエリア、日本の伝統と海外の文化が交じり合う街“紀尾井町”に誕生して2023年7月27日(木)におかげさまで7周年を迎えました。7年の時を経て、国内はもちろんのこと世界各国からさまざまなお客さまにお越しいただけるホテルへと成長することができました。今回、世界中から足を運んでくださるお客さまへの感謝の気持ちをカラフルな色に込めて、東京の絶景と共にお楽しみいただける料理と器にこだわりぬいたセンセーショナルな“WASHOKU”コースをご用意いたしました。



コースの初めは、柚子釜で作る茶碗蒸しにぶどう山椒の香りを加えた“黄金”のプレートからスタート。鮑と梅酢マリネの前菜、鶏ももをワインの焼きダレで味わう温物、アートのようなモザイクのお造り、伊勢海老の蕪ら蒸し、瑠璃色のグラニテ、和牛をトマトソースで低温調理した翠緑のプレートと彩り豊かなメニューが続き、お食事には黒胡麻のたれで味わううどんと黒米の寿司をご用意いたします。デザートはむらさき芋の水ようかんに加え、“透明”を表現したわらび餅を創り出すなど高橋が得意とする伝統的な和食に洋食のエッセンスを加えるクリエイティブなコースが完成しました。



お客さまの笑顔のためにたくさんのことにチャレンジを続けてきた当ホテル。これからもお客さまの想いを未来へとつなぐ“Connect to your Future”を実現するため、感謝の気持ちを持ち続けながら成長してまいります。





和色 The Invisible

期 間: 2023年9月1日(金)~11月30日(木) ※4日前5:00P.M.までのご予約制

レストラン: WASHOKU 蒼天 SOUTEN (35F)

料 金: 1名さま ¥25,000より ※料金には、消費税が含まれております。(サービス料別途15%)

メニュー:



黄金 先附

柚子釜茶碗蒸し

柚子をくりぬいた釜にズワイ蟹を加え茶碗蒸しに。生雲丹をのせ、ぶどう山椒の香りを加えました。栗モンブランをフォアグラ照り焼とクリームチーズで味わう一皿。



真紅 前菜

鮑とサーモン酒粕梅酢マリネ





サーモンの梅酢マリネに酒粕を加え柔らかな味わいに。鮑と共に赤肉ドラゴンフルーツに盛り付けました。



榛摺 温物

鶏ももワインくわ焼





鶏ももを赤ワインを加えた焼きダレで仕上げました。揚げ繊牛蒡の食感と合わせてお楽しみいただけます。



黒白 造り

白黒モザイク造り

鮪磯辺、烏賊、白身魚、帆立貝などをキャビアや黒胡麻、昆布でモザイクのように表現。黒胡椒と辛味大根で味わえます。



月白 煮物

国産伊勢海老の鱈子蕪ら蒸し

鱈子のほぐしみを加えた蕪ら蒸し。グラナ・パダーノを添え、蕪のベシャメルソースで味わう一皿です。



瑠璃 グラニテ

ペパーミントとサイダー

サイダーにペパーミントを加えミキシングしたグラニテ。植物由来のスピルリナをジュレにしてブルーを表現しました。



翠緑 焼物

和牛トマトステーキロールレタス





和牛をトマトソースに付け込み、蒸し焼きにしてレタスで包みます。バジルソースや海ぶどう、青茄子などの味わいを加えました。



漆黒 食事

黒つけうどん

黒米粉で作られたうどんを黒胡麻たれに付けて。白身魚の漬けにトリュフを乗せた黒米寿司と共にご提供いたします。



壺菫 デザート

むらさき芋水ようかん



むらさき芋と餡子を合わせた水ようかん。ブルーベリーを裏ごししたホイップや、芋チップ、ふかし芋、巨峰と共に味わえます。



透明 デザート

わらび餅

透明を表現するためコンポートした梨と共に味わうわらび餅。これからもたくさんのお客さまの色に染まりながら歴史をつなぐ新しい出会いを創り上げたいという想いを表現しました。





ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町 料理長 高橋賢



ホテル開業から、新感覚のコンテンポラリーなWASHOKU料理を提供しております。スペイン・マヨルカ島を会場に、世界から傑出したシェフの技と5大陸ブースコーナーを設けた、グローバル規模のグルメイベント「Culinary Safari」へ日本人として初参加するなど国内外で活躍。器使いや演出にこだわる料理は“まるでアートのよう”と世界中のお客さまから好評をいただいております。





お客さまからのお問合せ・ご予約: レストラン予約 TEL: 03-3234-1136 (10:00A.M.~5:30P.M.)











※上記内容は、リリース時点(7月27日)の情報であり、営業時間や仕入れ状況により、変更がある場合がございます。最新の情報はホテルのホームページをご覧ください。

※写真はイメージです。

※当社のレストランなどにおける食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社など(当社の食材仕入先)に表示義務のある特定原材料7品目(えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生)のみとさ

せていただきます。特定原材料7品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。









