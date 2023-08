[ネットマーブル]

ネットマーブルは、早期アクセス中のPC向け戦略アクション3D TPS MOBA『PARAGON: THE OVERPRIME(パラゴン:ジ・オーバープライム)』(開発:Netmarble F&C)において、8月29日(火)に、新ヒーローや新システム、新パッシブスキルや新スキンなどを追加するアップデートを実施しました。







◆強力な鎖鞭を操るサイボーグヒーロー「リクター」参戦!

新ヒーロー「リクター」は、ファンからの要望が高い近接支援タイプのヒーローです。現在は銀河系で最強の対テロ組織を自称するNSSのメンバーの一員です。ナターヴ帝国に生まれ育った正義感あふれる警察官だった彼は、不慮の事故により体の一部を失いました。一時は復讐心に飲まれ、命を絶とうとしましたが、NSSにサイボーグになることを説得され、後に組織に加わりました。



「リクター」のスキルは以下の通りです。



●チェインウィップ(基本攻撃):鉄の鎖を振って、敵に物理ダメージを与えます。

●デッドリーチェイン:鉄の鎖を投げて敵に魔法ダメージを与え引き寄せます。

●エレクトロショック:鉄の鎖に電流を流し、一定時間通常攻撃を強化させます。次の1回の通常攻撃を敵に命中させると、敵に魔法ダメージを与え一定時間沈黙および鈍化させます。

●エレクトロストーム:一定時間電流を放出し、周囲の敵に魔法ダメージを与えます。

●ヘルズチェインウィップ(アルティメット):前方に鉄の鎖を伸ばし範囲内の敵に魔法ダメージを与え、一定時間気絶させます。気絶から回復すると、魔法ダメージを追加で与えます。



・新ヒーロー「リクター」紹介動画



・新ヒーロー「リクター」に関するお知らせ

https://paragon.netmarble.com/ja/news/90/2029



◆新成長システム「マスタリーシステム」実装

本アップデートでは新たに「マスタリーシステム」を追加しました。このシステムはヒーローメニューに追加され、各ヒーローの熟練度レベルが表示されます。プレイヤーがヒーローを使い続けることで熟練度経験値が得られ熟練度レベルが上昇します。このレベルが上がるにつれて、ヒーローの隠された物語の解放やマスタースキンを報酬として獲得できます。



◆「ランページ」と「カラーリ」に新しいパッシブスキルを追加!ヒーローのバランス調整を実施

ヒーロー「ランページ」と「カラーリ」に新しいパッシブスキルを追加しました。ランページの新しいパッシブスキルはジャングルにいる間のHPの自動回復を可能にし、カラーリの新パッシブスキルは空中にいる間にさらに2回までジャンプすることができます。

今後、キャラクターの役割をさらに強調するスキルが追加される予定ですので、ご期待ください!

ヒーローバランスに関するその他のアップデートには、よりダイナミックなバトル体験のためのカルマシステムの再調整や、ランページ、ミュリエルなどのヒーローのバランス調整が含まれています。また、最新のチュートリアルでは、カルマシステムやアイテムを刷新したコンテンツを通じて、初心者によりダイナミックな体験を提供いたします。



◆夏をテーマにした様々なスキンが登場

本アップデートでは夏をテーマにした多くのスキンを追加しました。これらのスキンは9月末までの期間限定でゲーム内のストアから入手することができます。追加したスキンには、英雄ランクのスパロー用「シーハントレス」、ベリカ用「シーコマンダー」、希少ランクのマードック用「オーシャンカーディアン」、シンビ用「海の神秘」、マコ用「マシャーク」などがラインナップされています。





本アップデートの詳細については、公式サイトのお知らせをご確認ください。



・公式サイト:8月29日アップデートに関するご案内

https://paragon.netmarble.com/ja/news/90/2050



『PARAGON: THE OVERPRIME』の詳細については、公式Steamページまたは公式Epic Games Storeページよりご確認いただけます。



・公式Steamページ

https://store.steampowered.com/app/1531430/Overprime/

・公式Epic Games Storeページ

https://store.epicgames.com/ja/p/paragon-the-overprime-0bca60



『PARAGON: THE OVERPRIME』の最新情報については、公式サイト及び日本公式X(旧Twitter)、公式Discordチャンネルをご確認ください。



・公式サイト

https://paragon.netmarble.com/ja

・日本公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/PARAGON_JPN

・公式Discordチャンネル

https://discord.com/invite/paragontheoverprime



◆『PARAGON: THE OVERPRIME』とは◆

Netmarble F&Cが開発している『PARAGON: THE OVERPRIME』は、3D TPS(サードパーソン・シューティング)とMOBA(マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナ)のジャンルを融合したゲームです。SF感あふれる美しい戦場で個性的なヒーローを操り、ダイナミックな攻撃スキルやスリリングな戦闘を楽しむことができます。2016年にEpic Gamesが開発した『Paragon』のリソースを活用した本作は、前作の滑らかで高品質なグラフィックスを継承し、全く新しい3D TPS MOBA体験をプレイヤーに提供いたします。





◆『PARAGON: THE OVERPRIME』について◆

[ タイトル ] PARAGON: THE OVERPRIME

[ ジャンル ] 戦略アクション3D TPS MOBA

[ 提供 ] Netmarble Corp.

[ 開発 ] Netmarble F&C Inc.

[ プラットフォーム ] Steam

[ サービス開始日] 2022年12月8日(早期アクセス)

[ 価格 ] 基本無料(ゲーム内課金あり)



◆Netmarble Corp.(ネットマーブル)について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るモバイルゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主でもあるネットマーブルは、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国:Cross Worlds』、『THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』など、多様なポートフォリオを有しています。この他にも、『PARAGON: THE OVERPRIME』などのPCゲームをリリース予定です。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。



