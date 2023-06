[株式会社アダストリア]

6月16日(金)よりオフィシャルグッズの事前販売をスタート!



株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長:木村 治)は、株式会社茨城放送(本社:茨城県水戸市、代表取締役社長:阿部 重典)が2023年7月15日(土)から17日(祝日・月)までの3日間開催する「LuckyFes’23」に、昨年に続き今年も協賛、オフィシャルグッズのプロデュースを手掛けます。イベント当日の物販ブースの出店の決定と、6月16日(金)よりアダストリアグループ公式WEBストア .st(ドットエスティ)、niko and ...の一部店舗にてオフィシャルグッズの事前販売を行います。







「LuckyFes」は、“音楽と食とアートの祭典”として、5つのコンセプトのもと、ロックの聖地・国営ひたち海浜公園(茨城県ひたちなか市)で開催される地元密着型のフェスです。アダストリアは、「茨城のフェス文化の灯を消すな!」を合言葉に開催されるLuckyFesの理念とコンセプトに賛同し、昨年より参加しており、物販ブースも大盛況をおさめました。今年は3日間に規模を拡大し、前年以上に更にパワーアップ。茨城県創業のファッション企業として、アダストリアがファッションの力でイベントを盛り上げるべく、2023年も参戦いたします。



「LuckyFes’23」オフィシャルグッズは、アダストリアのBtoB事業を手掛けるプロデュース集団「ALC / アダストリア・ライフスタイル・クリエイション」監修のもと、ブランド独自の音楽フェスも主催するniko and ...(ニコアンド)が全面プロデュース。6月16日(金)より、アダストリアグループ公式WEBストア .st(ドットエスティ)と、niko and ...の一部店舗(TOKYO店、二子玉川ライズ店、イオンモール水戸内原店)限定で事前販売をスタートいたします。



今年は、Tシャツ、タオル、キャップなど屋外フェスに欠かせないアイテムに、さまざまなジャンルの音楽や、地元茨城の食、国内外のアートなど、多様性に富んだ「LuckyFes’23」のイメージを表現する多彩なオリジナルグラフィックにフェスらしいカラフルなカラーでデザイン。イベント当日の気分を盛り上げるだけでなく、その後の生活の中で何度でも思い出をシェアしていただけるよう、年代性別を問わないタウンユースを意識したグッズをラインアップしています。



イベント当日には、オフィシャルグッズの物販ブースの他に、シーズンアウト品をお求めやすい価格でご提供するサステナビリティ体験型業態「OFF STORE(オフストア)」の出張ブースも出店予定です。フェス会場には音楽を楽しむのはもちろん、お子さま連れやご家族でも楽しめるイベントや飲食が盛沢山。「LuckyFes’23」ならではの自由なフェスの楽しみ方のスタイルをご提案します。



■「LuckyFesオフィシャルグッズ事前販売」概要

・事前販売期間: 2023年6月16日(金)~7月7日(金)

・取扱店舗:niko and ... TOKYO店、二子玉川ライズ店、イオンモール水戸内原店

公式WEBストア .st(ドットエスティ)

・特設ページ:https://www.dot-st.com/nikoand/disp/itemlist/?dispNo=002100665



■LuckyFesオフィシャルグッズ(一部抜粋・価格はすべて税込)

・デザインロゴTシャツ(S,M,L,XL)/ ¥4,000(税込)





・クオッカTシャツ(S,M,L,XL)/ ¥4,000(税込)





・茨城ロボッツTシャツ(S,M,L,XL)/ ¥4,000(税込)





・オフィシャルロゴTシャツ(S,M,L,XL)/ ¥4,000(税込)

※当日販売のみとなります。





・ベースボールTシャツ(フリーサイズ)/ ¥4,000(税込)





・キャップ ¥2,000(税込)





・マフラータオル ¥1,500(税込)





・カタカケタオル ¥2,500(税込)







【LuckyFesについて】



開催日:2023年7月15日(土)、16日(日)、17日(月・祝)

会場:国営ひたち海浜公園(茨城県ひたちなか市)西口エリア内

住所:茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4

主催:LuckyFM 茨城放送



【LuckyFes5つのコンセプト】

1 グリーン:地球環境に徹底的に配慮して

2 クロスオーバー:多様なジャンルの音楽を提供し

3 テーマパーク:地元茨城の食や国内外のアートも楽しめる

4 ファミリー:子連れ、家族でも安心して楽しめる

5 安心安全:コロナ対策や熱中症対策を万全にする



<公式HP>https://luckyfes.com/

<公式グッズページ>https://luckyfes.com/goods

<チケット販売ページ>https://luckyfes.com/ticket





■LuckyFM茨城放送について

LuckyFM茨城放送は、 FM94.6MHz/88.1MHz、 AM1197kHz/1458kHzで茨城県内をカバーする唯一の民間放送局です。 2021年7月にFMつくば局(88.1MHz)が開局、 さらにradikoの無料配信エリアが1都6県(関東全域)に拡大したことで首都圏でも聴けるラジオ局になりました。 「ダイバーシティ溢れる音楽」「ローカルメジャー」「ニッチトップ」「ニュース」「スポーツ」の5つのコンセプトを軸にオリジナル番組の制作に力を注いでいます。 また、 LuckyFesを中心とした大型イベントやコンサート事業も展開しています。



<WEBサイト> https://lucky-ibaraki.com





■niko and ...について



niko and ... は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する“style editorial brand”です。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に“であう”、やがて自分のライフスタイルに“にあう”。そんなメッセージのもと、20~30代の男女に向けて事業展開しています。

23年10月には、東京お台場・潮風公園でniko and ...主催の野外フェス「UNI9UE PARK’23」の開催が決定しています。



<UNI9UE PARK’23オフィシャルサイト> https://www.nikoand.jp/uni9ue_park_2023/

<公式ブランドサイト> https://www.nikoand.jp/

<Instagram> https://www.instagram.com/nikoand_official/





■OFF STOREについて



OFFは割引ではなくあらゆる境界線を無くす、超えていく事を意味します。新旧・新古の垣根をなくし、ファッションをもっと自由に楽しんでいただける店舗を目指します。「探す・見つかる・体験する」をコンセプトに、商品の販売だけでなく、お客さまの来店そのものが価値になる新業態のお店です。



<Instagram>

イオンタウン水戸南店 https://www.instagram.com/offstore_mitominami/

イオンモール土浦店 https://www.instagram.com/offstore_tsuchiura/

イオンモールモラージュ柏店 https://www.instagram.com/offstore_kashiwa/





■アダストリア・ライフスタイル・クリエイションについて



アダストリアの持つ多様なノウハウやリソースを活かし、企業さまと一緒に新たなビジネスを生み出し、様々なワクワクをつくるプロデュース集団です。アダストリアグループブランドとのコラボレーションや、企業さまの事業支援など、「なんかできない?」というざっくりとした相談からお聞きします。

<WEBサイト> http://alc.adastria.co.jp/

<Instagram>https://www.instagram.com/adastria_lifestyle_creation/





■株式会社アダストリアについて



株式会社アダストリア(代表取締役社長:木村 治)は、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、グループで30を超えるブランドを国内外で約1,400店舗展開するカジュアルファッション専門店チェーンです。2023年に創業70周年を迎え、「Play fashion!」のミッションのもと、人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す“グッドコミュニティ共創カンパニー”となることを目指しています。

<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

<URL> https://www.adastria.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/15-17:46)