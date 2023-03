[株式会社マッシュホールディングス]

株式会社マッシュビューティーラボ(本社:東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が運営するナチュラル&オーガニックのセレクトショップ「Biople (ビープル)」は、『Bio+People Wellness Active-もっと知ろう、自分のこと- 』をテーマに、第16回目となる展示会「BIOPLE FES(ビープルフェス)」を2023年3月23日(木)~3月25日(土)の3日間で開催いたします。

4つのキーワード「自己診断/睡眠力/アウトドア/春夏スキンケア」に沿って、38ブランドのヘルスコンシャスアイテムを発表いたします。なお、一般に向けては3月23日(木)からBiopleの直営店および公式オンラインストアにて予約販売を開始いたします。

■BIOPLE FES vol.16『Bio+People Wellness Active-もっと知ろう、自分のこと- 』概要



Biopleが提案するセルフケアは、「今の自分のカラダとココロの状態を把握して、本当に必要なものを必要な分だけ取り入れる」こと。今回のBIOPLE FESでは、脳波計より取得した感性を分析する感性アナライザや、オーガニックライフを送る豪華ゲストのトークショーなど、さまざまな角度から学べる体験型コンテンツが充実!(※詳細は順次公開)







BIOPLE FES vol.16 4つのキーワード





・MAKE THE CORE OF YOURSELF ~自分の基礎を見直そう~



・GOOD SLEEP FOR WELLNESS ~睡眠力を身につけよう~



・ENERGY FOOD&OUTDOOR TO GO ~キャンプにも非常食にも!~



・BIOPLE SKIN CARE SPRING&SUMMER ~Biople発春夏スキンケア最前線~







予約特典について





BIOPLE FESでお披露目した商品に関しては、新商品を少しでも生活に取り入れやすくするために、予約特典としてMA CARD FOR GO GREEN会員の方に限り、10%OFF価格となります。



<対象>

・ MA CARD FOR GO GREENの会員登録をされている方



<予約特典>

対象商品10%OFF

※全会員(ランク)対象



<予約期間>

・店舗: 2023年3月23日(木)~商品発売日前日まで

※商品ごとに発売日は異なります。各商品の発売日はBiople公式オンラインストアにてご確認ください。

https://store.biople.jp/



・オンラインストア:2023年3月23日(木)~4月2日(日)23:59まで





【Biople(ビープル)について】

株式会社マッシュビューティーラボから、2013年8月31日にデビュー。

ブランド名の由来は「BioなPeople」という造語から。オーガニックライフの中で、内側から輝くようなエネルギーのある美しさを目指す。サプリメントや食品などのインナーケア、さらに前向きになれるコスメを世界中からセレクトし、内側と外側のダブルアプローチを提案。2023年3月現在、全国28店舗を展開。



公式オンラインストア:https://store.biople.jp/

公式インスタグラム:@biople https://www.instagram.com/biople/

公式ツイッター:@biople_official https://twitter.com/Biople_official







