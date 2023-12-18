［国立大学法人岡山大学］



2023（令和5）年 12月 18日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/









◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は2023年12月4日、株式会社三井住友銀行（SMBC）、株式会社中国銀行（中国銀行）とともに「ヘルスケア」 をテーマにした「リバースピッチ」と、登壇者と来場者との個別マッチングを本学津島キャンパスの創立五十周年記念館で開催し、会場とオンラインあわせて約260人の地域及び全国の企業関係者が参加しました。



岡山大学、SMBC、中国銀行グループでは、持続可能な社会の実現に向け、社会課題解決への貢献に連携して取り組んでおり、本イベントはその活動の一環として開催したものです。



イベントでは、岡山大学病院新医療研究開発センターの櫻井淳教授が「岡山大学病院におけるデジタル田園健康特区プロジェクト」と題して基調講演した後、本学教職員及び地域企業の代表者が「ヘルスケア」をテーマに、自らの取り組み、課題についてプレゼンテーションする「リバースピッチ」を行いました。



リバースピッチ終了後には、来場者と登壇企業との個別相談によるマッチング会を実施し、参加者は登壇企業の代表者らと熱心に意見交換しました。



参加者からは「分野に特化したリバースピッチ&マッチングということで、ニーズがかなり集約されることから、有意義かつ実効性の高いイベントだと感じた」、「ICT技術の医療への可能性を感じた」、「地域から発信するリバースピッチはとても良い取り組みであると感じた」などの感想が寄せられました。



岡山大学では今後も、金融機関や地域企業と連携し、社会課題解決への貢献に取り組んでいきます。



※リバースピッチ

スタートアップ企業がスポンサー企業候補にビジネスアイディアを提案する従来のピッチとは逆に、スポンサー企業側が事業概要や課題をプレゼンし、スタートアップ企業などからソリューションの提案を募るものです。



















【講演タイトル・講演者一覧】

＜第1部＞

基調講演岡山大学病院におけるデジタル田園健康特区プロジェクト

国立大学法人 岡山大学病院新医療研究開発センター 櫻井 淳 教授



＜第2部＞

ピッチ１.-1 3DバイオプリンターとiPS細胞を用いたosteo-chondral hybrid material（OHM）による新しい関節再建の開発

岡山大学学術研究院医歯薬学域 中田英二 准教授

ピッチ１.-2 “遺伝”から考えるヘルスケアのための取り組みと課題

岡山大学 十川麗美 認定遺伝カウンセラー

ピッチ２. 従来の医療機器・介護機器開発の枠を超えた、テクノロジー活用による現場課題解決への挑戦～ウエルネスと向き合う人を応援するために～

オージー技研株式会社 奥田宏 代表取締役社長

ピッチ３. 医療機器販売商社による医工連携・販路開拓支援・ASEAN展開と課題

オルバヘルスケアホールディングス株式会社 前島洋平 代表取締役社長

ピッチ４. 健診機関を通じた 「健康で明るい社会づくり」

株式会社両備システムズヘルスケアソリューションカンパニー 青木勉 カンパニー長



【主 催】

株式会社三井住友銀行

株式会社中国銀行

国立大学法人岡山大学



【後 援】

岡山市



【詳細資料】

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/flyer20231204.pdf





〇岡山大学では、イノベーションマネジメントコア（IMaC）ベンチャー支援フィールドが窓口となり、技術シーズ・ビジネスプランの事業化に向けたアドバイス、経営相談先の紹介など、起業に関するさまざまな支援を行っております。ベンチャー企業設立にご興味をお持ちの教職員・学生の皆さんは、どうぞお気軽にご相談下さい。

https://venture.okayama-u.ac.jp/







◆参 考

・岡山大学病院

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/

・岡山大学病院 新医療研究開発センター

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/

・医療系オープンイノベーション・プログラム「BIZEN-プロジェクト」

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/bizen/

・岡山大学研究推進機構

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学イノベーション・マネジメント・コア（IMaC） ベンチャー支援フィールド

https://venture.okayama-u.ac.jp/













◆本件お問い合わせ先

岡山大学イノベーションマネジメントコア（IMaC）ベンチャー支援フィールド

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8918

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://venture.okayama-u.ac.jp/



＜岡山大学の産学連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究推進機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1丁目1番1号 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※◎を@に置き換えて下さい。

TEL: 086-251-8463

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

「岡大TV」(YouTube)：https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2023年12月期共創活動パートナー募集中：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001849.000072793.html



岡山大学「THEインパクトランキング2021」総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列1位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html

岡山大学『大学ブランド・イメージ調査2021～2022』「SDGsに積極的な大学」中国・四国１位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000072793.html

岡山大学『企業の人事担当者から見た大学イメージ調査2022年度版』中国・四国１位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072793.html





国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください



企業プレスリリース詳細へ （2023/12/18-10:16）