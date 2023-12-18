［国立大学法人岡山大学］



2023（令和5）年 12月 17日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/









◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の岡山大学病院が主催する第17回岡山県がん診療連携拠点病院公開講座「たましいのケア～人生の最期に寄り添って～」を、2024年1月13日（土）に三木記念ホールとWEBライブ配信のハイブリッド形式で開催します。



みなさまのご参加をお待ちしています。





【日 時】

2024年 1月 13日（土）13:00～15:00（12:30～受付）



【開催方法】

ハイブリッド開催（現地開催＋WEBライブ配信）

現地開催：三木記念ホール（岡山県岡山市北区駅元町19番2号）



【概 要】

がん患者のこころのケアをテーマに2023年3月まで淀川キリスト教病院でチャプレンとしてスピリチュアルケアに携わってこられた藤井理恵先生を講師としてお招きし、公開講座を開催します。



【講 師】

藤井理恵 先生（元淀川キリスト教病院 チャプレン）



【参加費】

無 料



【参加方法】

・いずれの場合も申込不要です。

1.会場参加の場合

当日会場にお越しください。

2.WEB参加の場合

当日お時間になりましたら、以下のページ記載のURL（後日掲載予定）よりご視聴ください。(zoomウェビナーによるライブ配信）

https://okayama-u-acc.jp/shimin_kouza_2023/



【ポスター】

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/common/photo/free/files/20231211165749063663.pdf





【その他】

新型コロナウイルス感染症の状況によっては、会場開催中止、Webライブ配信のみに変更となる可能性がございます。

会場開催中止の場合は、こちらのページに2024年1月8日までにお知らせしますので、ご確認ください。





◆参 考

・岡山大学病院

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/





＜参考イベント＞

【岡山大学】岡山大学病院 第90回総合キャンサーボード「皮膚悪性疾患におけるチーム医療」〔1/12,金 オンライン〕

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001903.000072793.html

















◆本件お問い合わせ先

岡山大学病院 医事課 診療支援担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス

TEL：086-235-7072 （問合わせ時間 平日8:30～17:00）

https://okayama-u-acc.jp/shimin_kouza_2023/



＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/



＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究推進機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

「岡大TV」(YouTube)：https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2023年12月期共創活動パートナー募集中：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001849.000072793.html



岡山大学「THEインパクトランキング2021」総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列1位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html

岡山大学『大学ブランド・イメージ調査2021～2022』「SDGsに積極的な大学」中国・四国１位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000072793.html

岡山大学『企業の人事担当者から見た大学イメージ調査2022年度版』中国・四国１位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072793.html





国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください



企業プレスリリース詳細へ （2023/12/18-10:16）