[株式会社エクシング]

株式会社エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」で、観て楽しめる多彩な映像コンテンツが楽しめるサービス「みるハコ」に、お笑いコンビ・ニューヨークの単独ライブ『NEW YORK WITH FUKUOKA』の映像が登場!11月11日(金)から来年1月10日(火)までの期間中、最新機種「JOYSOUND MAX GO」をはじめとした対象機種を導入のカラオケルームにて、無料(別途室料)でお楽しみいただけます。











▽詳細はこちら: https://miruhaco.jp/archives/item2/811699/



「キングオブコント2020」で準優勝を果たし、人気・実力ともに注目を集めるニューヨーク。このたびの配信では、一昨年10月によしもと福岡 大和証券/CONNECT劇場で開催された単独ライブ『NEW YORK WITH FUKUOKA』の模様をお届け!ゲストに先輩芸人・サカイストを迎え、ステージで繰り広げられた渾身の漫才の数々をはじめ、会場に詰め掛けた多くのファンを笑いに包んだトークまでたっぷりとご堪能いただけます。



歌うだけでなく、観て楽しめる多彩なジャンルの映像コンテンツを配信することで、カラオケルームに新たなエンタテインメント空間としての価値を創出するJOYSOUNDの新サービス「みるハコ」は、身近な生活圏にあるカラオケボックスで、大音量・高音質のライブ映像を、少人数でもお楽しみいただける「新しい生活様式」に対応したサービスです。この機会をお見逃しなく、カラオケルームならではの臨場感あふれる音と映像で、お笑いライブをお楽しみください。











== よしもと劇場~NEW YORK WITH FUKUOKA~ 配信概要 ==



◆対象機種:JOYSOUND MAX GO/JOYSOUND MAX2/JOYSOUND MAX

※ブロードバンドによる開局を行っている店舗で、お楽しみいただけます。ただし、機種及び設置環境により対応していない場合がございます。



◆配信期間:2022年11月11日(金) ~ 2023年1月10日(火)



◆配信コンテンツ:よしもと劇場~NEW YORK WITH FUKUOKA~



◆料金:無料 ※別途室料



◆再生時間:65分



▽視聴方法など詳細はこちら: https://miruhaco.jp/archives/item2/811699/



【関連情報】

▼歌わないカラオケ「みるハコ」で、ライブの体感を

「新しい生活様式」として、「みるハコ」にはどのような強みがあるか。カラオケメーカー、ライブシーン担当者による対談記事はこちら。

https://prtimes.jp/story/detail/MxzROXFNpxE



▼新型コロナウイルスに対するカラオケボックスの安心・安全対策

お客様および従業員の安全を考慮し、業界団体のガイドラインに則り、カラオケが「心から安心できる場所」であるために、業界一丸となって、さまざまな感染対策に取り組んでいます。

https://www.joysound.com/web/s/karaoke-anshin/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/10-18:46)