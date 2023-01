[吉本興業株式会社]

総務省と吉本興業株式会社は、2月3日(金)、harevutai(豊島区)にて、「若者フォーラム2022 Zなチカラで未来を変えよう!みんなで選挙へHere we go!」を開催します。

近年、若年層の投票率は、他の年代に比べて低い水準にとどまっており、若者の選挙・政治への関心、参加の低さが問題となっています。しかし、そんな中でも「未来を真剣に考え、選挙に参加している若者」がいます。

本イベントでは、選挙に積極的に参加するZ世代の若者達が、それぞれの視点で、“選挙の大切さ”や“面白さ”を語り合うことで、これまで選挙に関心のなかった若者に向けて投票の大切さを周知します。

イベントには、テレビや様々なメディアで、芸人の枠を越えて活躍するEXITをはじめ、女優として活躍しながら“選挙マニア”としても知られる井上咲楽、昨年の紅白歌合戦にも出場し、勢いに乗るボーイズグループ「JO1」のリーダー與那城奨など、Z世代から高い支持を誇るメンバーが登場。

また、選挙に関心が高い一般からの参加者も登壇。「選挙に熱くなる理由」、「街頭演説の見かた」、「候補者選びのポイント」などについて、自身の考えや経験を話していただきます。

選挙や投票について、Z世代の若者が前向きに語りあうことで、難しくとらえられがちな選挙のイメージを変え、投票の大切さを周知するとともに、自発的な投票行動に結び付けます。



開催概要

●タイトル:「若者フォーラム2022 Zなチカラで未来を変えよう!みんなで選挙へHere we go!」

●日時 :2023年2月3日(金) 開場18:30 開演19:00 終演20:00

●会場 :harevutai (東京都豊島区東池袋1丁目19-1)

●出演者:<MC> EXIT

<パネリスト> 井上咲楽

<ゲスト> 與那城奨(JO1)

<有識者> 杉浦真理(立命館宇治中学校・高等学校教諭)ほか

※出演者は変更になる場合がございます。

●入場 :無料(事前申込み制)

●申込方法 :FANY IDにて申込受付中 ※申込には会員登録が必要となります。応募多数の場合は抽選とさせて頂きます。

下記のページより応募フォームへ進み、必要事項をご入力のうえ、ご応募ください。

FANY ID :https://ameblo.jp/yoshimotoid/entry-12784618065.html

●総務省HP:https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/sonota/shukenshakyoiku/wakamonoforum2022.html

●申込期間 :1月23日(月)14:00~1月29日(日) 23:59:59

●当選通知 :1月31日(火)

●アーカイブ配信

吉本興業チャンネルにて2月4日(土)より配信 URL:https://www.youtube.com/@yoshimotokogyo

総務省チャンネルにて2月14日(火)より配信 URL: https://www.youtube.com/@soumuchannel







EXIT



與那城奨( JO1 )



井上咲楽



