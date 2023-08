[ネットマーブル]

ネットマーブルは、スマートフォン向け共闘アクションMMORPG『ブレイドアンドソウル レボリューション』(略称:ブレレボ)において、新たなオリジナル職業の「陰陽師」やイベントを開催するゲームアップデートを実施いたしました。











今回のアップデートでは、オリジナル職業となるプレイアブルキャラクター「陰陽師」を実装しました。「陰陽師」は「陰陽牌」を武器で使用する遠距離職業で、陰陽の気を活用して敵の攻撃を無力化したり、陰陽師キャラクターの防御能力を向上させることができます。

必殺の構えの武功である「陰陽地」は、武功使用時「陽の地帯」を生成でき、陰陽師キャラクターが領域内にいる場合に攻撃力が増加します。



また、キャンペーンイベント地域「綺爛高原」がオープンしました。「綺爛高原」の蛮閥族モンスターを倒して獲得したイベントコインで新規衣装をはじめとする様々な報酬を購入することができます。



「陰陽師」実装を記念して以下のイベントも開催いたします。



●英雄豪傑:陰陽師28日ログインイベント(開催期間:8月3日~9月中旬のアップデート前まで)

イベント期間中、ゲームにログインすると「伝説的な武功牌錬成(10+1)」」や「伝説的な宝石箱(10+1)」などを獲得できます。



●「綺爛高原」奪還作戦(開催期間:8月3日~9月中旬のアップデート前まで)

イベント地域「綺爛高原」でのミッションを全てクリアすると獲得できるイベントコインを使用して、新コスチュームや「伝説守護神霊」などを入手できます。



●Summerレボリューションクーポン

銀貨を使用して獲得できる「Summerレボリューションクーポン」を使用して、「伝説守護神霊」、「伝説八色宝石」、「伝説武功牌」を獲得できたり、「伝説守護霊」や「伝説武功牌」のオプションを変更したり成長させることができます。



本アップデートの詳細については、公式フォーラムにてご確認いただけます。



・公式フォーラム:8/3(木)アップデートの詳細ご案内

https://forum.netmarble.com/bnsasia_jp/view/3/2618

・公式フォーラム:8/3(木)開催中のイベント

https://forum.netmarble.com/bnsasia_jp/view/5/326



◆『ブレイドアンドソウル レボリューション』とは◆

『ブレイドアンドソウル レボリューション』は、原作となるPC用オンラインゲーム『ブレイドアンドソウル』をベースに、映画のような息を呑む復讐の物語が展開するモバイルMMORPGです。原作に忠実なフル3Dグラフィックスと大規模なコンテンツをスマートフォンでも快適にプレイできるように改良しています。Unreal Engine 4を使用した美麗なグラフィックスで描かれる東洋ファンタジーの世界では、大規模なリアルタイム派閥戦が繰り広げられ、他に類を見ない体験型のアクションが楽しめます。また、戦略的なダンジョンプレイや現実社会のような活発なソーシャルプレイを楽しむこともできます。



『ブレイドアンドソウル レボリューション』は現在、App Storeでは149カ国、Google Playでは126カ国で無料ダウンロード(アプリ内課金あり)が可能です。



◆『ブレイドアンドソウル レボリューション』アプリダウンロード(iOS/Android)

・App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id1497279864

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.bnsmasia



『ブレイドアンドソウル レボリューション』の詳細については、公式サイト、公式フォーラム、公式Twitter等をご確認ください。



・『ブレイドアンドソウル レボリューション』 公式サイト

https://bnsr.netmarble.com/ja/

・『ブレイドアンドソウル レボリューション』公式フォーラム

https://forum.netmarble.com/bnsasia_jp

・『ブレイドアンドソウル レボリューション』 公式Twitter

https://twitter.com/BnS_Revo



◆『ブレイドアンドソウル レボリューション』について◆

[ タイトル ] 『ブレイドアンドソウル レボリューション』

[ ジャンル ] 共闘アクションMMORPG

[ 提供 ] Netmarble Corp.

[ 開発 ] Netmarble F&C Inc.

[ 対応OS ] iOS 11.0以降 / Android 6.0以降

[ 価格 ] 基本無料(アプリ内課金あり)



情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C) NCSOFT Corp. (C) Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc. All Rights Reserved.



◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るモバイルゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主でもあるネットマーブルは、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国:Cross Worlds』、『THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』など、多様なポートフォリオを有しています。この他にも、『PARAGON: THE OVERPRIME』などのPCゲームをリリース予定です。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。



