[ネットマーブル]

ネットマーブルは、スマートフォン(iOS、Android)やPC向けに開発中の新作MMOリアルタイムストラテジーゲーム『GRAND CROSS: AGE OF TITANS(グランドクロス:エイジ・オブ・タイタンズ)』の最新シネマティックトレーラーを公式YouTubeで公開しました。

本作は、2023年8月に日本を含む全世界に向けて正式リリースする予定で、現在各アプリストア(App Store、Google Play)にて事前登録を受け付けております。











本トレーラーでは、物語の主人公「ミオ」が、巨大な戦闘ロボット「タイタン」と対峙し起動するシーンが収録されています。タイタンの華麗さと細かな動きが生き生きと描かれたシネマティックトレーラーを是非ご覧ください。



・『GRAND CROSS: AGE OF TITANS』シネマティックトレーラー(英語)







『GRAND CROSS: AGE OF TITANS』は、ネットマーブルの人気RPG『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』の開発会社であるNetmarble F&C Inc.が開発を担当しており、プレイヤーは美しいアニメーショングラフィックを駆使した、陸と空にまたがる大規模で没入感のある攻城戦が特徴のスリリングなMMO RTSゲームを楽しむことができます。

本作のダイナミックな戦闘システムは、プレイヤーに地上や空で様々な戦略を駆使しながら、戦場で勝利する能力を提供しています。歩兵、弓兵、騎馬兵、攻城兵器、飛行部隊、巨大戦闘兵器など、複数の兵種を率いて戦いに臨みます。





<射手による戦い>





<飛行部隊による戦い>





<巨大戦闘兵器「タイタン」>



本作では、シングルプレイ専用ステージ、ワールド(フィールド)と占領要素、攻城戦、サーバー間対戦、ストーリーチャプターと領地拡張、領地デコレーションなどのゲームモードが用意されており、複数あるPvEやPvPモードではプレイヤーの戦略と戦術が試されます。また、大規模な戦闘を体験できる攻城戦では、他の仲間たちとMMORPGのゲームメカニクスを用いた激しい攻防戦を楽しむことができます。



<大規模な攻防戦>



プレイヤーは、カオスの侵攻により各地で戦いが勃発しているスカイナの世界に足を踏み入れることになります。

メインストーリーは、スカイナ大陸に召喚されたミオとリヒトが、スカイナ王国の王女デスティナと出会うことから展開していきます。プレイヤーは、ゲームを進めることで領土を奪いながらカオスを追い払い、徐々に領地を拡大しながら英雄やアイテム、装飾的な建物などを手に入れていきます。



<王女デスティナ>

※画像は全て開発中のものです。



『GRAND CROSS: AGE OF TITANS』は7月27日より各アプリストア(App Store、Google Play)にて事前登録を開始いたしました。

2023年8月の正式リリースまでに事前登録いただいたプレイヤーには、「プレミアム召喚チケット」、「[指定]城の移動チケット」、「資源ボックス」など多くのインゲームアイテムをプレゼントいたします。



『GRAND CROSS: AGE OF TITANS』事前登録ページ

・【公式サイト】

https://ageoftitans.netmarble.com/ja

・【App Store】

https://apps.apple.com/jp/app/id1618890569

・【Google Play】

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.grandcrosswgb



『GRAND CROSS: AGE OF TITANS』の詳細や最新情報については、公式サイトや公式フォーラムをご確認ください。また、Discord、Instagram、YouTube、Facebookなどの公式SNSチャンネルでも、本作の最新情報を確認することができるので、ぜひフォローしてください。



・『GRAND CROSS: AGE OF TITANS』 公式サイト(事前登録実施中)

https://ageoftitans.netmarble.com/ja

・『GRAND CROSS: AGE OF TITANS』 公式フォーラム

https://forum.netmarble.com/ageoftitansgc

・『GRAND CROSS: AGE OF TITANS』 公式Discord

https://discord.com/invite/ageoftitansgc

・『GRAND CROSS: AGE OF TITANS』 公式YouTube

https://www.youtube.com/@ageoftitansgc

・『GRAND CROSS: AGE OF TITANS』 公式Instagram

https://www.instagram.com/ageoftitansgc/

・『GRAND CROSS: AGE OF TITANS』 公式Facebook

https://www.facebook.com/AGEOFTITANSGC/



・『GRAND CROSS: AGE OF TITANS』イメージ映像





◆Netmarble Corp.(ネットマーブル)について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るモバイルゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主でもあるネットマーブルは、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国:Cross Worlds』、『THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』など、多様なポートフォリオを有しています。この他にも、『PARAGON: THE OVERPRIME』などのPCゲームをリリース予定です。詳細については、https://company.netmarble.com/enをご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jpをご覧ください。



情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc 2023. All Rights Reserved.



※記載されている会社名・製品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/04-18:46)